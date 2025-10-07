3I/Atlas-Foto vom Mars aufgenommen: „Perfekt leuchtender Zylinder“ löst Debatte aus

Titelbild: 3I/Atlas-Foto vom Mars: Der NASA-Rover Perseverance hat ein Foto von 3I/Atlas aufgenommen, und das Internet ist voll davon. Foto: (NASA)

Der interstellare Komet 3I/Atlas flog am 3. Oktober am Mars vorbei, doch bisher gibt es keine Bilder des mysteriösen Objekts, die die Sonde eingefangen haben soll. Ein Foto des Objekts, aufgenommen vom Marsrover Perseverance der NASA, macht jedoch in den sozialen Medien die Runde.

Es zeigt ein helles, zylindrisches Objekt, das über den Himmel rast. Die seltsame Form weckte erneute Neugier auf 3I/Atlas und darauf, ob es sich tatsächlich um einen Kometen oder, wie Avi Loeb behauptet, um ein „außerirdisches Mutterschiff“ handelt. Ein X-Nutzer schrieb: „Ein perfekt leuchtender Zylinder, der über den Marshimmel treibt. Keine Staubwolke. Keine Fragmentierung. Nur … Struktur.“

Seit 3I/Atlas am 1. Juli entdeckt wurde, bewundern Wissenschaftler weltweit den interstellaren Besucher, der mehrere Anomalien aufweist. Seine Form, wie sie auf den von der NASA veröffentlichten Bildern zu sehen ist, wird als weitere Anomalie eingestuft. Laut einem Wissenschaftler gibt es jedoch eine perfekte Erklärung dafür, warum das Objekt wie ein Zylinder aussieht.

Der Harvard-Wissenschaftler Loeb erklärt, dass die seltsame Form auf den Fotos nicht schlüssig beweise, dass 3I/Atlas ein Raumschiff sei. Das Foto wurde aufgenommen, als es sich in einer Entfernung von etwa 38 Millionen Kilometern vom Mars befand. Es wurde von der Navcam des Rovers Perseverance aufgenommen.

Er sagt, das Foto sei „in einem räumlichen Maßstab von etwa 12.500 Kilometern in der Entfernung von 3I/ATLAS vom Mars“ aufgenommen worden. Loeb sagt, dies zeige, dass der Streifen etwa 50.000 Kilometer lang sei. Er wiederholte, dass Daten des Weltraumobservatoriums SPHEREx zeigten, dass das Objekt einen Durchmesser von 46 Kilometern habe. Das von der NAVCAM aufgenommene Bild sei tausendmal länger als diese Obergrenze und „muss daher ein Artefakt einer langen Integrationszeit sein, da sich die Quelle über den Marshimmel bewegt.“

Er untermauert diese Daten mit Bildern des Hubble-Teleskops vom 21. Juli 2020. Wäre 3I/Atlas 50.000 Kilometer entfernt gewesen, „hätte er im Bild des Hubble-Weltraumteleskops einen Winkel von 23 Bogensekunden eingenommen“, sagt er. Stattdessen erscheint er „auf dem tatsächlichen Hubble-Bild um mindestens eine Größenordnung kleiner“. Loeb schreibt, dies deute darauf hin, dass der lange Streifen einfach „durch die Integrationszeit für das zusammengesetzte Navcam-Bild entstanden“ sei, während sich 3I/ATLAS über den Marshimmel bewegte.

Der Streifen erscheint also wahrscheinlich länglich, weil Hunderte von NAVCAM-Bildern über einen Gesamtzeitraum von etwa 10 Minuten übereinandergelegt wurden.

3I/Atlas-Anomalien

Seit der offiziellen Entdeckung des interstellaren Objekts am 1. Juli wurden mehrere Anomalien festgestellt. Seine Flugbahn war der deutlichste Hinweis darauf, dass es von außerhalb unseres Sonnensystems kommt. Die Bahn bringt es in die Nähe mehrerer Planeten, die sich in einer geraden Linie bewegen.

Es wird außerdem als riesig angesehen, etwa 46 Kilometer groß und mit einer Masse von 33 Milliarden Tonnen. 3I/Atlas bewegt sich zudem extrem schnell – 60.000 km/s oder 220.000 km/h. Avi Loeb hält es für unmöglich, dass sich ein so großes Objekt mit dieser Geschwindigkeit bewegt. Die von ihm freigesetzten Gase verstoßen zudem gegen die Gesetze der Physik.