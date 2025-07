Mann, der einen Haiangriff überlebt hat, erzählt, was man in dieser Situation „niemals tun sollte“ (Video)

Ein Mann, der einen beinahe tödlichen Haiangriff überlebt hat, hat Ihnen verraten, was Sie „niemals tun“ sollten, wenn Sie sich jemals in einer solchen Situation befinden.

Dass die Menschen Angst davor haben, zu weit ins Wasser zu gehen, liegt nicht nur an einem bestimmten Film von Steven Spielberg. Haiangriffe kommen recht häufig vor und die Überlebenschancen sind oft gering, wenn man nicht weiß, was man tut.

Selbst wenn Sie das Glück haben zu überleben, besteht eine ziemlich gute Chance, dass Sie ein oder zwei Gliedmaßen verlieren, es sei denn, Sie sind ein Haiflüsterer, der weiß, wie man die Bestien sicher umlenkt.

Außerdem können sie enorme Ausmaße annehmen. Wissenschaftler beobachten den größten männlichen Weißen Hai der Welt immer noch genau , er soll bis zu 750 Kilogramm wiegen.

Einer der Männer, die viel darüber wissen, wie man Haiangriffe überlebt, ist Paul de Gelder. Der ehemalige Marinetaucher verlor einen Arm und ein Bein, als er 2009 im Hafen von Sydney von einem Bullenhai angegriffen wurde.

Dem Australier gelang es sogar, nach der Begegnung mit dem Hai im Wasser zurück ans Ufer zu schwimmen. Inzwischen hat er ein Buch geschrieben und Karriere als Motivationsredner und Fernsehmoderator gemacht .

In einem aktuellen Interview mit Discovery für die Shark Week 2025 demonstrierte er genau, was man nicht tun sollte, wenn man einem Hai begegnet: Man darf seine Gliedmaßen nicht ins Wasser tauchen.

Nachdem er seine Beinprothese hineingeworfen hat, wird sie fast augenblicklich von einer Gruppe Haie zerrissen, die sein Kajak umkreisen. Das synthetische Blut in seinem Inneren reicht aus, um sie davon abzuhalten, den Rest von ihm zu fressen.

De Gelder gab außerdem noch einen anderen, möglicherweise lebensrettenden Ratschlag: So sollten Sie immer eine Aderpresse mitführen , um sicherzustellen, dass Sie die Blutung stoppen können, wenn Sie ein Körperteil verlieren, da Sie sonst verbluten könnten.

Er empfiehlt außerdem, keinen Schmuck zu tragen, der die Sonne reflektieren könnte, da Haie ihn möglicherweise mit Fischschuppen verwechseln und denken, Sie wären ihre nächste Mahlzeit.

Im Gespräch mit CBS News gab de Gelder drei Tipps, was zu tun ist, wenn Sie von einem Hai angegriffen werden.

Er sagte: „Ich weiß, dass es jedem natürlichen Selbsterhaltungstrieb widerspricht, nicht in Panik zu geraten, aber das ist das Wichtigste, was Sie tun können. Sie müssen verstehen, dass diese Haie nicht wirklich wissen, was Sie sind. Sie sind fast so groß wie sie und sie wollen nicht kämpfen.“

Sich nicht aus der Ruhe zu bringen und den Hai anzustarren, kann ebenfalls zum Überleben beitragen, wie er hinzufügte: „Sie wissen, wenn Sie zuschauen, und sie wollen Sie nicht angreifen, wenn Sie zuschauen – sie wollen ein leichtes Ziel. Deshalb schleichen sich die Tigerhaie immer von hinten an uns heran.“

Als letzten Ausweg riet de Gelder, den Hai auf die Nase zu stoßen, nicht zu schlagen, um ihn von sich wegzudrängen.

Video: