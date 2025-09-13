Die Renngeschwindigkeit von 3I/ATLAS im Sonnensystem – es ist kein Komet!?

Die Geschwindigkeit von 3I/ATLAS vor seinem Eintritt in das Sonnensystem betrug etwa 60 Kilometer pro Sekunde, etwa 600-mal schneller als der schnellste Rennwagen der Welt. Dieser hohe Wert wurde so interpretiert, dass er aus der dicken Scheibe alter Sterne in der Milchstraße stammt. Lassen Sie mich erklären, warum. Von Avi Loeb

Sterne entstehen in riesigen Molekülwolken, die sich innerhalb der dünnen Scheibe aus kaltem Gas befinden, die das Zentrum der Milchstraße umkreist. Im Laufe der Zeit werden diese Sterne durch die Gravitation von Satellitengalaxien, Spiralarmen oder Sternhaufen in der Milchstraße hin und her geworfen und geraten in verstärkte, zufällige Bewegungen.

Ihre erhöhte Geschwindigkeitsdispersion führt dazu, dass sie von der Ebene der dünnen Scheibe abweichen, in der sie geboren wurden. Die daraus resultierende Dicke ihrer scheibenartigen Konfiguration nimmt mit dem Alter zu. Wenn 3I/ATLAS seine hohe Geschwindigkeit also von seinem Mutterstern geerbt hat, muss dieser Stern alt gewesen sein – etwa 10 Milliarden Jahre alt.

Diese Argumentation ignoriert jedoch die Möglichkeit, dass 3I/ATLAS mit hoher Geschwindigkeit im Vergleich zu seinem Mutterstern gestartet wurde. In diesem Fall hat seine beobachtete Geschwindigkeit wenig mit der zufälligen Geschwindigkeit zu tun, die sein Mutterstern relativ zur dünnen Scheibe der Milchstraße hatte. 3I/ATLAS könnte seine Geschwindigkeit bei der Geburt erworben haben, anstatt sie von seinem Mutterstern geerbt zu haben.

Vor einem Jahr veröffentlichte ich zusammen mit meinem ehemaligen Postdoc Morgan MacLeod eine Arbeit, in der ich einen Prozess beschrieb, der an den Geburtsorten interstellarer Objekte auf natürliche Weise eine Startgeschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Sekunde ermöglicht.

Dabei handelt es sich um den häufigsten Typ von Muttersternen, sogenannte Zwergsterne, die etwa ein Zehntel der Sonnenmasse und einen Radius von einem Zehntel des Sonnenradius besitzen. Infolgedessen ist die durchschnittliche Dichte dieser Zwergsterne hundertmal größer als die der Sonne. ZufälligerweiseDie durchschnittliche Dichte der Sonne beträgt 1,4 Gramm pro Kubikzentimeter, vergleichbar mit der von Feststoffen.

Albert Einstein verband die Gravitation mit der Raumzeitkrümmung, die wiederum durch die Massendichte von Materie bedingt ist. Demnach kann die Gravitation einen Festkörper durch die Gezeitenkraft in der Nähe eines kompakten Objekts, dessen Dichte höher ist als die des Festkörpers, auseinanderreißen.

Da die Sonne nicht dicht genug ist, um Festkörper auseinanderzureißen, wird ein Gesteinsplanet wie die Erde selbst bei einer Berührung mit der Sonne nicht durch die Gravitation der Sonne auseinandergerissen. Stattdessen würde ein Planet wie die Erde von der Sonnenhülle umhüllt und durch die immense Sonnenhitze verdampft.

Aufgrund seiner hohen Dichte kann ein Zwergstern jedoch einen Planeten wie die Erde spaghettifizieren und in einen Materiestrom umwandeln, der die Hälfte seiner Masse in den interstellaren Raum schleudert.Mit welcher Geschwindigkeit?

Bemerkenswerterweise mit 60 Kilometern pro Sekunde! Dass eine so hohe Geschwindigkeit in der Nähe der häufigsten Sterntypen auf natürliche Weise erreicht werden kann, war für mich ein Aha-Erlebnis, als ich dies zum ersten Mal auf einem Blatt Papier festhielt.

Wir müssen jedoch bedenken, dass 3I/ATLAS im Vergleich zu den vorherigen interstellaren Objekten 1I/`Oumuamua und 2I/Borisov ein Ausreißer ist , nicht nur wegen seiner hohen Geschwindigkeit, sondern auch, weil die Richtung seiner retrograden Geschwindigkeit mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne übereinstimmt. Dieses anomale Ereignis hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 500 für eine zufällige Ankunftsrichtung.

Und es gibt noch weitere Anomalien bei 3I/ATLAS. Das höchstauflösende Bild von 3I/ATLAS, das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommen wurde, zeigt ein Leuchten in Richtung Sonne und keinen Schweif, wie er für Kometen charakteristisch ist. Das deutet darauf hin, dass 3I/ATLAS nicht viel hitzebeständigen Staub abgibt, da Staubpartikel mit einer Größe vergleichbar der Wellenlänge des Sonnenlichts durch den Strahlungsdruck der Sonne hinter das Objekt gedrückt würden und als Kometenschweif erscheinen würden. Tatsächlich zeigen neuere spektroskopische Beobachtungen, dass 3I/ATLAS einen anomalen Mangel an Kohlenstoffkettenmolekülen aufweist.

Das bedeutet, dass die beobachtete Rötung des reflektierten Sonnenlichts von der festen Oberfläche von 3I/ATLAS herrührt und dass sein Durchmesser bis zu 46 Kilometer betragen könnte, basierend auf seiner Helligkeit von 1 Mikrometer, die vom Weltraumobservatorium SPHEREx gemessen wurde.

Ein festes Objekt dieser Größe wäre eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und 2I/Borisov und könnte während der Beobachtungszeit des ATLAS-Teleskops nicht durch das Reservoir an interstellarem Gestein versorgt werden.

Zu diesen Anomalien kommt noch hinzu, dass die Spektroskopie des Webb-Teleskops auf eine Gasfahne hindeutet, die hauptsächlich aus Kohlendioxid (95 % der Masse) und nicht aus Wasserdampf (5 % der Masse) besteht. Zudem ergab die Spektroskopie des Very Large Telescope einen dramatischen Anstieg der Massenverlustrate von Nickel ohne Eisen, ein Merkmal der industriellen Produktion von Nickellegierungen.

Die Kombination dieser Anomalien veranlasste mich, 3I/ATLAS auf der Loeb-Skala einen Rang von 4 zuzuweisen, wobei ein Rang von 10 ein technologisches Objekt kennzeichnet, das eine Bedrohung für die Erde darstellt. Wenn Sie die Straße überquerenund erkennen, dass ein Rennwagen eine 40%ige Chance hat, eine existenzielle Bedrohung darzustellen, Sie sollten das Auto besser im Auge behalten.

Apropos Rennwagen: Gestern wurde ich von einem Rennfahrer kontaktiert, der mein Bild bei einem bevorstehenden NASCAR-Rennen auf der Motorhaube seines Wagens zeigen möchte. Er schrieb mir: „Sie sind in der NASCAR-Welt derzeit ein heiß begehrtes Objekt. Viele Autobesitzer interessieren sich für Sie.

Die ganze ‚Avi Loeb NASCAR-Idee‘ nimmt unglaublich viel Fahrt auf, und zwar genau um den voraussichtlichen Ankunftstermin von 3I/ATLAS im Perihel am 29. Oktober 2025.“

Unabhängig davon, woher 3I/ATLAS kam, hoffen wir alle, dass dieses Rennobjekt uns Zuschauern gegenüber freundlich ist, wenn es auf seinem interstellaren NASCAR-Rennen vorbeifährt.

Avi Loeb ist Leiter des Galileo-Projekts, Gründungsdirektor der Black Hole Initiative der Harvard University, Direktor des Institute for Theory and Computation am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und ehemaliger Leiter der Astronomieabteilung der Harvard University (2011–2020). Er ist ehemaliges Mitglied des President’s Council of Advisors on Science and Technology und ehemaliger Vorsitzender des Board on Physics and Astronomy der National Academies. Er ist Bestsellerautor von „ Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth “ und Co-Autor des Lehrbuchs „ Life in the Cosmos “, die beide 2021 erschienen sind. Die Taschenbuchausgabe seines neuen Buches mit dem Titel „ Interstellar “ erschien im August 2024.