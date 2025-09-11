Hellfire-Rakete prallt in atemberaubendem UFO-Video, das dem Kongress gezeigt wurde, von mysteriöser Kugel ab (Video)

Zeugenaussagen: Keine bekannte Technologie konnte den Einschlag der Rakete überstehen.

Eine Anhörung des Repräsentantenhauses zu nicht identifizierten Luftphänomenen (UAPs) versetzte die Abgeordneten in Erstaunen, als Videobeweise zeigten, wie eine US-Drohne eine Hellfire-Rakete auf eine Kugel vor der Küste Jemens abfeuerte – das Objekt blieb jedoch intakt und bewegte sich weiter. Dies wirft dringende Fragen zu einer Technologie auf, die über die bekannten militärischen Möglichkeiten hinausgeht.

Bei einer Sitzung des Unterausschusses des Repräsentantenhauses zur Transparenz in der UFO-Sache und zum Schutz von Whistleblowern enthüllte der republikanische Abgeordnete Eric Burlison aus Missouri das Video.

Das Filmmaterial zeigt eine MQ-9-Drohne, die eine UAP-Kugel verfolgt, während eine andere MQ-9 eine Hellfire-Rakete darauf abfeuert. Die Rakete trifft die Kugel, doch anstatt sie zu zerstören, scheint das Geschoss „direkt davon abzuprallen“.

„Das ist eine Hellfire-Rakete, die in das UFO einschlug und einfach abprallte und weiterflog“, sagte der Journalist George Knapp. „Es gibt Server mit einer ganzen Reihe solcher Videos, die der Kongress nicht einsehen durfte.“

Abgeordnete und Zeugen betonten, dass keine bekannte US-Technologie einem Hellfire-Angriff standhalten könne.

„Ist Ihnen im US-amerikanischen Arsenal etwas bekannt, das eine Hellfire-Rakete auf diese Weise spalten und dann weiterfliegen kann?“, fragte die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida jeden Zeugen.

Nuccetelli und Wiggins sagten aus, dass keine US-Technologie in der Lage sei, einen solchen Angriff zu überstehen.

Auf die Frage, ob ihnen das Video Angst gemacht habe, antworteten alle drei – Nuccetelli, Wiggins und der US-Air-Force-Veteran Dylan Borland – mit „Ja“.

Neben dem Hellfire-Video berichteten Zeugen auch von ihren eigenen UAP-Begegnungen.

Nuccetelli beschrieb den „Vandenberg Red Square“, einen Vorfall im Jahr 2003 auf dem heutigen Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Damals war es noch eine Einrichtung der Luftwaffe.

Er erinnerte sich, wie das Chaos über Funk ausbrach. Sein Freund schrie: „Es kommt direkt auf uns zu! Es kommt direkt auf uns zu!“ Nur wenige Augenblicke später hörte er, wie sie sagten, das Objekt sei „abgeschossen und erledigt“.

Wiggins erinnerte sich auch an eine „Tic Tac“-Begegnung und stellte fest, dass das Fluggerät beim Abheben keine „Signaturen eines konventionellen Antriebs“ aufwies.

Obwohl die Ursprünge unbekannt bleiben, drängten die Gesetzgeber auf Antworten und forderten mehr Transparenz bei UAPs.

