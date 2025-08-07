Alte sumerische Berichte über die Sintflut: „Götter“ verließen die Erde, um im Himmel in Sicherheit zu sein

Alte sumerische Berichte über die Sintflut sprechen von einer Zeit, als „Götter“ vom Himmel herabstiegen und die ersten Städte auf der Erde gründeten … aber dieselben „Götter“ verließen die Erde, um im Himmel in Sicherheit zu sein, bevor die Sintflut über den Planeten hinwegfegte.

Es gibt zwar zahlreiche Berichte über prähistorische Überschwemmungen, doch die älteste Flutlegende der Weltmythologie stammt von einer der rätselhaftesten und geheimnisvollsten Zivilisationen unseres Planeten: den Sumerern. Der Bericht über die Sintflut geht der sumerischen Legende zufolge auf etwa 200 v. Chr. zurück, als die „Götter“ die Erde verließen, um im Himmel in Sicherheit zu sein.

Viele der alten sumerischen Tontafeln enthalten unglaubliche Geschichten, die größtenteils als Legenden oder Mythen gelten, einfach weil wir uns ihrer wahren Bedeutung nicht bewusst sind und etwas nicht begreifen können, das unsere Gedanken ins Unbekannte schweifen lässt.

Auf alten sumerischen Tafeln gefundene Texte illustrieren eindrucksvolle Geschichten über die Entstehung des Menschen, unsere Ursprünge und die unglaubliche Einmischung der „Götter“ auf eine Art und Weise, die wir uns unmöglich vorstellen können. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Die antiken Götter An, Enlil, Enki und Ninhursanga schufen die schwarzköpfigen Menschen und schufen gleichzeitig angenehme Bedingungen für das Leben und die Fortpflanzung der Tiere. Dann … steigt das Königtum „vom Himmel herab“ und die ersten antiken Städte werden gegründet: Eridu , Bad-tibira , Larak , Sippar und Shuruppak .

Die Sumerer waren die ersten Menschen, die mit dem Bau richtiger Städte begannen, die nach dem gleichen Schema wie die heutigen Städte auf der ganzen Welt organisiert waren.

Sie erfanden Abwassersysteme und Kopfsteinpflaster, das häufig für die Straßenbeläge verwendet wurde. Sie waren auch in der Landwirtschaft ausgebildet, aber vor allem waren sie die erste Zivilisation, die das erste bekannte Schriftsystem erfand, indem sie die Keilschrift auf Tontafeln verwendeten.

Sie waren eine der fortschrittlichsten Zivilisationen der Antike. Die Geschichte erzählt uns viele interessante Fakten und Geschichten über die Sumerer, und selbst heute verfügen Archäologen und Historiker noch immer nicht über ein vollständiges Bild, das alles über die Menschen erzählen könnte, die einst die Region des Tigris und Euphrat bewohnten.

„Zwölfhundert Jahre waren noch nicht vergangen, als sich das Land ausdehnte und die Völker sich vermehrten. Das Land brüllte wie ein Stier,

der Gott wurde von ihrem Aufruhr beunruhigt. Enlil hörte ihren Lärm.

Und er wandte sich an die großen Götter: „Der Lärm der Menschheit ist mir zu stark geworden,

ihr Aufruhr raubt mir den Schlaf. Unterbricht die Versorgung der Völker, lasst das Leben auf dem Planeten knapp werden, um ihren Hunger zu stillen.

Adad [ein anderer Wächter] soll seinen Regen zurückhalten, und unten soll die Flut [die regelmäßige Überflutung des Landes, die es fruchtbar machte] nicht aus dem Abgrund heraufsteigen.

Lass den Wind wehen und den Boden ausdörren, Lass die Wolken dichter werden, aber keinen Regenguss loslassen, Lass die Felder ihre Erträge schmälern,

Es darf keine Freude unter ihnen geben. “ – William Bramley: Die Götter von Eden .

Waren Götter zornig auf die Menschen? Warum zeigen diese „Götter“ oder „Gott“ (je nachdem, welche Sintflutgeschichte man liest) ein rücksichtsloses Verhalten gegenüber der Menschheit? Und was haben all diese Mythen gemeinsam?

Den Schriften auf einer alten assyrischen Tafel zufolge verstehen wir Folgendes:

Befehle eine Plage,

lass Namtar ihren Lärm verstummen.

Lass Krankheit, Seuche, Pest und Pest

sie wie ein Tornado überfallen.

Sie befahlen, und es kam die Plage

. Namtar dämpfte ihren Lärm.

Krankheit, Seuche, Pest und Pest

fegten sie wie ein Tornado über. – William Bramley: Die Götter von Eden .

Interessanterweise erwähnen alte sumerische Tafeln, dass die „Götter“ unseren Planeten kurz vor der Sintflut verließen, um in den Himmel zu fliehen, und erst nach der Sintflut zurückkehrten. Doch warum sind manche Teile dieser Geschichten plausibel, während andere – wie die Geschichte, als die „Götter“ in den Himmel flogen – als unwahrscheinlich gelten?

Interessanterweise enthält die Geschichte von Noah – wahrscheinlich die bekannteste Geschichte über die Sintflut – ähnliche Geschichten wie das Gilgamesch-Epos, das älter ist als die Bibel.

Dem Gilgamesch-Epos zufolge trat Enki, der Schöpfergott der Menschheit, an einen Sterblichen namens Utnapischtim heran, sprach mit ihm und enthüllte ihm die Pläne der „Götter“. Er gab ihm Pläne, wie man ein Boot baut und wie man den Zorn der Götter über die Erde überleben kann.

Nachdem die Flut über den Planeten gefegt war, schickte Utnapischtim, um den Zorn der „Götter“ zu erfüllen, drei Vögel los, um Land zu finden. Nachdem Utnapischtim Land entdeckt und betreten hatte, brachte er den Göttern ein Opfer dar, woraufhin die Götter ihm erlaubten zu leben.

Aber … ist es möglich, dass die Geschichten über die großen Fluten, die durch den Zorn Gottes oder der „Götter“ verursacht wurden, kein Mythos waren, und was wäre, wenn die Berichte antiker Kulturen tatsächlich wahr wären? Was wäre, wenn es tatsächlich „Götter“ auf der Erde gab und diese kurz vor der Flut in den Himmel reisten?

Nun, laut Robert Ballard, einem der bekanntesten Unterwasserarchäologen, der 1985 mit einem Roboter-Tauchboot mit ferngesteuerter Kamera das berühmte Schiffswrack der Titanic entdeckte, hat die große Flut tatsächlich in ferner Vergangenheit stattgefunden.

Ballard glaubt, dass vor etwa 12.000 Jahren ein Großteil der Erdoberfläche mit Eis bedeckt war.

„Bei mir in Connecticut lag das Eis eine Meile über meinem Haus, bis zum Nordpol, etwa 15 Millionen Kilometer, das ist ein riesiger Eiswürfel“, sagte er in einem Interview mit ABC News. „Doch dann begann es zu schmelzen. Wir sprechen hier von den Fluten unserer Zeitgeschichte“, fügte er hinzu.

Laut Ballard strömte das Wasser der Gletscher, nachdem es zu schmelzen begann, in die Weltmeere und verursachte weltweit riesige, katastrophale Überschwemmungen. „Die Frage ist: Gab es die Mutter aller Fluten?“, sagte Ballard.

Einer umstrittenen Theorie von Wissenschaftlern der Columbia University zufolge gab es in der Vergangenheit eine gewaltige Flut in der Region des Schwarzen Meeres. Forschern zufolge war das heute salzhaltige Schwarze Meer einst ein isolierter Süßwassersee, der von riesigen Ackerflächen umgeben war, bis er von einer gewaltigen Wasserwand des steigenden Mittelmeers überflutet wurde.

Wissenschaftler schätzen, dass die Kraft der Wassermassen zweihundertmal stärker war als die der Niagarafälle. Die gigantische Wasserwand riss alles mit sich, was ihr in den Weg kam, verursachte völlige Zerstörung und Chaos in der Region und veränderte die Geographie für immer.

Was wäre, wenn die Geschichten der alten Sumerer wahr, authentisch und von historischem Wert wären? Ist es möglich, dass, wie antike Tontafeln nahelegen, tatsächlich Götter vom Himmel herabstiegen und die ersten Städte der Erde gründeten? Und ist es möglich, dass dieselben Götter vor der Sintflut in den Himmel entkamen?

Die Frage, die zur Debatte anregt, lautet: Können wir in alten sumerischen Texten den Unterschied zwischen Mythos und Realität erkennen? Und welche Art von „Realität“ wird heute von den etablierten Gelehrten akzeptiert?

Es scheint, dass die alten Tontafeln des alten Sumer unglaublich wertvolle historische Geschichten enthalten, die von den etablierten Gelehrten jahrzehntelang ignoriert wurden.

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“