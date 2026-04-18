Medienbericht: Eine Reihe seltsamer Tiermorde befeuert Spekulationen über den Chupacabra in Brasilien (Video)

Viehzüchter in Brasilien sind nach einer erschreckenden Serie von Tiertötungen, die viele dem berüchtigten Chupacabra zuschreiben, in großer Sorge.

Laut einem Bericht lokaler Medien begann die beunruhigende Situation letzten Monat, als sich Gerüchte über seltsame Vorkommnisse im Bundesstaat Alagoas verbreiteten.

In mehreren Gemeinden beklagten sich Landbesitzer darüber, dass ihre Tiere von einem mysteriösen Raubtier getötet worden seien, das seine Beute auf unheimliche Weise aussaugt.

Bislang sollen über 100 Tiere dem vampirartigen Wesen zum Opfer gefallen sein, das scheinbar keine Vorlieben bei der Beute hat und in den letzten Wochen Schafe, Schweine, Ziegen und sogar Kaninchen gerissen hat. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagte ein Rancher.

„Die Tiere scheinen auf seltsame Weise tot zu sein, ohne Blut. Alle haben Angst.“ Verständlicherweise haben die Anwohner deshalb nächtliche Patrouillen eingerichtet und ihre Grundstückszäune verstärkt, um sich vor dem mysteriösen Raubtier zu schützen.

Während die Behörden versucht haben, die Öffentlichkeit zu beruhigen, indem sie andeuteten, dass ein oder möglicherweise mehrere Hunde für die Tötungen verantwortlich seien, hat ihre Unsicherheit über die Situation Spekulationen darüber genährt, dass in Algoas etwas weitaus Unheimlicheres vor sich geht.

Viele verweisen insbesondere auf die Vorliebe des Raubtiers, seine Opfer durch zwei Stichwunden im Hals auszubluten, und auf die heimtückische Art seiner Angriffe als Indizien dafür, dass der berüchtigte Chupacabra das blutrünstige Wesen sein könnte, das für die Morde verantwortlich ist.