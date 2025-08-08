Ehemaliger NASA-Ingenieur behauptet, Billionen von formwandelnden, getarnten Geräten seien auf der Erde versteckt

Ein ehemaliger NASA-Ingenieur hat sensationelle Behauptungen aufgestellt, dass Menschen nicht nur außerirdische Technologie nachbauen, sondern dass auf dem ganzen Planeten bereits Billionen unsichtbarer außerirdischer Geräte versteckt sein könnten. (Titelbild: KI-generiertes Bild)

Richard Banduric, CEO von Field Propulsion Technologies und ehemaliger Antriebsingenieur bei der NASA und Lockheed Martin, teilte die schockierenden Anschuldigungen in einer Folge des Podcasts „Ecosystemic Futures“ vom Dezember 2024 mit, die kürzlich auf der Social-Media-Plattform X wieder aufgetaucht ist.

In dem Interview beschrieb Banduric eine geheime Anstrengung der US-Regierung und privater Forschungsgruppen, fortschrittliche Materialien zu untersuchen, die angeblich aus nicht identifizierten Flugobjekten geborgen wurden.

Er behauptete, dass viele dieser mysteriösen Objekte nicht einfach nur Trümmer eines Absturzes seien, sondern Teil eines seiner Meinung nach riesigen, unsichtbaren Sensornetzwerks seien, das über die ganze Welt verstreut sei.

Der Ingenieur gab zu, dass er nicht wisse, wer die Geräte platziert habe, sagte aber, sie seien mit nichts zu vergleichen, was man je gesehen habe. Sie seien der aktuellen Technologie nicht nur Jahrzehnte voraus, sondern ihr um Hunderte von Jahren voraus.

Er beschrieb ein solches Gerät als ein „Metallstück“, das sich je nach Umgebung neu konfigurieren und tarnen könne. „Es würde sich tarnen und versuchen, sich in die Umgebung einzufügen“, sagte er. „So konnten wir erkennen, dass es außerirdisch war.“

Trotz der kühnen Behauptungen legte Banduric keine physischen Beweise zur Untermauerung vor.

Seine Kommentare haben die Online-Spekulationen über die Enthüllung von UFOs neu entfacht. Einige Nutzer bezeichnen das Jahr 2024 als das Jahr, in dem die Enthüllung tatsächlich stattgefunden hat. Das Pentagon bestreitet jedoch weiterhin die Existenz von Programmen zur Bergung von Außerirdischen oder bestätigte Kontakte mit außerirdischem Leben.

Auf die Frage, warum eine fortschrittliche Gruppe im Rahmen eines globalen Überwachungssystems winzige Objekte verstreuen würde, behauptete der Ingenieur, dass Außerirdische möglicherweise versuchen könnten, die menschliche Gesellschaft zu beeinflussen.

„Sie haben alle möglichen Funktionen. Das lässt darauf schließen, dass diese Gruppe unsere Spezies möglicherweise tatsächlich manipuliert“, warnte Banduric in seinen ersten öffentlichen Kommentaren.

Seit dem Podcast 2024 haben er und andere Gäste, darunter der UFO-Forscher Hal Puthoff und die ehemalige NASA-Beraterin Dr. Anna Brady-Estevez, weiterhin Einzelheiten über die Versuche der Menschheit geteilt, außerirdische Technologie zurückzuentwickeln.

Er fügte hinzu, dass es immer noch möglich sei, diese getarnten Geräte zu erwerben, die überall auf der Welt verstreut seien. Allerdings sei ihm der Zugriff von den Gruppen, mit denen er zusammenarbeite, gesperrt worden, nachdem er sich im Jahr 2024 dazu entschieden habe, sein Wissen öffentlich zu machen.

Banduric war ursprünglich vom US-Verteidigungsministerium und der Luftwaffe angeworben worden, um an geheimen Projekten zur Analyse der Systeme abgestürzter UFOs zu arbeiten.

Er wies jedoch darauf hin, dass diese Technologien nicht von der US-Regierung genutzt würden. Stattdessen seien es Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die den Großteil der geborgenen außerirdischen Technologie untersuchten.

„Einige meiner Arbeiten mit NGOs waren wirklich spannend. Aber eines der anderen Dinge, die dabei herauskamen, war, dass diese Personen oder wer auch immer diese Gruppe ist, die über diese fortschrittliche Technologie verfügt, wahrscheinlich nicht möchte, dass wir das, woran sie arbeiten, zurückentwickeln“, erklärte Banduric.

Um andere Gruppen oder Regierungen von der Nutzung dieser Materialien abzuhalten, entdeckten Wissenschaftler, dass die unbekannten Metalle in winzige Partikel zerfallen können, die nicht reaktiviert werden können.

„Es waren intelligente Materialien. Wenn man sie anschaute und versuchte, sie zurückzuentwickeln, zerfielen sie zu Staub“, verriet der Ingenieur.

„Sie erledigten es innerhalb von ein oder zwei Minuten. Dann konnte man den Staub einschicken und eine isotrope Analyse durchführen lassen. Es stellte sich heraus, dass es sich um Außerirdische handelte“, verriet er.

Laut Banduric stießen NGO-Wissenschaftler immer wieder auf diese Probleme, was darauf schließen lässt, dass die Technologie sorgfältig konstruiert wurde, damit niemand ihre Ergebnisse reproduzieren kann.

Wissenschaftler, die diese Materialien untersuchten, stellten bei ihrer Untersuchung fest, dass sie nicht nur die Fähigkeit zur Selbstzerstörung besitzen, sondern auch das Licht um sie herum brechen und so das Bild dessen projizieren können, was sich hinter dem außerirdischen Material davor befindet, sodass niemand sehen kann, was sich dort befindet, behauptete Banduric.

Der ehemalige Regierungsingenieur gab bekannt, dass den USA neben Billionen kleinerer Objekte, die über die ganze Welt verteilt sind, auch ein riesiges dreieckiges Raumschiff bekannt sei, das diese Tarntechnologie nutzen könne.

Die riesigen Dreiecke, auf die sich Banduric bezog, wurden von vielen Menschen beschrieben, die im Laufe der Jahre von UFO-Sichtungen berichteten.

Der Ingenieur stellte fest, dass es „nicht unsere“ seien, was darauf schließen lässt, dass es sich bei den von den Wissenschaftlern beobachteten Dreiecken um außerirdische Raumschiffe handelte, die nach ihrer Entdeckung scheinbar verschwanden.

Im April gab der ehemalige US-Sicherheitsbeamte Matthew Brown bekannt, dass er aus geheimen Missionsberichten, die er gelesen hatte, erfahren habe, wie ein großes, schwarzes, dreieckiges UFO aus dem Nichts über mehreren russischen Schiffen im Pazifik „enttarnt“ worden sei.

„Die [NGOs], mit denen ich zusammengearbeitet habe, versuchten herauszufinden, wie diese ziemlich großen Flugobjekte, die die Leute Dreiecke nennen, im Handumdrehen verschwinden könnten“, erklärte Banduric.

„Diese Dreiecke nahmen alles, was sich hinter ihnen befand, und projizierten es tatsächlich vor sich, was dem Aufnehmen der Lichtstrahlen und deren Biegung um das eigentliche Dreieck gleichkommen könnte“, fügte er hinzu.

Obwohl Banduric nicht verriet, wie viele dieser Flugobjekte gesehen wurden oder sich im Besitz der US-Regierung befanden, tat dies ein anderer Gast des Podcasts „Ecosystemic Futures“ .

Dr. Puthoff stellte fest, dass das US-Militär seit den 1940er Jahren mindestens zehn außerirdische Raumschiffe entdeckt habe und diese nun untersuche.