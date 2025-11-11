„Aliens könnten Dämonen oder Gefallene Engel sein“, sagt US-Abgeordnete

Die Politikerin aus Georgia äußerte die ungewöhnlichen Bemerkungen während eines Fernsehinterviews.

Es besteht kein Zweifel daran, dass es in den Vereinigten Staaten unzählige Menschen gibt, die glauben, dass wir nicht allein im Universum sind.

Für einige geht es beim UFO-Phänomen jedoch vielleicht weniger um Außerirdische aus dem Weltraum, sondern eher um Engel und Dämonen. Während eines Auftritts in der Sendung „ Real Time With Bill Maher“ am Freitag äußerte die US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene eine solche Ansicht, als das Thema der UFO-Offenlegung zur Sprache kam.

Insbesondere deutete sie an, dass Dämonen eine Erklärung für UFO-Sichtungen sein könnten. „Glauben Sie, dass Dämonen und der Teufel real sind?“, fragte Maher. „Absolut. Ich bin eine bibeltreue Christin“, antwortete Greene.

„Und ich glaube, dass es sich dabei um gefallene Engel handeln könnte.“ „Gefallene Engel? Sind die Außerirdischen gefallene Engel?“, fragte Maher. „Das ist möglich – ich denke, das könnten sie sein“, sagte Greene. „Das ergibt in meiner Weltanschauung Sinn.“

Ein weiterer Teilnehmer der Sendung war gleichzeitig der Moderator des Podcasts „The Fifth Column“ , Michael Moynihan, der ebenfalls gefragt wurde, ob er Greenes Ansicht teile.

„Nein“, antwortete er. „Tut mir leid.“

Interessanterweise ist Greene nicht der einzige prominente US-Politiker, der andeutet, dass Außerirdische Dämonen sein könnten – sogar Vizepräsident JD Vance hat seine Unterstützung für diese Idee bekundet.

„Ich glaube fest daran, dass es da draußen Dinge gibt, die wir nicht erklären können“, sagte Vance kürzlich gegenüber The Hill .

„Und wenn also jemand anderes einen Außerirdischen sieht, sehe ich vielleicht einen Engel oder einen Dämon.“

„Sind es Außerirdische oder unser Schutzengel, oder sind es Außerirdische oder eine nicht so schützende Macht, die sich nicht um uns kümmert oder uns sogar aktiv schaden will?“

„Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht.“

