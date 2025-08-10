Etwa 100 Menschen werden vermisst, als Schlammflut durch Region im Himalaya fegt (Video)

Etwa 100 Menschen werden vermisst, als Schlammflut durch Stadt in Nordindien fegt

Groß angelegte Such- und Rettungsaktion im Gange, nachdem mindestens vier Menschen in der Himalaya-Region getötet wurden.

Dutzende Menschen wurden vermisst, nachdem am Dienstag eine rasante Flut aus Wasser und Schlamm über eine Stadt im indischen Himalaya hereinbrach, ein Bergtal einriss und Gebäude zerstörte. Mindestens vier Menschen kamen dabei ums Leben.

Indische Medienvideos zeigten am Dienstagnachmittag, wie ein furchterregender Schlammstrom die Stadt Dharali im Bundesstaat Uttarakhand überschwemmte und ganze Häuser und Wohnblöcke mit sich riss. Auf Aufnahmen vom Unglücksort waren Menschen zu sehen, die vor Angst schreien und versuchten, den Fluten zu entkommen.

Dutzende Menschen im Dorf hatten sich zu einem Fest in einem Tempel versammelt, als die Welle aus dunklem Wasser und Trümmern mit hoher Geschwindigkeit auf das Dorf traf.

Die indische Armee teilte mit, 150 Soldaten seien in der Stadt eingetroffen und hätten bei der Rettung von etwa 20 Menschen geholfen, die die Wand aus gefrierendem Schlamm überlebt hatten. „Ein gewaltiger Erdrutsch traf Dharali … und löste einen plötzlichen Strom von Schutt und Wasser durch die Siedlung aus“, teilte die Armee mit.

Von der Armee veröffentlichte Bilder, die nach dem Ausbruch des Hauptstroms von der Unfallstelle aufgenommen wurden, zeigen weite Teile der Stadt mit Schlamm und tiefem Geröll bedeckt, und einen langsam fließenden, schlammigen Fluss, der immer noch durch die Stadt fließt.

„Die Such- und Rettungsbemühungen dauern an. Alle verfügbaren Ressourcen werden eingesetzt, um die noch gestrandeten Personen zu finden und zu evakuieren“, sagte Armeesprecher Suneel Bartwal.

Premierminister Narendra Modi drückte sein Beileid aus und sagte, dass „bei der Bereitstellung von Hilfe nichts unversucht gelassen wird“.

Während der Monsunzeit von Juni bis September kommt es häufig zu tödlichen Überschwemmungen und Erdrutschen.

Uttarakhand, dessen Gelände oft bergig und instabil ist, war in seiner jüngeren Geschichte von mehreren schweren monsunbedingten Katastrophen betroffen. 2013 kamen bei Sturzfluten in Kedarnath 4.127 Menschen ums Leben, und 2021 löste ein Gletscherbruch in Chamoli eine Lawine aus, bei der über 200 Menschen starben.

