Junge erinnert sich an ein lebhaftes Nahtoderlebnis, wie er im Himmel angekommen ist (Video)

Ein Junge aus Louisiana, der Anfang des Monats beinahe ertrunken wäre, versetzte seine Krankenschwestern und seine Familie in Erstaunen, als er eindringlich schilderte, wie er während dieses grauenhaften Erlebnisses im Himmel angekommen war.

Der bemerkenswerte Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am 4. Juli im Paragon Casino Resort in Marksville. Der sechsjährige DJ Parker, der den Feiertag mit seiner Familie feierte, saß am Pool und landete im Wasser, als seine Eltern ihn kurz aus den Augen ließen.

Seine Mutter, Krista Parker, entdeckte seinen leblosen Körper und eilte sofort zur Rettung ihres Sohnes.

Gemeinsam mit ihrem Mann führte das Paar Wiederbelebungsmaßnahmen durch und konnte den Jungen wiederbeleben. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er eine beeindruckende Geschichte zu erzählen hatte.

Während er sich von dem gefährlichen Vorfall erholte, erzählte DJ den Krankenschwestern und seinen Eltern, dass er während des Beinahe-Ertrinkens im Himmel gewesen sei.

„Gott existiert. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn und Onkel Quimaine gesehen“, erinnerte sich Krista an die Worte ihres Sohnes zu den erstaunten Erwachsenen im Raum.

Erstaunlicherweise berichtete der Junge auch, dass er einen Engelschor gehört und einen Wolkenschwarm gesehen habe, während er scheinbar eine kurze Reise auf die „andere Seite“ unternommen habe.

Er beschrieb auch, wie er Engel singen hörte und viele Wolken sah. Um eine zweite Chance im Leben zu feiern, möchte DJ seinen Namen in Avir ändern, was auf Hebräisch Luft bedeutet.

Wie viele andere Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichten, wurde DJ durch das Geschehene verändert. Er sagte seinen Eltern, er wolle seinen Namen in das hebräische Wort für Luft, Avir, ändern, weil er dort Gott begegnet sei und die Rückkehr ins Reich der Lebenden erhalten habe.

Die Familie des Jungen betonte, dass er weder Medikamente erhalten noch Hirn- oder Lungenschäden erlitten habe, die seine lebhafte Schilderung im Krankenhaus erklären könnten. „Seine Geschichte ist so real“, staunte Krista, „nur er kann sie erklären.“

Video: