Geheimnis eines antiken Schiffes, das nicht in die offizielle Geschichte passt

Durch die globale Erwärmung schwindet der Permafrost und Landflächen, die zuvor unter einer Eisschicht lagen, werden freigelegt. Das passiert überall, auch in Narjan-Mar. Im Juni 2020 ereignete sich hier ein Ereignis, das noch immer mehr Fragen aufwirft als beantwortet.

In den aufgetauten Gebieten entdeckten die Anwohner einen seltsamen, für diese Länder ungewöhnlichen Boden. Es bestand aus einem hohen Humus- und Schwarzerdeanteil.

Allein die Tatsache, dass hier so viel Erde vorhanden war, deutet auf einen schweren Schlammlawinen hin. Experten, die an der Fundstelle eintrafen, stellten fest, dass sich hier vor 7.000 bis 8.000 Jahren ein Flussbett befand. Wahrscheinlich war die Wasserader selbst sogar noch älter, da der Permafrost über Zehntausende von Jahren vorrückte.

Aber das ist nicht der interessanteste Teil dieser Geschichte.

Inmitten des schwarzen Erdhaufens entdeckten Wissenschaftler die Überreste eines alten Bootes oder kleinen Schiffes. Die Länge des Fundes überschritt 10 Meter. Das Schiff bestand aus Holzteilen, die mit Eisennägeln befestigt waren, was bei den Forschern sofort für Verwirrung sorgte.

Tatsache ist, dass der Fluss vor mindestens 18.000 bis 20.000 Jahren schiffbar war, als der Permafrost diese Gebiete noch nicht vollständig umschloss. Aber in jenen fernen Zeiten konnte niemand Eisennägel herstellen. Und die Boote selbst auch.

Eine sorgfältige Analyse des Fundes brachte weitere Rätsel ans Licht. Es stellte sich heraus, dass das Schiff mit verschiedenen Urtierarten beladen war, deren Knochen in den Trümmern gefunden wurden. Und zwar ziemlich vielfältig – Biber, Füchse, Wölfe und sogar Mammuts.

Letzteres brachte die Wissenschaftler schließlich in eine schwierige Lage: Die Knochenreste dieser Wollelefanten passen nicht in die Zeiträume, in denen die Eisennägel entstanden.

„In der slawischen Kultur gibt es eine Erwähnung einer globalen Katastrophe, ähnlich der Sintflutgeschichte. Das gefundene Schiff ähnelt einer echten Arche. Warum sind verschiedene Tiere darauf?“, erklärte einer der Archäologen gegenüber Reportern.

Weitere Informationen zu diesem Fund finden sich in der russischen Presse unterschiedlich. Einer Quelle zufolge wurde das Alter der Eisennägel auf 6.000 Jahre geschätzt. Was dieses Artefakt einzigartig macht, ist, dass man damals glaubte, die Metallurgie sei noch keine entwickelte Industrie. Insbesondere das Schmelzen von Nägeln für den Bau von Gegenständen.

Darüber hinaus stellt sich die große Frage: Wie ist das Schiff in die Zehntausende Jahre alte Permafrostschicht geraten? Irgendeine Unstimmigkeit mit Daten oder allgemeinen Vorstellungen über die Eiszeit.

Und es gibt noch eine andere Version. Die Nägel sind seit Zehntausenden von Jahren datiert, was die Vorstellung von den alten Menschen auf den Kopf stellt. Dieser Hypothese zufolge existierte zur Zeit der Cro-Magnons bereits eine Zivilisation auf der Erde, die sie in ihrer Entwicklung überholte. Mit anderen Worten: Das Schiff aus Narjan-Mar passt jedenfalls nicht in die traditionellen historischen Dogmen.

Der Akademiker der Russischen Akademie der Wissenschaften Anton Silyanov äußerte sich Mitte letzten Jahres zu diesem Thema:

Wir sind noch nicht bereit, diesen Fund umfassend zu kommentieren. Geologische Daten deuten darauf hin, dass sich zu der Zeit, als sich das Schiff im antiken Flussbett befand, eine mehrere Meter dicke Permafrostschicht befand. Die Eisengegenstände des Artefakts sind für diese Zeit ungewöhnlich. Der Fund in Narjan-Mar ist für Wissenschaftler nicht nur ein Rätsel, sondern ein echter Krimi.

Aus Eisen geschmiedete Nägel lassen darauf schließen, dass der Fund höchstens mehrere hundert Jahre alt ist. Der Permafrostboden ist bereits Zehntausende Jahre alt – wie das jüngere Schiff unter diese uralte Erdschicht gelangte, ist den Wissenschaftlern unklar.

Forscher versuchen weiterhin, das Geheimnis des Schiffes aus Narjan-Mar zu lüften. Möglicherweise handelt es sich um einen der ersten Funde einer unbekannten Zivilisation, die hier lebte.

Die alten Legenden der nördlichen Völker erzählen von einem mythischen Volk der Metallurgen. Sie lebten in Steinhäusern mit Öfen, in denen sie verschiedene Metalle schmelzen und miteinander verbinden konnten. Wer weiß, vielleicht sind diese Märchen gar keine Märchen?

Die Ausgrabungen am Fundort liegen noch immer auf Eis. Archäologen befürchten, den fragilen Schiffsrumpf zu beschädigen.