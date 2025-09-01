Diese 3 Sternzeichen starten in der Woche ab dem 01.09.2025 voller Glück in den neuen Monat!

Mit der neuen Woche starten wir auch gleich in den neuen Monat! Kein Wunder also, dass Veränderung in der Luft liegt. Im Laufe des Septembers begrüßen wir den Herbst.

Nun wollen wir aber erstmal noch die letzten Sommertage des Jahres zelebrieren. Die Woche dieser drei Zeichen steht jetzt unter besonders guten Sternen. Sie dürfen sich auf viele positive Einflüsse und dadurch eine wundervolle Zeit freuen!

Stiere legen Durchsetzungsvermögen an den Tag

Sie sind wie ausgewechselt, lieber Stier! Statt an Routinen festzuhalten, schlagen Sie jetzt ganz neue Richtungen ein. Das ist super für Ihre persönliche Entwicklung. Woher dieser Sinneswandel kommt?

Wahrscheinlich von den positiven Einflüssen der Sonne und des Merkurs. Der Kommunikationsplanet gesellt sich am Dienstag nämlich zur Sonne in die Jungfrau.

Die dominierenden Erdzeichen-Energien tun Ihnen ausgesprochen gut. Außerdem schaffen Sie es, all Ihre Ideen überzeugend und dennoch rücksichtsvoll rüberzubringen. Da kann man Ihnen ja nur zustimmen. Wie toll! Sie können jetzt richtig etwas bewegen.

Waagen starten mit Mars und Pluto so richtig durch

Mars steht noch für ein paar Wochen in Ihrem Zeichen, liebe Waage. Es ist also die perfekte Gelegenheit, um diese kosmische Power zu nutzen. Dass Sie jetzt so produktiv sind, sorgt für einen Wachstumsschub in Sachen Selbstbewusstsein. Sie sind richtig stolz auf sich.

Diese positiven Energien werden von einem wohltuenden Pluto-Trigon verstärkt, und so wird dieser Monatsbeginn zu einem echten Highlight für Sie.

Nutzen Sie Ihren Mut, um vielleicht nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder Ihrem Schwarm endlich Ihre Gefühle zu gestehen. Man kann Ihnen kaum einen Wunsch ausschlagen, bei dieser himmlischen Ausstrahlung!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Bald schon beginnt Ihre Saison, liebe Waage. Haben Sie sich schon Gedanken über Ihren Geburtstag gemacht? Jetzt haben Sie genug Elan, um große Pläne zu schmieden.

Jungfrauen bekommen die Unterstützung ihres Herrscherplaneten

Auf Sie wartet eine sehr vielversprechende Woche, liebe Jungfrau! Denn neben der Sonne reist auch Merkur ab Dienstag durch Ihr Zeichen. Das darf Sie besonders freuen, denn Merkur ist Ihr Herrscherplanet und daher hat er einen starken Einfluss auf Sie.

Am meisten bekommen Sie diese himmlische Unterstützung zu spüren, indem Ihnen plötzlich für jedes Problem auf Anhieb eine Lösung einfällt.

Außerdem finden Sie jetzt immer die richtigen Worte und es gelingt Ihnen, ein paar Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Sie treten überraschend einfühlsam auf und können damit vor allem Ihren Partnerin begeistern.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Ein Vorsatz für den neuen Monat sollte sein, dass Sie sich ein wenig mehr auf spirituelle Themen einlassen. Das erweitert Ihren Horizont!

Der Vollmond am Sonntag ist eine ideale Gelegenheit, um es auszuprobieren.