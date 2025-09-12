Gefälschte Geschichte: Das Jahr 1776 war nicht der Anfang, es war ein Cover

Sie haben nicht nur Tartaria gelöscht, 1776 war das Jahr, in dem sich alles änderte
Uns wurde gesagt, dass 1776 die „Geburt der Freiheit“ sei, aber es war tatsächlich der Tod einer Zivilisation. Das Jahr, in dem die Welt entführt wurde. Der Aufstieg der verborgenen Hand.
Im Jahr 1776:
- Illuminatengesellschaft wurde in Bayern gegründet
-
Das Rothschild-Bankenimperium begann seine weltweite Expansion
-
Die amerikanische Revolution ist ausgebrochen
-
Tartaria begann von den Karten zu verschwinden
Alles im selben Jahr. Zufall?
Tartaria war kein Mythos, es war eine riesige alte Zivilisation mit:
- Fortgeschrittene kostenlose Energietechnik
-
Großartige Architektur mit heiliger Geometrie
-
Harmonische Lebensweise nach Naturrecht
-
Mit dem Wissen des Äther
Alles wurde aus den Geschichtsbüchern gelöscht.
Tartaria wurde buchstäblich von Schlammfluten, „Natur“-Katastrophen und einer neuen Geschichte begraben. Dann kamen die Weltmessen, die riesige „vorläufige Gebäude“ zeigen, die angeblich in 2 Jahren gebaut wurden.
Kaum wurde die alte Welt begraben, schufen sie eine neue:
- Zentralbanken
-
Schuldensklaverei
-
Seerecht
-
Künstlicher Mangel
-
Indoktrination durch Bildung
All dies wird von denselben Familien finanziert.
Die Rothschilds finanzierten nicht nur das Reich, sie finanzierten einen Neustart und löschten alles, was dem Kontrollsystem nicht diente. Tartaria war viel zu frei. Viel zu fortgeschritten. Viel zu mächtig.
Also haben sie alles auf den Kopf gestellt:
- Freie Energie ist zu fossilen Brennstoffen geworden
-
Die Wahrheit ist zu einer Verschwörung geworden
-
Der Geist ist zu einer Religion geworden
-
Die Natur ist zur Quelle geworden
-
Freiheit ist zu einer Illusion geworden
Das Jahr 1776 war nicht der Anfang, es war ein Cover.
Wir sind eine Generation, die wiederentdeckt, was sie versuchten zu löschen. Tartaria war real. Der Äther ist echt. Und die Wahrheit ist nicht mehr verborgen.
Das behauptet zumindest der Autor dieses Posts im Internet. Die Tartaria-Theorie entstand auf einem russischen YouTube-Kanal und wurde dann verbreitet und ausgeschmückt.
