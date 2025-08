Fischer entdeckt riesige, unerklärliche Kreatur in Südkorea (Video)

Ein seltsames Video aus Südkorea zeigt den Moment, als ein Fischer am Ufer ein mysteriöses Wesen entdeckte, das plötzlich aus dem Wasser auftauchte und direkt auf ihn zuschwamm. Die Begegnung ereignete sich Berichten zufolge letzten Monat am Han-Fluss in Seoul.

Das atemberaubende Filmmaterial (siehe unten) wurde auf YouTube von Jungdam Story geteilt, einem Kanal, der normalerweise entspannte Angelvideos von Angelplätzen im ganzen Land veröffentlicht. Doch dieses Mal passierte etwas wirklich Unerwartetes – der Moderator war so erschrocken, dass er vom Ort des Geschehens rannte.

In dem Clip sitzt der Fischer ruhig am Fluss und wirft seine Angel aus, als er bemerkt, dass sich etwas Ungewöhnliches im Wasser bewegt. „Was ist das? Ich habe Angst“, sagt er schockiert, bevor er merkt, dass es auf ihn zukommt.

Die sich nähernde Kreatur erschreckt ihn so sehr, dass er von seinem Stuhl aufspringt, eine Taschenlampe schnappt und auf die mysteriöse Gestalt leuchtet. Doch selbst mit dem Licht kann er nicht erkennen, was es ist – nur, dass es riesig zu sein scheint, etwa 4 bis 5 Meter lang, mit einem dicken, massigen Körper.

Noch erstaunlicher war, dass der Fischer später behauptete, das Wesen sei etwa 20 Minuten im Wasser geblieben, und irgendwann schien es, als seien zwei dieser seltsamen Wesen im Fluss gewesen.

Rückblickend auf dieses surreale Erlebnis sagte er: „Ich gehe seit Jahrzehnten angeln, aber so etwas habe ich noch nie erlebt.“

Seit es online gestellt wurde, verbreitete sich das Video in ganz Südkorea wie ein Lauffeuer und löste eine heftige Debatte darüber aus, was sich in jener Nacht genau im Han-Fluss befand.

Video: