Uralte Kraftquellen der Götter: Fortschrittliche Technologie und unsere Vorfahren (Videos)

Was klingt verrückter: Die ägyptischen Pyramiden, die drahtlos Energie erzeugen? Oder der Transport von über 100 Tonnen schweren Steinblöcken auf Holzrollen – wo es keine Bäume gibt? Kann all dies auf antike Energiequellen zurückgeführt werden?

Wie weit sind wir als Zivilisation heute fortgeschritten? Sind wir mit all unserer Technologie und unserem Wissen in verschiedenen Wissenschaften weiter fortgeschritten als die Menschheit der Antike? Im Vergleich zu Zivilisationen wie den Ägyptern oder den Sumerern?

Ist es möglich, dass antike Zivilisationen wie die Ägypter über fortschrittliche Technologien verfügten, die ihnen beim Bau von Pyramiden und anderen ungewöhnlichen Bauwerken halfen? Ist es möglich, dass die Menschheit der Antike schon vor Tausenden von Jahren die Fähigkeit besaß, Elektrizität zu nutzen? All dies und noch mehr ist laut der Ancient-Alien-Theorie und Archäologen auf der ganzen Welt möglich.

Wenn die antiken Zivilisationen weder über fortschrittliche Technologie noch über antike Energiequellen verfügten, wie sonst ließe sich erklären, dass sie riesige Steinblöcke wie den Trilithon im Jupitertempel in Baalbek im Libanon heben und transportieren konnten, der über 2 Millionen Kilogramm wiegt ? Oder den Westlichen Stein in Jerusalem in Israel, der 500.000 Kilogramm wiegt, und die Ramesseum- Statue in Theben in Ägypten, die über 900.000 Kilogramm wiegt?

Wie wäre all dies ohne Elektrizität möglich gewesen? Mit Hochleistungsmaschinen für den Transport? Mit Lasern und anderen Hightech-Werkzeugen zum Schneiden und Formen? Die Menschheit der Antike muss über antike Energiequellen und antike Technologien verfügt haben.

Überall auf der Welt finden wir unglaubliche antike Stätten, die unsere heutige Technologie herausfordern. Von Ollantaytambo über Puma Punku bis hin zur Großen Pyramide in Ägypten sind all diese Stätten erstaunliche Errungenschaften der antiken Menschheit. Die einzige Frage ist: WER gab ihnen die Technologie, um diese Projekte zu vollenden? Manche Leute finden es komisch, dass es Archäologen gibt, die glauben, all dies sei mit Sklavenarbeit und einfachen Werkzeugen erreicht worden.

Überall auf der Welt gibt es Tempel, die aus Steinblöcken mit einem Gewicht zwischen 50 und 200 Tonnen gebaut wurden, es gibt sogar noch schwerere Blöcke. Sie sind also einfach viel zu groß für Menschen, die beispielsweise kein Rad oder keine Flaschenzug hatten, mit denen sie diese Blöcke leichter von den Steinbrüchen an ihren Bestimmungsort hätten transportieren können. Das ergibt einfach keinen Sinn.

Im Februar 2012 wurde im Stone Valley Materials Quarry in Riverside, Kalifornien, ein 300.000 Kilogramm schwerer Granitmonolith für die über 160 Kilometer lange Reise vorbereitet, um Teil einer Ausstellung im Los Angeles County Museum of Art zu werden. Ein 600.000 Kilogramm schwerer Kran und ein 44-achsiger Sattelschlepper mit über 2.400 PS waren nötig, um den Felsbrocken zu bewegen .

Dazu mussten Stahlträger darunter gebaut werden, unter denen 208 Reifen angebracht wurden. Ein Antriebsaggregat war zum Ziehen und ein weiteres zum Schieben nötig, und trotz all dieser Anstrengungen konnte der Granitmonolith mit etwa acht Kilometern pro Stunde bewegt werden.

Transport der „Levitated Mass“

Der Felsbrocken namens „Levitated Mass“ stellt nach modernen Baustandards eine gigantische Nutzlast dar, ist aber klein im Vergleich zu den riesigen Steinblöcken, die von antiken Zivilisationen in der Vergangenheit bewegt wurden. Es ist fast unmöglich, den 340 Tonnen schweren Felsbrocken ohne moderne Technologie zu bewegen, die immer noch Probleme mit dem Transport hat.

Wie konnten die Menschen der Antike Monolithen, von denen einige über fünfmal so groß wie die Levitated Mass waren, ohne die Hilfe leistungsstarker Maschinen bewegen?

Ollantaytambo in Peru ist vielleicht eines der besten Beispiele für den Einsatz von Hightech-Werkzeugen in der Antike. Die Mauern dieser alten Bergfestung scheinen von Tausenden von Handwerkern zu zeugen, die nach Ansicht einiger Experten massiven Stein mit einer Präzision formten und bearbeiteten, die heute nur noch von Hochleistungswerkzeugmaschinen erreicht werden könnte. Vielleicht antike Energiequellen?

In Ollantaytambo gibt es diese rechteckigen Steine, die aus einem etwa 96 Kilometer entfernten Berg geschlagen wurden. Sie bestehen aus Andesit – der übrigens unglaublich schwer zu brechen ist. Die Stücke wurden so präzise herausgeschnitten, dass man auf der Oberfläche keinen einzigen Kratzer oder scharfe Kanten finden würde. Welche Energiequelle könnte die Menschheit in Ollantaytambo genutzt haben, um Maschinen anzutreiben, die diese riesigen Andesitblöcke schneiden, formen und transportieren konnten?

Ist es möglich, dass die Zivilisationen der Antike diese erstaunlichen Leistungen mithilfe energiebetriebener Technologien vollbringen konnten? Und wenn ja, was war die Quelle dieser Energie? Antike Energiequellen ?

1938 entdeckte der Museumsdirektor des Irakischen Nationalmuseums in den Archiven Terrakottatöpfe und Kupferzylinder, die möglicherweise als galvanische Zellen verwendet wurden.

Diese 2.000 Jahre alten Geräte, die sogenannten „Bagdad-Batterien“, stammen vermutlich mehr als 1.000 Jahre aus der Zeit vor der Erfindung der Zellbatterie. Archäologen gehen heute davon aus, dass diese „Batterien“ möglicherweise zum galvanischen Aufbringen von Gold auf Silber für dekorativen Schmuck verwendet wurden.

Laut Forschern können die „Baghdad-Batterien“ etwa 4 Volt erzeugen und sind relativ klein. Stellen Sie sich nun vor, diese „ Baghdad-Batterien “ wären etwa 1,5 bis 1,8 Meter lang? Sie würden deutlich mehr Strom erzeugen, nämlich 30, 40 oder sogar 50 Volt, was ausreichen würde, um eine beliebige Maschinerie anzutreiben.

370 Meilen südlich des Gizeh-Plateaus steht der Hathor-Tempel, wo wir weitere Beweise für die Technologie der Antike finden können.

Die Hallen dieses etwa 4.000 Jahre alten Monuments sind mit merkwürdigen Bildern gesäumt. Ein Relief zeigt jedoch etwas, das viele Anhänger der Theorie der antiken Astronautik als Beweis dafür ansehen, dass die Menschen der Antike Energie nutzten. Sie nennen es „Dendera-Glühbirne“. Vielleicht ein gutes Beispiel für antike Energiequellen.

Besonders interessant ist die Tatsache, dass auf dem Wandrelief im Tempel die Glühbirne tatsächlich an eine scheinbare Stromquelle angeschlossen ist. Ist dies ein ausreichender Beweis dafür, dass die alten Ägypter über fortschrittliche Technologie, insbesondere Elektrizität, verfügten und diese Technologie so nutzen konnten, wie wir sie heute nutzen, um einen Raum zu beleuchten oder ein Gerät mit Strom zu versorgen, mit dem wir etwas Schweres transportieren konnten?

Wussten unsere Vorfahren schon Tausende von Jahren vor dem modernen Menschen, wie man Energie erzeugt? Oder ist es möglich, dass sie dieses Wissen und diese Technologie aus einer anderen Welt bezogen, wie Forscher und Theoretiker der antiken Astronautik glauben? Könnte der Mensch der Antike Energiequellen von Wesen erhalten haben, die technologisch viel weiter fortgeschritten waren?

Ist es möglich, dass diese „Götter, die vom Himmel herabstiegen“ in Wirklichkeit außerirdische Wesen waren, die es der Menschheit der Antike ermöglichten, Elektrizität zu nutzen, Baumaterialien zu transportieren und Elektrowerkzeuge zu verwenden?

Könnte die Große Pyramide von Gizeh als Kraftwerk und nicht als Königsgrabstätte errichtet worden sein, wie manche Forscher und Archäologen vermuten? Es handelt sich um ein äußerst präzises Bauwerk mit einer Genauigkeit von einem Bruchteil eines Zolls. Das ist bemerkenswert und nicht bezeichnend für eine einfache Agrarkultur ohne Technologie und fortgeschrittenes Wissen.

Man kann sich die Große Pyramide als eine Maschine vorstellen, eine antike Energiequelle. Aber wie konnte die Große Pyramide als Kraftwerk genutzt werden? Um Energie aus ihrem Kern zu erzeugen? Forscher glauben, dass sich Hinweise finden lassen, wenn man die Oberfläche unter der Pyramide erforscht.

Im Jahr 2000 stellte der Schiffsingenieur John Cadman die Theorie auf, dass die Ägypter Wasser aus dem nahegelegenen Nil in eine kleine Kammer unter der Großen Pyramide pumpten. Die Pumpe konnte dann einen starken hydraulischen Druck erzeugen, der die gesamte Pyramide zum Vibrieren brachte.

In der unterirdischen Kammer gibt es Hinweise darauf, dass sich dort Wasser befunden hat und dass es am Boden und in den dünnen Bereichen zu Wassererosion gekommen ist. Außerdem handelte es sich um einen hydraulischen Impulsgenerator. Es gab eine Verdünnungswelle, eine Welle mit extrem niedrigem Druck, die die Decke getroffen haben muss, und die Decke ist tatsächlich abgeplatzt. Das ist wahrscheinlich auf die tatsächlichen Kompressionswellen zurückzuführen, die die Decke getroffen haben. – John Cadman.

In der Königinnenkammer der Cheops-Pyramide wurden Spuren von Zink und Salzsäure entdeckt. Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei den Chemikalien, die durch den nördlichen Schacht in die Kammer gelangten, um hydratisiertes Zink handelte, während es sich bei der anderen Chemikalie, die durch den südlichen Schacht in die Kammer gelangte, um verdünnte Salzsäure handelte. Hinweise und Spuren finden sich an den Wänden. Dunn vermutet, dass diese beiden Chemikalien durch die Schächte in die Kammer gegossen und anschließend in der Königinnenkammer vermischt wurden, was eine Verbrennung auslöste.

Wenn man diese beiden Flüssigkeiten zusammenbringt, kommt es zu einer chemischen Reaktion, bei der Wasserstoff entsteht. Dunn vermutete, dass das Wasserstoffgas von der Königinnenkammer in die Königskammer gelangte und die Vibrationen des unterirdischen Beckens die Wasserstoffatome aktivierten und sie in einen Mikrowellenenergiestrahl umwandelten.

Ist es wirklich möglich, dass die alten Ägypter die Große Pyramide als Kraftwerk errichteten und daraus unglaubliche Energie gewannen? Könnte Energie die fortschrittlichen Werkzeuge der frühen Erbauer und Geräte wie die Dendera-Glühbirne antrieben? Doch vor allem: Wer gab ihnen dieses Wissen und diese Technologie? An diesem Punkt ist ALLES möglich. Skeptisch betrachtet, könnte man sagen: „Na, das ist ja verrückt“, aber wo sind dann die Beweise, die die „Ancient Alien“-Theorien widerlegen?

In Abu Gorab, Memphis, Ägypten, befindet sich der Sonnentempel . 1898 entdeckte ein Ausgrabungsteam des Berliner Museums den Sockel eines gewaltigen Obelisken, der einst schätzungsweise über 50 Meter hoch gewesen sein soll. Altägyptischen Bautexten aus Edfu zufolge war Abu Gorab als „Ort der Götter“ bekannt. Ägyptologen kennen ihn als einen Ort, an dem die Menschen der Antike mit göttlichen Energien in Verbindung traten.

Es gibt Hinweise darauf, dass Obelisken auf der ganzen Welt diese natürliche Energie der Erde nutzen. Das Konzept besteht darin, die natürlichen Energien der Erde zu nutzen und zu manipulieren. Es handelt sich um eine subtile Energie, die jedoch für diejenigen, die über die entsprechenden Geräte und die Technologie verfügen, um sie zu sehen und zu messen, nutzbar ist.

Das Interessante an vielen Obelisken ist, dass sie aus Granit bestehen, einem Gestein mit hohen Konzentrationen an energieempfindlichem Quarzkristall. Aufgrund seiner kristallinen Struktur kann Quarz die natürlichen elektrischen Schwingungen der Erde durch eine als Piezoelektrizität bekannte Eigenschaft in nutzbare Energie umwandeln.

Kristalle sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Werkzeug und eine Technologie, die für die Energieübertragung unerlässlich ist. Sie wandeln Energie in einen anderen Zustand um. Forscher, die sich mit der Theorie der antiken Astronautik beschäftigen, glauben, dass antike Kulturen, die Obelisken errichteten, ein gewisses Verständnis für die hochtechnologischen Eigenschaften von Quarz hatten und diese möglicherweise zur Übertragung dieser Energie über große Entfernungen nutzten.

Aber ist es wirklich möglich, Energie durch die Luft zu übertragen? Nikola Tesla behauptete im Juli 1899, eine Methode erfunden zu haben, mit der sich Elektrizität weltweit drahtlos durch die Luft übertragen lässt. Dabei nutzte er die natürliche Leitfähigkeit der Erde – oder das, was Tesla als „stehende Wellen“ bezeichnete. Tesla sprach von riesigen Sendern, die unbegrenzte Mengen Elektrizität senden und empfangen könnten, die wie unsichtbares Wasser fließen. Eine der Schlüsselkomponenten seines Systems war Quarzkristall .

Tesla versuchte, ein drahtloses Energiesystem zu entwickeln. Er errichtete den Wardenclyffe Tower auf Long Island in New York. Er wollte diesen Turm an ein Kraftwerk anschließen und Strom übertragen. Seiner Ansicht nach könnten Fahrzeuge Strom aus dem Turm beziehen und so kostenlose, saubere Energie erhalten.

Aber war Tesla der Erste, der diese Art der drahtlosen Energieübertragung erfand? Oder entdeckte die Menschheit diese Energieform Tausende von Jahren vor ihm? Könnte die Große Pyramide Teslas Wardenclyffe Tower gleichkommen? Überträgt sie freie Energie und versorgt Fahrzeuge und Geräte mit Strom?

Wir wissen heute, dass die Große Pyramide erhebliche Mengen an Quarzkristall enthält. Die Frage, die wir uns stellen, ist, ob die Große Pyramide zusammen mit Obelisken auf der ganzen Welt ein globales Netzwerk freier Energie bilden könnte.

Bei den Pyramiden handelte es sich eigentlich um geomechanische Geräte, die an der Erde „befestigt“ waren und so abgestimmt waren, dass sie mit den Frequenzen der Erde vibrierten und die Energien der Erde in elektromagnetische Energie umwandelten.

Ist es wirklich möglich, dass die Menschheit der Antike diese Technologien bereits vor Tausenden von Jahren besaß? Dass sie sie auf eine Weise nutzte, die wir noch nicht verstehen? Es gibt weltweit zahlreiche Beweise, und wir beginnen erst langsam herauszufinden, wozu antike Zivilisationen fähig waren.

