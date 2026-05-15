„Nie zuvor gesehenes Alien-Material…“: US-Regierung veröffentlicht schockierende UFO-Dokumente (Video)

Die Trump-Regierung hat am Freitag die erste Tranche der lang erwarteten UFO -Akten freigegeben. Darin enthalten sind Hunderte von bisher unveröffentlichten Videos, Fotos und Aufzeichnungen.

Die Dokumente wurden Monate, nachdem der Präsident den Kriegsminister Pete Hegseth angewiesen hatte , Regierungsdokumente im Zusammenhang mit UFOs und angeblichen außerirdischen Aktivitäten freizugeben, veröffentlicht.

Zu den bemerkenswertesten Materialien zählten Bilder und Transkripte im Zusammenhang mit den NASA -Missionen Apollo 12 und Apollo 17. Ein Foto, aufgenommen von der Mondoberfläche, zeigt offenbar drei unerklärliche Punkte, die im dunklen Himmel über dem Mond schweben.

Im Missionsprotokoll von Apollo 17 wurde auch detailliert beschrieben, wie Astronauten während des Fluges über mysteriöse Objekte diskutierten, die in der Nähe des Raumschiffs trieben.

„Jetzt haben wir ein paar sehr helle Partikel oder Fragmente oder so etwas, die beim Manövrieren vorbeidriften“, sagte ein Operator zur Missionskontrolle.

Ein anderer antwortete: „Da unten an meinem Fenster hängen lauter große Lichter – es leuchten richtig hell. Aus Rons Fenster sieht es aus wie am 4. Juli.“

Nachdem die Dateien auf der Website des Kriegsministeriums veröffentlicht wurden , schrieb Präsident Trump auf Truth Social: „Im Bestreben nach vollständiger und maximaler Transparenz war es mir eine Ehre, meine Regierung anzuweisen, Regierungsakten über außerirdisches Leben, unidentifizierte Luftphänomene und unidentifizierte Flugobjekte zu identifizieren und zur Verfügung zu stellen.“

„Während frühere Regierungen in dieser Angelegenheit keine Transparenz gezeigt haben, können die Bürger anhand dieser neuen Dokumente und Videos selbst entscheiden: ‚WAS ZUM TEUFEL IST HIER LOS?‘ Viel Spaß!“

Über dem Horizont der Mondoberfläche, wie sie vom Landeplatz von Apollo 12 im Jahr 1969 aus beobachtet wurde, weist ein Gebiet auf scheinbar unidentifizierte Phänomene hin.

Eine gemeldete Sichtung eines unbemannten Flugobjekts (UAP) in Japan, das einem Fußball ähnelt, aus einem US-Militärvideo von 2024.

Weitere interessante Bereiche während der Mission von 1969, in denen unidentifizierte Phänomene sichtbar sind.

Die Veröffentlichung umfasste auch FBI-Bilder vom Silvesterabend 1999, die offenbar nicht identifizierte Objekte in der Nähe von US-Militärflugzeugen zeigen, sowie Fotos, die von Militärpiloten aufgenommen wurden und angeblich schnell fliegende Objekte zeigen, die im Flug an Flugzeugen vorbeirasen.

Der Abgeordnete Tim Burchett aus Tennessee, der sich seit langem für Transparenz einsetzt, sagte in der Sendung X:’Denken Sie daran, die Bundesbehörden sagten uns, diese Akten existierten nicht, und [Donald Trump] stellte sich dem Tiefen Staat entgegen.‘

„Der erste Tropfen wird gewaltig sein, aber im Vergleich zu dem, was noch kommt, ist er nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich würde sagen, da kommt noch was richtig Schlimmes.“

In einem kürzlich freigegebenen militärischen Einsatzbericht, einem sogenannten MISREP, wird beschrieben, wie ein Soldat „mehrere helle Objekte beobachtete, die sich schnell von West nach Ostnordost bewegten“, bevor er eines davon mit einem bordeigenen Zielbehälter etwa 20 Sekunden lang verfolgte.

Dem Dokument zufolge wurde das Objekt plötzlich dunkler und verschwand. Beamte stellten fest, dass die Beschreibungen dies widerspiegelten. Es handelt sich um Augenzeugenbeobachtungen, die nicht als Bestätigung der Beschaffenheit oder der Fähigkeiten des Objekts interpretiert werden sollten.

In einer der Veröffentlichung beigefügten Erklärung sagte Hegseth, die Regierung sei bestrebt, ein beispielloses Maß an Transparenz in das Verständnis der Regierung von UFOs zu bringen.

Teile mehrerer Dokumente wurden geschwärzt, um die Identität von Zeugen und sensible militärische Standorte zu schützen. Beamte erklärten jedoch, dass keine Informationen zurückgehalten wurden, die in direktem Zusammenhang mit den gemeldeten Begegnungen standen.

Die Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Veröffentlichung vom Freitag nur die erste Tranche darstellt und weitere folgen werden. Ein Zeitplan wurde jedoch noch nicht festgelegt.

Eine weitere in der Veröffentlichung enthaltene Datei war ein Auszug aus dem Gemini VII.Missionsprotokoll, das den Moment dokumentiert, als Astronaut Frank Borman die Sichtung eines unbekannten Objekts im Weltraum meldete.

Das Dokument enthielt außerdem NASA-Aufnahmeverweise und handschriftliche Notizen, die angaben, welche Teile der Missionsaudioaufzeichnung den Wortwechsel enthielten.

Ein Dokument fasste Aussagen von sieben Bundesbeamten zusammen, die verschiedenen Teams zugeteilt waren und unabhängig voneinander berichteten, im Jahr 2023 innerhalb von zwei Tagen mehrere unbemannte Flugobjekte im Westen der USA beobachtet zu haben.

Dem Bericht zufolge beschrieben mehrere Zeugen, wie in der Ferne „Kugeln andere Kugeln ausstießen“, sowie eine große, leuchtende Kugel, die an Ort und Stelle schwebte, und ein halbdurchsichtiges Objekt, das mit einem „durchscheinenden Drachen“ verglichen wurde.

Spezialagenten berichteten außerdem von Sichtungen orangefarbene Kugeln geben mindestens fünfmal kleinere rote Kugeln frei, bevor sie wieder erscheinen und verschwinden.

Viele der Dokumente enthalten Aussagen von Militärangehörigen, darunter ein Bericht vom 1. Januar.

Die Akte enthielt detaillierte Angaben zu einem US-Militäroperator, der angeblich ein unbemanntes Fluggerät (UAP) knapp über der Meeresoberfläche entdeckte, bevor dieses mehrere scharfe 90-Grad-Kurven mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 80 Meilen pro Stunde flog.

Ein weiteres neu veröffentlichtes Dokument war ein Navy Range Fouler Report, ein standardisiertes Formular zur Dokumentation unbefugter Gegenstände, die während militärischer Übungen oder Operationen in gesperrte Lufträume eindringen.

Dem Bericht zufolge verfolgte ein US-Militäroperator ein „rundes, kaltes Objekt“. Mithilfe eines Infrarotsensors fuhr das Flugzeug mit etwa 20 Meilen pro Stunde in nordwestlicher Richtung, bevor es abrupte Richtungsänderungen vornahm.

FBI-Direktor Kash Patel sagte: „Das FBI ist stolz darauf, an der Seite von Präsident Trump und unseren Partnerbehörden bei dieser bahnbrechenden Veröffentlichung der UAP-Akten zu stehen.“

„Zum ersten Mal in der Geschichte hat das amerikanische Volk uneingeschränkten Zugang zu freigegebenen Regierungsakten über unidentifizierte anomale Phänomene – ein Maß an Transparenz, das keine frühere Regierung erreicht hat.“

„Das FBI ist weiterhin bestrebt, diese fortlaufende Freigabe geheimer Dokumente mit der gleichen Strenge und Integrität zu unterstützen, die wir jeder nationalen Sicherheitsangelegenheit entgegenbringen.“

‚Diese Akten werden weiterhin geprüft und freigegeben; die amerikanische Bevölkerung kann darauf vertrauen, dass ihre Sicherheit weiterhin unsere höchste Priorität hat.

NASA-Administrator Jared Isaacman sagte am Freitag außerdem: „Ich begrüße die gesamtstaatlichen Bemühungen von Präsident Trump, mehr Transparenz für die amerikanische Bevölkerung in Bezug auf unidentifizierte anomale Phänomene zu schaffen.“

„Bei der NASA ist es unsere Aufgabe, die klügsten Köpfe und die fortschrittlichsten wissenschaftlichen Instrumente einzusetzen, die Daten auszuwerten und unsere Erkenntnisse zu teilen.“

Wir werden weiterhin offenlegen, was wir als wahr erkennen, was wir noch nicht verstehen und was noch entdeckt werden muss. Erforschung und das Streben nach Wissen ist zentral für die Mission der NASA, da wir bestrebt sind, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

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