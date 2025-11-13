Frau, die 14 Minuten lang tot war, behauptet, sie habe „Jahre“ im Himmel verbracht (Video)

Eine Frau, die behauptet, fünf Jahre im Himmel verbracht zu haben, hat enthüllt, was sie nach ihrer Feststellung des klinischen Todes gesehen hat.

Dr. Lynda Cramer war im Mai 2001 für mehr als 14 Minuten klinisch tot – aber während es auf dieser Seite nur wenige Minuten gewesen sein mögen, behauptet Lynda, dass es sich im Jenseits viel länger angefühlt habe.

In einem auf YouTube veröffentlichten Clip erklärte Cramer, dass sie in ihrem Haus in den USA aufgestanden sei, um auf die Toilette zu gehen, und im nächsten Moment das Gefühl gehabt habe, zu schweben.

Sie fuhr fort: „Mein Ex-Mann kam angerannt, dann kamen zwei Sanitäter herein und gingen direkt zu der Stelle, wo meine Leiche in der Toilette lag.“

„Ich hatte keine physische Zeit hier, ich schwebte im Wohnzimmer.“

Sie fügte hinzu: „Im Bericht des Rettungssanitäters steht, dass ich 14 Minuten lang klinisch tot war, das wurde bestätigt.“

Während dieser Zeit konnte Lynda beobachten, wie die Leute hereinkamen, und sie konnte von oberhalb ihres eigenen Körpers aus sehen, was vor sich ging.

Lynda sagt, sie habe gesehen, dass ihr Körper nicht atmete, aber das habe ihr keine Sorgen bereitet.

Sie behauptet außerdem, blaue Kugeln gesehen zu haben, die in ihr Haus summten und in denen sich eine „rein weiße Energie“ befand.

Während die Sanitäter um ihr Leben kämpften, sagte Lynda – die einen Doktortitel in Metaphysik besitzt –, sie habe sich fünf Jahre lang „im Himmel“ gefühlt.

Wie Sie wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat Lynda den medizinischen Notfall überstanden und ist nun wieder fest im Leben angekommen. Sie hat offen darüber gesprochen, was sie im Jenseits gesehen hat – darunter einen Berg, der 30.000 Mal höher war als der Mount Everest, der höchste Berg der Welt.

Neben dem, was sie in ihrem eigenen Zuhause sah, erinnert sich Lynda auch daran, auf einem Feld voller Blumen gewesen zu sein.

„Ich beobachtete eine Bergkette, die 30.000 Mal größer war als der Mount Everest“, sagte sie. „Dort hinten, wo ich mich befand, erstreckt sich eine riesige Bergkette.“

„Ich konnte Wolkenkratzer sehen. Dubai wirkt im Vergleich dazu wie kleine Hütten. Ich sah Seen, ich hatte einen fantastischen Panoramablick.“

„Ich bin also dort, interagiere mit den Menschen, unterhalte mich mit ihnen, werde zu ihnen.“

Lynda sagte, ihre Begegnung mit dem Jenseits habe auch als eine Art „Lebensrückblick“ gedient, in dem sie verschiedene Erinnerungen ansehen konnte.

Sie behauptet außerdem, dass sie in dieser anderen Dimension in der Lage war, alle gewünschten Veränderungen an sich selbst vorzunehmen.

„Wenn ich mich in eine Ente verwandeln wollte, könnte ich das tun“, sagte sie. „Warum nicht?“

