Die Voyager-Raumsonde der NASA entdeckte eine 30.000 bis 50.000 Kelvin heiße „Wand“ am Rand unseres Sonnensystems

Als die NASA 1977 die Voyager-Sonden startete, wusste niemand genau, was jenseits der Planeten lag. Jahrzehnte später, als die Raumsonden die Grenze unseres Sonnensystems erreichten, entdeckten sie etwas Außergewöhnliches: eine glühend heiße Plasmawand mit Temperaturen von 30.000 bis 50.000 Kelvin (etwa 54.000 bis 90.000 °F).

Diese Grenze wird Heliopause genannt – die unsichtbare Grenze, an der das Magnetfeld der Sonne und der Sonnenwind auf das interstellare Medium treffen. Innerhalb der Heliopause dominiert die Sonne den Weltraum; jenseits davon erstreckt sich die Milchstraße.

„Die Sonne sendet einen ständigen Strom geladener Teilchen aus, den sogenannten Sonnenwind“, erklärt die NASA. „Dieser bildet eine riesige Blase um die Sonne und ihre Planeten, die Heliosphäre.“

Voyager 1 durchquerte diese Grenze am 25. August 2012 und war damit die erste Raumsonde, die die Heliosphäre verließ. Voyager 2 folgte 2018 und bestätigte, dass der „Rand“ unseres Sonnensystems nicht fix ist – er ist dynamisch und dehnt sich mit der Sonnenaktivität aus und zieht sich zusammen.

Trotz der gemessenen extremen Hitze haben die Voyager-Sonden überlebt. Die Region ist so dünn besiedelt, dass die überhitzten Partikel nur selten mit den Raumsonden kollidieren – die Hitze kann also nicht auf sie übertragen werden.

Die Entdeckung enthüllte etwas noch Erstaunlicheres: Die Magnetfelder innerhalb und außerhalb der Heliosphäre sind ausgerichtet, was darauf hindeutet, dass der Einfluss der Sonne weiter reicht als erwartet.

Fast 50 Jahre nach ihrem Start senden beide Voyager-Sonden immer noch Daten aus dem interstellaren Raum – die längste und weitreichendste Mission der Menschheit.

🛰️ Quelle: „NASA’s Voyager Spacecraft Found a 30,000–50,000 Kelvin ‘Wall’ at the Edge of Our Solar System“, IFLScience, 31. Oktober 2025.

