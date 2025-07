Die Wahrheit hinter den viralen Behauptungen: Die Simpsons haben einen „Coldplay-Pärchen“-Moment vorhergesagt

Der virale CEO und der Personalchef, die bei einem Coldplay-Konzert erwischt wurden, scheinen die Welt in ihren Bann gezogen zu haben, aber es gibt Behauptungen, Simpsons- Fans hätten es kommen sehen.

Nur für den Fall, dass Sie es nicht wussten: Der Typ und die Frau, mit der er während Coldplay knutschte, waren nicht wirklich Mann und Frau, sondern der (jetzt ehemalige) CEO von Astronomer Andy Byron und die Personalchefin des Unternehmens, Kristin Cabot.

Als sie in der Kuss-Cam auftauchten, gingen sie schnell in Deckung , was Chris Martin zu dem Scherz veranlasste: „Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind sehr schüchtern.“

Wenn sie Aufmerksamkeit vermeiden wollten, war das der völlig falsche Ansatz, denn der Moment ging viral und manchmal scheint es, als hätte ihn jetzt jeder auf dem Planeten gesehen.

Byron ist mit jemand anderem verheiratet, wenn auch vielleicht nicht mehr lange, und er trat auch sehr kurz nach seinem viralen Durchbruch zurück , und nun meinen einige Leute, dass die Simpsons die ganze Sache vorhergesagt hätten.

Die Vorstellung, dass „ Die Simpsons es vorhergesagt haben“, hält sich schon seit Langem, denn der Zeichentrickfilm enthält überraschend viele Momente, in denen die Dinge, die darin passieren, im wirklichen Leben eintreten.

Allerdings liegen die Behauptungen, dass es den Simpsons irgendwie gelungen sei, das „Coldplay-Paar“ nahezu perfekt darzustellen, völlig daneben.

Obwohl in den sozialen Medien verschiedene Posts kursieren, die scheinbar ein Standbild aus den Simpsons zeigen , in dem ein Paar, das Byron und Cabot bemerkenswert ähnlich sieht, erwischt wird, handelt es sich bei dem Bild um eine Fälschung.

Snopes hat ein wenig nachgeforscht und gesagt, dass sie das Bild durch eine Software laufen ließen, die ihnen sagte, dass es sich mit 99,9-prozentiger Wahrscheinlichkeit um eine KI-Generation handele.

Sie wiesen darauf hin, dass es zwar Episoden gab, in denen Homer und Marge vor der Kamera küssten, es jedoch nichts gab, was auch nur im Geringsten an den aktuellen Coldplay-bezogenen Skandal erinnerte.

Das ist wirklich alles Blödsinn.

Zwar könnten Elemente dieses Debakels in den Simpsons aufgetaucht sein, doch um von einer zutreffenden Vorhersage sprechen zu können, bedarf es tatsächlich einer konkreteren Verbindung als vagen Bildern.

Nur weil Rektor Skinner und Mrs. Krabappel bei einer Affäre erwischt wurden, heißt das nicht, dass die Simpsons so etwas vorhergesagt haben, und das gilt auch für die Anwesenheit einer Kusskamera in einer Folge.

Der ehemalige Simpsons -Showrunner Al Jean erklärte einmal, dass die unglaubliche Vorhersagequote der Show lediglich auf die Anzahl der produzierten Episoden zurückzuführen sei .

Er sagte: „Wenn Sie 700 Episoden schreiben und nichts vorhersagen, sind Sie ziemlich schlecht. Wenn Sie genug Pfeile werfen, landen Sie einige Volltreffer.“