Frau, die während des Trainings „für 17 Minuten starb“, sagte, sie habe etwas gesehen, was sie sich nie hätte vorstellen können

Eine Frau, die „für 17 Minuten tot“ war, nachdem sie während eines Trainings einen Herzstillstand erlitten hatte, hat erzählt, was sie erlebte, als ihr Herz aufhörte zu schlagen.

Victoria Thomas nahm an einer Bootcamp-Sitzung in ihrem örtlichen Fitnessstudio teil, als sie sich nach dem Gewichtheben plötzlich unwohl fühlte .

Die damals 35-jährige Fitnessfanatikerin erinnerte sich, wie sie sich an einen Freund wandte und ihm mitteilte, dass ihr „leicht schwindelig“ sei und als ob ihr „alle Energie aus dem Körper gewichen“ sei.

„Ich hatte es gerade erst gesagt, als ich plötzlich auf dem Boden zusammenbrach“, sagte Victoria aus Gloucester laut The Mirror.

Sie hatte einen Herzstillstand erlitten, der auftritt, wenn das Herz einer Person plötzlich aufhört, Blut durch den Körper zu pumpen, erklärt die British Heart Foundation (BHF) .

Es handelt sich um einen lebensbedrohlichen Notfall, der normalerweise „ohne Vorwarnung“ eintritt. Dabei verlieren die Patienten typischerweise das Bewusstsein, reagieren nicht mehr und können nicht mehr normal atmen.

Innerhalb weniger Minuten trafen Sanitäter im Fitnessstudio ein, um sich um Victoria zu kümmern, und begannen mit der Wiederbelebung. Doch trotz ihrer verzweifelten Versuche, sie wiederzubeleben, konnten sie immer noch keinen Puls finden.

Als um sie herum das Chaos ausbrach, behauptet Victoria, sie habe schließlich aus der Vogelperspektive gesehen, was vor sich ging – sie begann, bewusstlos über ihrem eigenen Körper zu „schweben“.

„Als es passierte, wurde alles schwarz und es war nichts mehr da. Dann bemerkte ich, dass ich auf meinen Körper hinunterblickte“, sagte sie über ihre außerkörperliche Erfahrung. „Ich schwebte in der Nähe der Decke und blickte auf mich selbst auf dem Boden der Turnhalle hinunter.“

„Ich habe kein Licht gesehen und fühlte mich auch nicht friedlich. Ich habe nur mich selbst beobachtet und konnte einige gelbe Maschinen um mich herum sehen.“

Nach einer Zeit, die sich für ihre Freundin wie eine Ewigkeit anfühlte, begann Victorias Herz 17 Minuten, nachdem die Sanitäter mit den lebensrettenden Maßnahmen begonnen hatten, wieder zu schlagen.

Die heute 41-Jährige lobte den Rettungsdienst in den höchsten Tönen, weil er sie trotz der langen Zeit „niemals aufgegeben“ habe.

„Die Minuten vergingen, aber sie gaben nicht auf“, sagte sie. „Ich war so jung, fit und gesund, und es kam völlig aus heiterem Himmel“, sagte sie und fügte hinzu, dass es in ihrer Familie keine Fälle von Herzproblemen gebe.

Die Fitnessstudiobesucherin wurde ins Bristol Royal Infirmary gebracht, wo sie anschließend drei Tage im Koma lag, während Chirurgen ihr einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) einsetzten.

Die BHF erklärt deren Funktionsweise wie folgt: „Ihr Herz verfügt über einen Sinusknoten, der elektrische Impulse aussendet, um Ihr Herz schlagen zu lassen. Wenn Ihr Sinusknoten nicht richtig funktioniert, kann Ihr Herz zu schnell schlagen.

„Ein ICD kann die Rolle Ihres Sinusknotens übernehmen. Er überprüft ständig Ihren Herzrhythmus.“

Nachdem man sie mit diesem praktischen Gerät ausgestattet hatte, das ihr Herz im Falle eines weiteren Herzstillstands wieder zum Schlagen bringen konnte, durfte Victoria nach Hause zurückkehren .

Aber es war gut, dass ihr der ICD eingesetzt wurde, denn er rettete ihr in den folgenden Monaten mehrmals das Leben.

Victoria sagte über ihren Defibrillator: „Jedes Mal, wenn er losging, war es ein Schock, aber er ermöglichte es mir, mein normales Leben weiterzuführen, wofür ich sehr dankbar war.“ Sie sagte, dass die Technologie es ihr ermöglicht habe, ein normales Leben weiterzuführen.

Als die Fitnessfantin im Februar 2021 schwanger wurde, machte der ICD dann Überstunden , da die Schwangerschaft „Druck“ auf ihr Herz ausübte und „regelmäßige“ Herzstillstände auslöste.

Als sie die 24. Woche erreicht hatte, kamen die Ärzte endlich der Ursache für dieses Herzverhalten auf den Grund und diagnostizierten bei der werdenden Mutter die Danon-Krankheit.

Dabei handelt es sich um eine seltene genetische Störung, die „vererbt“ wird und die Patienten auf verschiedene Weise beeinträchtigen kann. Am häufigsten richtet sie jedoch verheerende Schäden an Herz, Muskeln, Netzhaut und Gehirn an, heißt es in der Cleveland Clinic .

Victoria sagt, sie sei die erste Person in ihrer Familie, die die Diagnose erhalten habe, und erinnert sich, dass sie es „nicht begreifen“ konnte, als sie die Neuigkeit erfuhr.

Sie erklärte, dass die Ärzte deshalb wollten, dass sie ihren Sohn Tommy bereits in der 24. Woche zur Welt bringt. Sie habe sie jedoch „überredet“, sie noch etwas warten zu lassen, weil sie befürchtete, ihr Kind würde „vielleicht nicht überleben“.

Schließlich wurde bei Victoria in der 30. Schwangerschaftswoche ein Notkaiserschnitt durchgeführt, da sie aufgrund der Flüssigkeitsansammlung in ihrem Körper Atembeschwerden hatte.

Baby Tommy kam glücklich und gesund zur Welt – die Schwangerschaft hatte Victorias Herz jedoch weiter geschädigt.

Eine Untersuchung im April 2022 ergab, dass ihre Herzfunktion nur noch zu 11 Prozent funktionierte, was normalerweise bei Patienten mit Herzinsuffizienz der Fall ist, die sich dem Ende ihres Lebens nähern.

Trotz des „verheerenden“ Schlags riss sich Victoria zum Wohle ihres Sohnes zusammen und wurde in das Register für dringende Spender aufgenommen.

Im April 2023 fanden die Ärzte endlich einen passenden Partner und die Mutter unterzog sich im Queen Elizabeth Hospital in Birmingham einer Herztransplantation – die erfolgreich verlief, und sie wurde im Mai desselben Jahres entlassen.

Unglaublicherweise spielt sie jetzt viermal pro Woche Netball – und sie wird nächsten Monat bei den World Transplant Games in Deutschland sowohl im Basketball als auch im Volleyball antreten.

Victoria sagte, dass der inzwischen dreijährige Tommy glücklicherweise nicht an der Danon-Krankheit leide, und schwärmte, dass sie das Gefühl habe, „eine zweite Chance im Leben bekommen zu haben“.