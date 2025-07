Frau, die in einem unterirdischen Bunker ohne Fenster lebt, verrät, wie viel sie lebt (Video)

Offensichtlich haben nicht nur die Briten mit steigenden Rechnungen zu kämpfen: Eine Frau aus den USA hat zugegeben, dass sie von New York in einen unterirdischen Bunker in Kalifornien gezogen ist.

Angesichts der beängstigenden und erheblichen Bedrohung durch einen Atomkrieg scheinen sich immer mehr Menschen mit der Idee zu beschäftigen , abseits der Zivilisation zu leben . Caitlin Johnson ist jedoch begeisterter als die meisten anderen.

Die 44-Jährige entschied sich für den Fallout -Lebensstil , als sie im April 2024 von New York nach Kalifornien zog, da sie auf der Suche nach einem günstigeren Zuhause war, wo sie sich nicht so viele Sorgen um die Stromrechnung machen musste.

Das Leben in einem Bunker hat allerdings auch einige Nachteile, da sie keine Fenster hat, was das Leben im Winter sehr schwierig machen kann. Trotzdem hat sie es geschafft, ihn in ein Zuhause zu verwandeln.

Sie sagte : „Es war leer, ich habe es nach und nach mit Gegenständen gefüllt, die hineinpassten, und der Rest kam ins Lager. Für mich fühlt es sich einfach wie eine Wohnung an.“

„Der Bunker verfügt über zwei hydraulische Türen (3 x 1,2 Meter), die tagsüber, wenn ich zu Hause bin, geöffnet bleiben, um Licht hereinzulassen.

„Im Winter ist es natürlich schwieriger, aber ich arbeite viel im Freien. Ich bin den größten Teil des Tages unterwegs und arbeite. Wenn ich nach Hause komme, ist es Nacht. Ich gehe in den Bunker und es fühlt sich nicht komisch an, weil es Nacht ist.“

Angesichts der Preise für winzige Einzimmerwohnungen in London sind die Briten mit den steigenden Mietkosten nur allzu vertraut. Daher klingt es nach einer Win-Win-Situation, viel weniger für einen gemütlichen Bunker zu bezahlen, der einem auch im Falle einer Apokalypse Sicherheit bietet.

Sie sagte: „Die Miete für ein Ein-Zimmer-Apartment in Kalifornien beträgt im Durchschnitt 1.500 bis 2.000 Dollar im Monat. Ich miete einen Teil des Hofs und den Bunker für 500 Dollar im Monat – und zahle auch keine Nebenkosten.“

„Der Kompromiss besteht darin, dass ich mich um den Bunker und den Hof kümmere, sodass sie sich nicht darum kümmern muss. Ich könnte problemlos ein Haus kaufen, aber mein Job wechselt ständig, und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich an einem Ort bleiben werde.“

Zur Sicherheit im Bunker fügte Caitlin hinzu: „Das Gute an der Sache ist, dass ich sicher bin, falls etwas schiefgeht. Ich habe immer gescherzt, dass er mich vor einer Zombie-Apokalypse schützen würde, und dann begann sich die Welt zu drehen, und ich dachte nur: ‚Wow, hier bin ich gut aufgehoben.‘

„Ich lebe nicht an einem Ort, der bombardiert werden könnte, aber wenn es zu Plünderungen oder Unruhen käme, wäre ich sicher, da niemand in den Bunker gelangen kann.“

Es sind also nicht nur die Superreichen , die in unterirdischen Bunkern leben dürfen, und auch wenn Sie jetzt vielleicht über Caitlin lachen, wird sie zuletzt lachen, wenn während ihrer derzeitigen Mietzeit tatsächlich eine Apokalypse ausbricht.

Zumindest ist sie bereit für die Apokalypse.

