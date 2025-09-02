Krieg der Whisleblower: Michael Salla vs. Elena Danaan und die Grauen Hybriden

Der dubiose Buchautor Michael Salla schreibt auf seinem X-Account:

Ich habe diese falsche Darstellung so satt, dass ich mich seit meiner Erkrankung verändert habe. Was sich geändert hat, ist, dass ich Elena Danaans ständige Angriffe auf ehemalige Kollegen und meine Gäste aus fadenscheinigen Gründen satt hatte.

Ich erklärte Elena in einem ausgewogenen und respektvollen Artikel, was sie falsch machte, als Antwort auf ihre Kritik an der Agenda der Grauen Alien-Hybriden vom 28. April, in der sie mehrere Personen als Unterstützer der Agenda der Grauen Hybriden angriff.

Elena konnte jedoch nicht einmal die geringste konstruktive Kritik akzeptieren und rastete hinter den Kulissen aus und behauptete, ich würde Lügner und die Agenda der Grauen Hybriden verteidigen. Daraufhin gingen ihre Unterstützer gegen mich vor, und sie brach jegliche Kommunikation mit mir ab. So reagiert ein Profi nicht auf konstruktive Kritik.

In den letzten 24 Jahren wurde ich nie öffentlich angegriffen, weil ich verschiedene Gäste interviewt habe, aber jetzt ist es passiert. Ich habe mich also nicht verändert.

Elena hat sich im Laufe der Jahre von jemandem, der die Zusammenarbeit unter Gleichgesinnten förderte, zu einer Torhüterin entwickelt, die alle angreift, die ihre Agenda und ihr Narrativ in Frage stellen.

Was sie Jean Charles Moyen angetan hat, war besonders beschämend. Wie können Sie an einem Tag behaupten, Sie seien von der Galaktischen Föderation nach Tokio und in die Antarktis teleportiert worden, um Zeuge des Betretens von Raumschiffen durch JCM zu werden, und am nächsten Tag alle Ihre Videointerviews mit ihm löschen und behaupten, er habe alles erfunden.

Und warum lehnte sie Laura Eisenhowers Versöhnungsversuch nach dem Interview mit Ishmael Perez ab? Laura nahm das Interview zurück und entschuldigte sich, doch das genügte Elenas fragilem Ego nicht, und sie ignorierte alle Versöhnungsversuche.

Und schließlich: Wie viele galaktische Gesandte hat Elena seit ihrem Coming-out 2021 identifiziert und öffentlich unterstützt? Nur einen, den selbsternannten Abgesandten. Elena ist zur Sektenführerin geworden, und trotzdem bin ich derjenige, dem man vorwirft, mich verändert zu haben.

