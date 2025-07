Experte enthüllt, wo Milliardäre Bunker für den Fall eines Atomkriegs gebaut haben

Atomkriegsexpertin Annie Jacobsen teilte mit, wo der sicherste Ort für den Bau eines Bunkers ist.

(Titelbild: Das Oppidum in der Tschechischen Republik behauptet, der weltweit größte Bunker für Milliardäre zu sein und bietet simuliertes Sonnenlicht, um die unterirdische Plackerei zu erleichtern, „uneinnehmbare“ Lagerräume und einen Weinkeller)

Ein Experte hat enthüllt, wo Milliardäre für den Fall eines Atomkriegs Bunker gebaut haben.

Dies wurde in einer Folge des Podcasts „The Diary of a CEO“ bekannt gegeben , in der Moderator Steven Bartlett eine Gruppendiskussion mit drei Experten über die Gefahr eines möglichen dritten Weltkriegs führte .

Die auf YouTube hochgeladene Videobeschreibung lautete: „Der Westen bricht zusammen, die nukleare Bedrohung nimmt zu. Steuern wir unter Trump auf einen Dritten Weltkrieg zu ? Ein ehemaliger CIA-Spion und Top-Experten diskutieren über nukleare Bedrohungen, KI-Manipulation und schlagen Alarm angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran, Russland und der Ukraine sowie China und Taiwan.“

Im Podcast erläuterte die Atomkriegsexpertin Annie Jacobsen detailliert, wo Milliardäre ihre Notbunker bauen, um sich vor den Auswirkungen von Atomwaffen zu schützen.

Wo ist also derzeit der sicherste Ort auf der Welt , um einen Bunker zu bauen? Laut Jacobsen ist es Neuseeland.

Sie erklärte: „Zu den merkwürdigsten Gesprächen, die ich seit der Veröffentlichung [ihres Buches] ‚ Nuclear War: A Scenario‘ geführt habe , gehörte das mit mehreren Milliardären, die tatsächlich Bunker in Neuseeland besitzen.

Sie werden namenlos bleiben … aber was mich interessierte, war, dass diese Personen – die Reaktion auf die Lektüre meines Buches und die Erkenntnis, dass die Welt in 72 Minuten untergehen könnte, war nicht: ‚Lasst uns alle zusammenkommen und dafür sorgen, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommt‘, oder vielleicht war es das und ich habe diesen Teil des Gesprächs einfach nicht mitbekommen, sondern es ging eher darum: ‚Wie schnell kann ich mein G5 laden, damit ich nach Neuseeland komme?‘

„Denn mit einer G5, dem Privatflugzeug, können Sie ohne Auftanken von Los Angeles nach Neuseeland fliegen.“

Viele Menschen nutzten den YouTube-Kommentarbereich, um ihre eigenen Reaktionen auf den Podcast zu teilen. Ein Nutzer schrieb: „Ich hatte eine Zeit lang vergessen, wie ein Raum voller Leute aussieht und klingt, die sich nicht gegenseitig unterbrechen, bevor sie ihre Ideen zu Ende gebracht haben. Bravo, Leute.“

Ein anderer sagte: „Annie ist unglaublich, ein wahrer Wissensschatz, ihre Stimme ist so fesselnd, ihr Buch hat mich absolut sprachlos gemacht!“

Ein Dritter kommentierte: „Bunker in Neuseeland? Ich liebe das Leben nicht so sehr. Das ist kein Leben.“

Und eine vierte Person fügte hinzu: „Was mich wütend macht, ist, dass es eine Handvoll Leute gibt, die sich so verhalten, als ob ihnen der Planet gehört. Niemand sollte Atomwaffen besitzen!“

Darüber hinaus wird das Heimatschutzministerium angesichts der zunehmenden Sorgen über einen möglichen Dritten Weltkrieg ein Gesetz finanzieren , das die Amerikaner anfälliger für nukleare Bedrohungen machen wird.

Ultra-Elite-Schutzräume wie das Oppidum in der Tschechischen Republik – angepriesen als „größter Milliardärsbunker der Welt“ – verfügen über Annehmlichkeiten wie simuliertes natürliches Sonnenlicht, einen Weinkeller und einen für feindliche Außenstehende „uneinnehmbaren“ Ort, an dem Sie all Ihre Sachen verstecken können.

„Sie haben viele Jahre hart gearbeitet, Risiken eingegangen, Chancen genutzt und Ihre Vision Wirklichkeit werden lassen“, heißt es auf der Website des Unternehmens an seine milliardenschweren Kunden. „Ihre Belohnung ist die Möglichkeit, all die schönen, seltenen und wertvollen Objekte zu erwerben und zu pflegen, die Sie sich wünschen.“

Video: