Große Energien treffen ein – und große Veränderungen stehen bevor 🌞⚡️ (Video)

Von Alexander Quinn: Vor Kurzem ereignete sich ein gewaltiger Sonnenausbruch der Klasse X1.7, der direkt auf die Erde gerichtet war. Dabei wurde eine sogenannte „Full Halo“-Koronamassenauswurf-Wolke ins All geschleudert, die unseren Planeten in den nächsten 48 bis 72 Stunden erreichen dürfte. Macht euch bereit – die Welle ist unterwegs.

Manche spüren die Phantomwirkungen bereits jetzt: erhöhte Sensibilität gegenüber Nahrungsmitteln, intensivere Träume oder Albträume, das Aufsteigen alter Schattenanteile. Geist und Körper beginnen in eine Art Reinigungsprozess einzutreten.

Wissenschaftlich wird ein geomagnetischer Sturm der Stärke G2 erwartet, doch viele werden die Energien deutlich stärker wahrnehmen – denn sie tragen Frequenzen in sich, die nicht messbar sind. Schon jetzt zeigt sich in Japan auffällige seismische Aktivität. Möge das Land sicher bleiben, meine Gedanken sind bei den Menschen dort. 🇯🇵

In anderen Nachrichten: Ein neues Himmelsobjekt wurde entdeckt – C/2025 V1 Borisov. Dieser Komet bewegt sich zwischen dem interstellaren Objekt 3I/ATLAS und der Erde.

Sein Orbit ist stark exzentrisch, aber noch nicht bestätigt hyperbolisch – also ist unklar, ob er wirklich aus dem interstellaren Raum stammt.

Einige Forscher vermuten das jedoch. Wir werden bald mehr erfahren, doch bislang zeigt er keine der ungewöhnlichen Signaturen, die bei Atlas beobachtet wurden. ☄️

Am wichtigsten aber ist, dass sich die Energien rund um den Jahresausklang massiv verändern. Eine Art mentaler Reset bahnt sich an. Die Skorpionzeit, verstärkt durch den kommenden Neumond in zehn Tagen, aktiviert eine kollektive Schattenreise.

Viele werden mit unbewussten Schichten konfrontiert – Ängsten, Trauer, unterdrückten Emotionen. Diese alten Muster haben lange das Verhalten der Menschheit geprägt und den freien Willen verzerrt. Daher können jetzt körperliche Themen auftreten: Atemprobleme, Lungen- oder Bronchialbeschwerden, Rückenschmerzen im unteren Bereich, Suchtneigungen oder Essstörungen.

Parallel dazu spiegelt sich diese Energie bereits im Weltgeschehen: Enthüllungen und Wahrheiten erschüttern Institutionen, politische und wirtschaftliche Geheimnisse kommen ans Licht.

Es wächst der Ruf nach Transparenz und emotionaler Ehrlichkeit – in Führung, Medien und Gemeinschaften. Beispiele sind die jüngsten Rücktritte innerhalb der BBC nach Skandalen rund um die Trump-Rede und manipulierte Berichterstattung. Diese Dynamik betrifft beide Seiten der Dualität – links wie rechts –, denn sie sind nur Illusionen der Trennung. 🌗

In den kommenden Wochen werden sich weltweit plötzliche Führungswechsel zeigen, ein Ausdruck der astrologischen Spannung zwischen Uranus und Saturn. Dieses Spannungsfeld verdeutlicht den Kampf zwischen alten Strukturen und dem Aufbruch in eine freiere, bewusstere Lebensweise.

Individuell zeigt sich das in Stimmungsschwankungen, spontanen Erkenntnissen oder dem Zusammenbruch alter Systeme – Beziehungen, Jobs, Überzeugungen, die nicht mehr mit der Wahrheit der Seele übereinstimmen. 🌞💔

Denn wir haben zuletzt massive Zeitsprung- und Bewusstseins-Upgrades durchlaufen, die sich nun in der Realität manifestieren.

Wer du im August warst, und wer du am Ende dieses Monats bist – das wird sich anfühlen, als läge ein ganzes Jahrzehnt dazwischen. Ein großer Wandel steht bevor. Wir treten in eine neue Zeitlinie ein. 🕊️✨

