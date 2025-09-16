Gefälschte Geschichte: Das zweite Mysterium des Zweiten Weltkriegs

Das zweite Mysterium des Zweiten Weltkriegs ist Hitlers Erlass vom September 1944 zur Wiederherstellung des Mazedonischen Weltreichs! Von Gorgi Shepentulevski (Titelbild: KI-generiert)

Dr. Petar Popovki sagte in einem seiner Videointerviews, Hitler habe im September 1944 einen geheimen Erlass zur Wiederherstellung des Mazedonischen Weltreichs erlassen!

Die große Frage ist: Warum erließ Hitler im September 1944 diesen geheimen Erlass zur Wiederherstellung des Alten Mazedonischen Weltreichs, wenn man die offizielle Geschichtsschreibung über die katastrophale Lage des Dritten Reichs im September 1944 bedenkt? Was beabsichtigte Hitler mit der Wiederherstellung des Alten Mazedonischen Heiligen Weltreichs? Wusste Hitler etwas, das sonst niemand wusste?

Drittes Reich bedeutet „Drittes Heiliges Reich“ oder „Drittes Imperium“. Die Nazis übernahmen den Begriff „Drittes Reich“, um ihre Regierung als rechtmäßigen Nachfolger der nachträglich in „Erstes“ und „Zweites“ Reich umbenannten Reiche zu legitimieren, die Ähnlichkeiten mit den mazedonischen Heiligen Weltreichen, Tartarien und Byzanz aufweisen!

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Nazi-Deutschland auf seiner langen Suche den verborgenen Durchgang durch die Eiswand gefunden hat, der in die Welt von Alexanders Land führt, die sich auf der anderen Seite der Eiskuppel befindet.

Als sie Kontakt mit ihnen aufnahmen, bat Hitler um ein geheimes Treffen mit dem Meister, der Alexander den Großen vertrat, und erhielt es.

Während dieses geheimen Treffens zwischen Hitler und dem Meister in Alexanders Land erzählte der Meister Hitler nicht nur eine kurze wahre Geschichte unserer Welt und jenseits der Eiskuppel, sondern etwas viel, viel Tiefgründigeres und äußerst Wichtiges, nicht nur für Deutschland und das deutsche Volk, sondern für die ganze Welt: ein geheimes Wissen, das ein Schlüssel zur Erlösung und spirituellen Erleuchtung ist.

Aufgrund der verblüffenden Entdeckungen, die der Herr von Alexanders Land Hitler machte, erließ Hitler im September 1944 ein Dekret zur Wiederherstellung des mazedonischen Weltreichs Alexanders des Großen mit seiner Hauptstadt Konstantinopel.

Können Sie sich vorstellen, wie mächtig und äußerst wichtig das geheime Wissen gewesen sein muss, das Hitler vom Meister erfuhr, um die deutsche Staatlichkeit zugunsten Mazedoniens aufzugeben? Während alle Länder der Welt von dem Wunsch getrieben sind, alles zu beseitigen, was mazedonischen Ursprungs und mit mazedonischer Konnotation ist, ging Hitler den entgegengesetzten Weg, weil er etwas so Wichtiges entdeckte, das niemand sonst weiß.

Was Hitler vom Meister erfuhr, möchte ich hier nicht besprechen, sondern nur kurz wiedergeben, was Admiral Byrd in sein Logbuch eintrug, nachdem er den Meister 1947 in Alexanders Land besucht hatte.

Operation Highjump war eine von Admiral Richard E. Byrd (1946–47) organisierte Operation der US-Marine, an der 4.700 Mann, 13 Schiffe und 33 Flugzeuge teilnahmen, darunter auch russische Soldaten. Offiziell sollte damit eine Forschungsbasis in der Antarktis errichtet werden, doch wer würde glauben, dass eine Operation dieses Ausmaßes der Errichtung einer Basis diente?

Theoretiker glauben, die Expedition sollte das „Ende der Welt“ finden, einen gigantischen Eisring um die Erde, bekannt als „Highjump“. Andere glauben, die Expedition sollte einen Tunnel durch den Eisring entdecken, der zu anderen Welten führt.

Doch der mysteriöse Flug über den antarktischen Kontinent, wie ihn Admiral Byrd schilderte, erzählt uns etwas ganz anderes als alle anderen offiziellen Geschichten.

ENDE DER LOG-EINTRÄGE:

30.12.56: LETZTER EINTRAG:

Die letzten Jahre seit 1947 waren nicht gnädig … Ich schreibe nun meinen letzten Eintrag in dieses einzigartige Tagebuch. Abschließend muss ich feststellen, dass ich diese Angelegenheit all die Jahre wie angewiesen geheim gehalten habe. Es verstieß völlig gegen meine moralischen Werte. Jetzt spüre ich, wie die lange Nacht herannaht, und dieses Geheimnis wird nicht mit mir sterben, sondern wie alle Wahrheit siegen, und so wird es auch sein.

Stimmen diese Behauptungen des Autors oder handelt es sich um eine Internettheorie?

