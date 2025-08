Der weltweit erste UFO-Absturz ereignete sich 14 Jahre vor Roswell in Italien

Der weltweit erste Absturz eines unbekannten Flugobjekts (UFO) ereignete sich 1933 in Italien während der Herrschaft von Benito Mussolini, behauptete der italienische Forscher Roberto Pinotti. Pinotti sprach mit der Daily Mail und legte sogar Beweise vor, die seine Behauptungen untermauerten.

Sollten Pinottis Behauptungen tatsächlich stimmen, müssten historische Aufzeichnungen geändert werden. Oft wird der Vorfall von Roswell im Bundesstaat New Mexico aus dem Jahr 1947 als erster Ort eines angeblichen UFO-Absturzes seit Jahrzehnten bezeichnet. Pinotti ist Präsident des Nationalen Ufologischen Zentrums in Italien, und seine Forschungen stoßen in Italien selbst auf Skepsis.

Pinotti und sein Kollege haben versucht, mehr über den Absturz von 1933 in der Lombardei herauszufinden und erhielten 1996 einige „geheime Originaldokumente“ dazu.

Die Dokumente wurden den Forschern von einer unbekannten Quelle zugesandt, die behauptete, sie von einem Verwandten geerbt zu haben, der zu dieser Zeit lebte und Teil der Geheimabteilung war, die Mussolini angeblich zur Untersuchung der Untertasse eingerichtet hatte.

Was zeigen die Dokumente?

Zu den Dokumenten, die Pinotti der Daily Mail vorlegte, gehören zwei Telegramme aus dem Jahr 1933. Eines verlangt „absolutes Stillschweigen“ über die „angebliche Landung eines unbekannten Flugzeugs auf nationalem Boden“. Das andere droht Journalisten, die über Herkunft und Art des Flugzeugs berichten, mit Verhaftung und Strafen.

Beide Telegramme wurden angeblich auf persönlichen Befehl des II. Duce verschickt, niemand anderes als Mussolini selbst. Ein weiteres an Pinotti gesandtes Dokument bezieht sich auf das „Gabinetto RS/33“, eine geheimnisvolle Abteilung, die der Diktator angeblich eingerichtet hatte, um die Trümmer des Raumschiffs zu bergen und zu untersuchen.

Pinotti und viele andere glauben, dass Guglielmo Marconi, der Erfinder des Radios, der Leiter von RS/33 war, andere Forscher haben jedoch bisher keine Beweise für dessen Existenz gefunden.

Die Dokumente enthalten auch handschriftliche Notizen mit einer Skizze und Beschreibung des UFOs mit Bullaugen an der Seite. Pinotti behauptete, das Wrack sei in einer Flugzeuganlage außerhalb von Magenta, einer Satellitenstadt von Mailand, gelagert worden.

Wo ist das UFO jetzt?

Während des Zweiten Weltkriegs bombardierten die alliierten Streitkräfte Italien, doch die Flugzeuganlage überstand die Angriffe und wurde von den alliierten Truppen gesichert.

Dieser Bericht weist eine unheimliche Ähnlichkeit mit dem des Pentagon-Whistleblowers David Grusch auf, der kürzlich behauptete, Agenten des Office of Strategic Services, eines ehemaligen US-Geheimdienstes, hätten 1944 ein glockenähnliches Flugobjekt von Magenta geborgen.

Pinotti, der nur über die Dokumente verfügt, die ihre Existenz beweisen, ließ sie von einem forensischen Experten überprüfen und bestätigen, dass das Papier und die Tinte tatsächlich aus dieser Zeit stammen. Die Telegramme wurden nicht geprüft.

Im Zuge einer kürzlichen Umstrukturierung hat die US-Regierung beschlossen, sich zu angeblichen UFO-Sichtungen zu äußern und das All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) einzurichten, um nicht identifizierte anomale Phänomene (UAP) zu untersuchen. Unter diesem Begriff werden anomale Phänomene zusammengefasst, die in der Luft, auf See oder an Land beobachtet werden.

Das US-Verteidigungsministerium hat Behauptungen zurückgewiesen, die USA hätten nach dem Absturz geborgen.