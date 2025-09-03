Die Erde ist der schwierigste Planet für eine Inkarnation

Warum entscheiden sich Seelen, hierher zu kommen?

Während meiner spirituellen Reise habe ich immer wieder gehört, wie schwierig es ist, hier auf der Erde zu inkarnieren. Verschiedene spirituelle Lehrer haben im Laufe der Jahre gesagt, die Erde sei eine Schule, und zwar eine der schwierigsten.

Ich nickte zustimmend, ohne weiter darüber nachzudenken. Es schien unstrittig: Das Leben kann eine Herausforderung sein! Jetzt bin ich neugierig. Welche anderen Möglichkeiten haben wir und warum haben wir uns für diese Option entschieden?

Wenn ich Fragen habe, wende ich mich an meine Führer, die Erzengel. Heute frage ich sie nach der Erde: Ist sie der Planet, auf dem es am schwierigsten ist, zu inkarnieren?

Ist die Erde der schwierigste Ort für eine Inkarnation? Und wenn ja, warum entscheiden sich Seelen dafür, hierher zu kommen?

Wir begrüßen diese Diskussion. Es ist gut, über die Entscheidungen der Seele Bescheid zu wissen. Es hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, dass Sie mehr sind als nur Ihr gegenwärtiges Leben.

Für viele ist die Erde der schwierigste Ort für eine Inkarnation, aber das hängt in gewissem Maße von der eigenen Erfahrung ab. Manche haben es vielleicht leichter als andere. Jedes Leben bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, aber manche Leben ragen als extrem herausfordernd heraus. Besonders wenn historische Ereignisse dies erfordern, zum Beispiel das Durchleben eines Krieges oder einer Depression.

Auf der Erde gibt es viele junge Seelen, und deshalb ist die Gesamtschwingung des Planeten niedriger als die anderer Systeme.Seelen werden aus unterschiedlichen Gründen davon angezogen.

Junge Seelen genießen die Gesellschaft anderer junger Seelen. Ältere Seelen können inkarnieren, um jungen Seelen bei ihrer Entwicklung zu helfen.

Seelen jeden Alters können sich von der anspruchsvolleren Landschaft angezogen fühlen und darin eine Möglichkeit sehen, Lektionen auf tiefere, bedeutungsvollere Weise zu lernen.“

Welche anderen Möglichkeiten der Inkarnation haben wir?

„Es gibt Planetensysteme, in denen die Bewohner eine höhere Schwingung haben. Dies könnte sich nach fortschrittlicherer Technologie und damit nach robusteren und fortschrittlicheren Systemen, wie beispielsweise im Gesundheitswesen oder in der Regierung, äußern.

Manche Systeme sind spirituell fortschrittlich; sie haben ein Bewusstsein für das Leben nach dem Tod. Sie wissen, wer sie auf der Seelenebene sind, welche Leben sie gelebt haben und welche Führer sie auf ihrer inkarnierten Reise begleiten.

Seelen wählen, was für ihr Lernen am besten ist. Für manche ist ein fortgeschritteneres System praktischer, da es ihnen die Ressourcen bietet, die sie für ihren Seelenplan benötigen. Für andere ist die Erde mit ihren Herausforderungen der beste Ort zum Wachsen.

Bevorzugen Seelen einen Ort für ihre Inkarnation oder verteilen die meisten Seelen ihre Inkarnationen auf verschiedene Orte?

„Viele Seelen bevorzugen ein bestimmtes System und planen dort viele Leben. Sie können dies durch ein Leben ergänzen, das sie anderswo verbringen, aber ihr Hauptaugenmerk liegt auf einem System.

Manche Seelen verteilen ihre Inkarnationen und bevorzugen mehr Abwechslung. Es gibt auch Seelen, die selten auf der Erde inkarnieren. Diese letztere Gruppe inkarniert, wenn politisch oder geografisch entscheidende Ereignisse stattfinden. Sie prägen diese Ereignisse.

Die Erde ist ein schwieriger Ort für Inkarnationen, das stimmt. Man lernt jedoch durch Kontraste. Wenn Ihre Seele inkarniert ist, um Geduld zu lernen, bietet Ihnen die Ankunft auf der Erde zahlreiche Gelegenheiten zum Üben.

Sie haben sich für den anspruchsvollen Lehrplan entschieden, weil er Ihnen bei Ihrer Weiterentwicklung hilft, und das ist wichtig zu wissen.

Wir begleiten Sie auf jedem Schritt Ihres Weges.“