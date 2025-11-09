Gefälschte Geschichte: Könnten Sie Jesus klonen?

Das Turiner Grabtuch ist seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, Gegenstand heftiger Debatten. Manche behaupten, es sei eine mittelalterliche Fälschung, andere glauben, es könnte das Grabtuch Jesu Christi (Jeschua) selbst sein. Von Guy Anderson

Fakt ist: Wir wissen nicht mit absoluter Sicherheit, ob er es trug oder nicht. Sicher ist jedoch, dass der gängigen Geschichtsschreibung nicht zu trauen ist.

Immer wieder haben die sogenannten „Autoritäten“ von Wissenschaft und Religion, darunter auch die katholische Kirche, bewiesen, dass sie Informationen zurückhalten, verzerren und manipulieren, wenn es ihren Zwecken dient.

Sie schreiben uns vor, was wir glauben sollen, wann wir es glauben sollen, und weisen jegliche Beweise zurück, die ihre sorgfältig konstruierte Geschichtsversion infrage stellen.

Ich habe über ein Jahrzehnt lang die verborgene Welt des Klonens erforscht, und meine Erkenntnisse bilden die Grundlage meines neuesten Buches „Aufstieg der Klone: ​​Die Cabbage Patch Babies“. Im Laufe meiner Studien ist mir eine Wahrheit auf beunruhigende Weise klar geworden:

Was uns öffentlich über die Grenzen der Biotechnologie erzählt wird, ist nicht die ganze Wahrheit. Hinter verschlossenen Türen, in gesicherten Laboren und geheimen Forschungsprogrammen ist die Wissenschaft dem, was die Öffentlichkeit glauben machen will, weit voraus.

Sollte das Turiner Grabtuch tatsächlich das konservierte Blut Jesu enthalten, besteht die Möglichkeit, dass dieses Material zur Erschaffung eines genetischen Klons verwendet werden könnte.

Stellen Sie sich vor, was das bedeutet: ein paar überlebende Zellen, Fragmente uralten Blutes und die Technologie, das Genom des Mannes zu rekonstruieren, von dem sie stammen.

Wenn er das Grabtuch trug, könnte man theoretisch seine DNA-Sequenz zusammensetzen und mithilfe eines Leihmutterschafts-Klons einen biologischen Zwilling erschaffen; ein lebendes Wesen mit demselben genetischen Code.

Doch hier liegt die Dunkelheit: Selbst wenn ein solcher Klon erschaffen werden könnte, wäre er nicht er selbst; er würde weder seine Erinnerungen noch sein Bewusstsein noch seine Göttlichkeit in sich tragen. Er wäre ein Gefäß, ein Körper, der ihm zwar ähnlich sieht, aber ohne das Wesen, das Jesus ausmachte.

Diese Macht existiert. Glauben Sie wirklich, dass die Machthaber sie nicht versuchen würden?

Dieselbe Institution, die die Echtheit des Turiner Grabtuchs infrage stellt, könnte es durchaus sein, die es ausbeutet, um Geheimnisse zu verbergen, die sie niemals preisgeben werden.

Die katholische Kirche hält das Grabtuch in ihrem Besitz, streng bewacht, verborgen hinter Mauern und im Flüsterton. Sie bezeichnet es als Reliquie, als Objekt der Verehrung, leugnet aber gleichzeitig jeglichen Anspruch auf Echtheit – ein Widerspruch, der Bände spricht. Warum diese Geheimhaltung, wenn nicht etwas viel Tiefgründigeres in seinen Fasern verborgen ist?

Dies ist keine Spekulation, die aus blindem Glauben entspringt; sie entspringt einem Muster der Täuschung, das sich durch die Geschichte zieht. Wir wurden schon früher belogen und wir werden auch heute noch belogen.

Wenn man, wie ich, viele Jahre lang die Fäden der Klonforschung, der Genmanipulation und der verdeckten biotechnologischen Experimente verfolgt hat, wird das Bild erschreckend deutlich. Wenn das Turiner Grabtuch das Blut Jesu birgt, gibt es Menschen auf dieser Welt, die sowohl die Mittel als auch das Motiv haben, es auszubeuten!

Im Verborgenen wird die Wissenschaft nicht von Moralvorstellungen eingeschränkt, sondern von Machtstreben, Kontrollsucht und Besessenheit angetrieben. Sollten sich auch nur Fragmente von Jesu DNA auf diesem Tuch finden, dann hat irgendjemand irgendwo das Undenkbare erwogen oder gar bereits getan.

Die Entstehung eines Klons, geboren aus dem Blut des Turiner Grabtuchs, ist keine Science-Fiction mehr!

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

