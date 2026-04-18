Country-Künstlerin filmt drei leuchtende, kugelförmige UFOs, die ihr Flugzeug über Hunderte von Kilometern verfolgen (Video)

Die Grammy-prämierte Country-Musik-Superstar Kacey Musgraves hat eindeutige Videobeweise für drei leuchtende kugelförmige UFOs veröffentlicht, die ihren Privatflug über Hunderte von Kilometern vom Himmel über Arkansas bis nach Tennessee verfolgten.

Die achtfache Grammy-Gewinnerin teilte das Videomaterial am späten Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story und beschrieb die Begegnung als „das verrückteste UFO-Erlebnis mit einer Kugel“, das sie je gehabt habe.

Weit davon entfernt, panisch zu klingen, blieb Musgraves ruhig, neugierig und sachlich – genau die Art von bodenständigem Zeugen, auf den die UFO-Gemeinschaft gewartet hat.

Laut Musgraves begann der Vorfall, als ihr Flugzeug in der Nähe von Little Rock, Arkansas, vorbeiflog. Sie und ihr Manager Bobby bemerkten drei helle Kugeln in etwa 50.000 Fuß Höhe – weit über der Flughöhe des kommerziellen Flugverkehrs.

Die Objekte verhielten sich nicht wie Flugzeuge, Drohnen oder irgendeine andere bekannte menschliche Technologie. Stattdessen:

Das Flugzeug wurde über 45 Minuten lang ununterbrochen verfolgt.

Gebildete Dreiecksmuster

Helligkeit, Farbe und scheinbare Größe haben sich verändert

Erschien und verschwand immer wieder, wobei er mit dem Flugzeug Schritt hielt.

„Sie folgten dem Flugzeug“, erklärte sie und fügte hinzu, dass sich die Kugeln auf eine Weise bewegten, wie es „kein Fluggerät, das wir kontrollieren können“, möglich sei.

Besonders brisant an dieser Sichtung ist die Reaktion der Flugbesatzung. Nach der Landung in Nashville fragte ein sichtlich interessierter Musgraves die Piloten, ob sie Ähnliches auch schon bei Flügen in anderen Teilen des Landes, darunter New York und Dallas, beobachtet hätten.

Ihre Reaktion war prompt und erschreckend: Sie bestätigten, genau dieselben drei Lichtkugeln gesehen zu haben – und verrieten beiläufig, dass Piloten im ganzen Land „jede Nacht“ identische Phänomene beobachten .

Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand: Was auch immer diese Objekte sein mögen, es handelt sich nicht um seltene Anomalien. Sie scheinen regelmäßig Zugang zum US-Luftraum zu haben und verfolgen kommerzielle und private Flüge ungehindert.