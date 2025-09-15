Russlands „Weltuntergangsradio“ sendet zwei weitere mysteriöse Nachrichten

Irgendwo in Russland wurde aus noch immer ungeklärten Gründen ein rätselhaftes Signal gesendet.

Der mysteriöse Kurzwellensender, der als UVB-76 (manchmal auch als „Der Summer“) bekannt ist, sendet seit Jahrzehnten ein Signal aus Russland.

Sein unbestimmter Zweck sowie die seltsame und zusammenhanglose Natur seiner Sendungen haben ihm unter Radioenthusiasten auf der ganzen Welt einen gewissen Ruf eingebracht.

Begeisterte Zuhörer konnten alle möglichen merkwürdigen Geräusche des Senders auffangen, von Summen und Brummen über Ausschnitte von Zeichentrickfiguren, zusammenhanglose Sätze, von einer synthetischen Stimme vorgelesene Zahlen bis hin zu anderen scheinbar zufälligen Wörtern, Phrasen und Geräuschen.

Dies hat zu heftigen Debatten darüber geführt, was diese Sendungen genau bedeuten und ob UVB-76 einen übergeordneten Zweck verfolgt, den niemand entschlüsseln konnte.

Die rätselhafte Station erwachte am Montag dieser Woche erneut zum Leben, als sie zwei kryptische Sprachnachrichten sendete, die aus Codewörtern wie „NZHTI“ und „HOTEL“ sowie Zahlenfolgen wie „38, 965, 78, 58, 88, 37“ (möglicherweise Koordinaten) bestanden.

Was diese Nachrichten genau bedeuten und an wen sie gerichtet sind, bleibt unklar.

„Manche sagen, [UVB-76] sei ein alter sowjetischer Totmannschalter, der einen Atomangriff auf den Westen auslöst, wenn er aufhört zu summen“, sagte der freiberufliche Radio-Monitor Ary Boender.

„Andere behaupten, es handele sich um ein Peilsender für UFOs oder ein Gedankenkontrollgerät, mit dem die Russen den Geist programmieren können.“

„Früher hieß es, es handele sich um eine Fernsteuerungsstation des Kernkraftwerks Tschernobyl.“