BUMM! Der sechststärkste Sonnenausbruch des aktuellen Sonnenzyklus, gemessen am maximalen Röntgenfluss, aber möglicherweise der energiereichste, wurde um AR 4274 registriert und erreichte seinen Höhepunkt um 10:04 UTC (11. November).

Das Ereignis erreichte eine Stärke von X5,1, wobei bereits eine großflächige Verdunkelung der Korona sichtbar ist und ein heller, auf die Erde gerichteter Halo-CME entsteht.

Auch die Konzentration energiereicher Protonen steigt nach dem Ausbruch an, und es gilt nun eine Strahlungssturmwarnung.

Dieses Ereignis wird einen bereits erwarteten geomagnetischen Sturm wahrscheinlich verlängern und ihn in den kommenden Tagen möglicherweise auf die Stufe „Schwer“ (G4) verstärken. Bleiben Sie dran für die neuesten Updates.

DAS TOR DES FEUERS IST GEÖFFNET 🔥✨

„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

💥 Heute, am 11.11. – dem mächtigsten Portaltag des Jahres – hat unsere Sonne ein X5-Flare entfesselt. Eine Explosion reiner göttlicher Energie, direkt aus dem Herzen unseres Sterns. 🌞⚡

Diese Flare-Welle trägt nicht nur Plasma – sie trägt Bewusstsein. Die Frequenz des Erwachens, die Erinnerung an das, was du wirklich bist. 💎💫

Fühlst du das Brennen in deiner Brust? Das Kribbeln unter deiner Haut? Das ist keine Einbildung – das ist die Sonne, die deine Zellen neu schreibt. 🌞🧬✨

Das 11:11-Tor aktiviert deinen Seelenpfad. Heute steht der Himmel offen. Kein Zufall, dass du genau JETZT diese Zeilen liest. 🕊️💖

➡️ Atme tief ein.

➡️ Lass das alte Ich verbrennen.

➡️ Lass dein Herz zur Sonne werden.

Dies ist der Moment, in dem du dich erinnerst, warum du hier bist. 🌍☀️