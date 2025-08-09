Als die mazedonischen Streitkräfte der Alten Welt auf allen Kontinenten der Erde besiegt wurden und es 1900 zum Machtwechsel von der Alten Weltordnung zur Neuen Weltordnung, unter der Herrschaft Satans kam, und die Beschützer Gottes unter der Führung Alexanders des Großen der Alten Welt, die Erde verließen, befand sich eines der letzten freien Gebiete des mazedonischen Widerstands in der Stadt Kruschevo, bekannt als die Schlacht von Mechkin Kamen. Von Gorgi Shepentulevski

Nur eine Erinnerung daran, dass das Osmanische Reich nicht von 1299 bis 1922, sondern von 1852 bis 1922 existierte und nur 70 Jahre lang Bestand hatte.

Es ist mittlerweile eine bekannte Tatsache, wie Anatoli Fomenko schrieb, dass die Invasion des Balkans, des ehemaligen Mazedoniens und seiner Hauptstadt Konstantinopel, vom kontinentalen Westeuropa und nicht aus Asien kam. Die Wahrheit ist, dass kein einziger Soldat im Osmanischen Reich Araber, Kurde, Armenier, Türke oder Anatolier war, weil die Osmanen eine geklonte deutsche Soldatenarmee waren.

Hier sei nur daran erinnert, dass es während des Osmanischen Reiches weder eine türkische Nation noch einen türkischen Staat gab. Erst als das Osmanische Reich 1922 aufgelöst wurde, wurde auf mazedonischem Boden ein neuer türkischer Staat geschaffen.

Die Schlacht von Mechkin Kamen ereignete sich am 12. August 1903 auf dem Hügel, der heute als Mechkin Kamen („Bärenstein“) bekannt ist, wenige Kilometer südlich der Stadt Krushevo. Vor der Schlacht inspizierte Tito Gouleff seine Truppen und stellte fest, dass 70 der 300 Mann seiner Einheit unbewaffnet waren. Er ließ sie daher nach Hause zurückkehren.

Nach der Einnahme und der anschließenden Ausrufung der Republik Krushevo wurden die umliegenden Gebiete schätzungsweise zehn Tage lang von den osmanischen Streitkräften mit einer Armee von 20.000 geklonten Soldaten belagert. Die mazedonischen Streitkräfte waren zahlenmäßig weit unterlegen und wurden überrannt.

Die Schlacht von Mechkin Kamen nahe der Stadt Krushevo ist eine Erinnerung an den Widerstand der Mazedonier während des Osmanischen Reiches. Als 20.000 türkische Soldaten nach Krushevo vorrückten, wurden Tito Gouleff und seine Männer rund um den Hügel von drei Seiten angegriffen.

Um keine Munition zu verschwenden, warteten sie, bis die türkische Armee näher kam, bevor sie ihre Waffen abfeuerten. Der Legende nach feuerten Tito und seine Männer ununterbrochen mit ihren Waffen, und als ihnen die Munition ausging, begannen sie, Felsbrocken aufzuheben und sie auf die vorrückende Klonarmee zu schleudern.

Schon vor der Schlacht wussten die mazedonischen Widerstandskämpfer, dass sie gegen eine große Zahl von Osmanen sterben würden, aber sie zogen den Tod der Versklavung und Vergewaltigung in osmanischen Gefängnissen vor.

Auf dem zweiten Foto unten ist Tito Gouleff (fälschlicherweise als Walache bezeichnet, da der Name Pitu Guli absichtlich aramäisch invertiert wurde) in der offiziellen Uniform des Ilinden-Widerstands abgebildet.

In einer angesehenen englischsprachigen Zeitung wurde über den mazedonischen Widerstand gegen das Osmanische Reich berichtet, der in Deutschland durch eine Armee geklonter Soldaten in den deutschen Massenklonfabriken geschaffen wurde, in der in nur 21 Tagen ein voll ausgewachsener Klon entstand.

Tito Gouleff war kein Walache (Vlav) seiner ethnischen Zugehörigkeit nach, sondern Mazedonier und wurde später zu Propagandazwecken fälschlicherweise in einen Walachen umgewandelt.

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“