Verbotene Archäologie: Wurde die antike Stadt Teotihuacán nach der Explosion eines elektromagnetischen Kraftwerks verlassen?

In der präaztekischen Stadt Teotihuacán entdeckten Archäologen einen Fluss aus flüssigem Quecksilber sowie die Mineralien Glimmer und Pyrit. Anhänger der Prä-Astronautik vermuten, dass dies nicht nur Teil eines Rituals für einen glitzernden Effekt war.

Vielmehr glauben sie, dass diese Elemente zu einer hochentwickelten Technologie gehörten, die wir noch nicht verstehen. Waren die kunstvollen Tunnel und Bauwerke womöglich Teil eines elektromagnetischen Kraftwerks, das die natürlichen Energien des Planeten nutzte?

Ein gewaltiges Feuer

Obwohl die geheimnisvolle Stadt Teotihuacán einst florierte und zeitweise 200.000 Einwohner zählte, ging sie etwa zur Zeit eines gewaltigen Brandes unter, der weite Teile des Geländes mit Brandspuren überzog. Anhänger der Prä-Astronautik vermuten, dass das hypothetische Kraftwerk die Explosion verursachte. Die Brände erstrecken sich über ein ausgedehntes Gebiet der Stadt.

Die meisten Archäologen gehen jedoch davon aus, dass die Brände im Zuge eines Volksaufstands absichtlich gelegt wurden. Die Armen erhoben sich gegen die Elite der Stadt, was zum Untergang von Teotihuacán führte, bis die Azteken die Stadt viel später verlassen vorfanden.

Vor der „Explosion“ oder dem Aufstand, wenn man so will, erlebte die Stadt zwischen 100 v. Chr. und 650 n. Chr. ihre Blütezeit. Allerdings muss man bedenken, dass die Kultur brutal war. Viele Menschen und Tiere wurden in Ritualen geopfert. Überreste von enthaupteten Menschen sowie von Wölfen, Jaguaren, Pumas, Klapperschlangen und Adlern wurden 2004 unter dem Mondtempel entdeckt.

Eine Stadt, die nach den Sternen ausgerichtet ist

Die Stadt beherbergt zwei gewaltige Bauwerke: die 65 Meter hohe Sonnenpyramide, die drittgrößte Pyramide der Welt, den 45 Meter hohen Mondtempel und den Tempel des Quetzalcoatl, der gefiederten Schlange, sowie eine breite Prachtstraße, die Straße der Toten.

Der Grundriss der Stadt, die sich über mehr als 20 Quadratkilometer erstreckt, ist sorgfältig geplant, und Wissenschaftler weisen darauf hin, dass sie präzise auf Himmelskörper ausgerichtet ist.

Laut der Ancient History Encyclopedia:

„Die Ausrichtung von Tempeln und Pyramiden auf die Sonne zur Sommersonnenwende im Juni und die Plejaden lässt darauf schließen, dass Kalenderdaten bei Ritualen eine wichtige Rolle spielten, und die Anwesenheit von vergrabenen Opfergaben und Opfertieren verdeutlicht den Glauben an die Notwendigkeit, verschiedene Götter zu besänftigen, insbesondere jene, die mit Klima und Fruchtbarkeit in Verbindung stehen.“

Der Ort ist äußerst beeindruckend und man fragt sich, wie es überhaupt möglich war, dort zu bauen, geschweige denn in der Antike.

Geheimgänge

Im Jahr 2003 öffnete ein heftiger Regensturm am Tempel des Quetzalcoatl ein etwa einen Meter breites Erdloch, das seitdem von Forschern ausgegraben wird. Sie entdeckten Eingänge zu einem 103 Meter langen Gang, der vor 2000 Jahren mit Felsbrocken verschlossen worden war. Der Tunnel lag fast 18 Meter unter dem Tempel.

Bis 2009 könnten sie fortschrittliche Radarsysteme, 3D-Scans, Infrarotkameras und sogar ferngesteuerte Roboter einsetzen, um die Erkundungen voranzutreiben.

Zuvor hatten Archäologen einen Tunnel unter dem Sonnentempel entdeckt, der in den 90er Jahren, bevor Archäologen ihn betraten, geplündert worden war.

Trotz der vielen Funde gab es keinerlei Hinweise auf Gräber und somit auch keine Hinweise darauf, wer die Stadt regierte. So sehr man sich auch bemühte, den Schöpfer dieses Ortes zu ermitteln, wir wissen es noch immer nicht.

Die Archäologen hatten jedoch einen wahren Schatz von über 100.000 Artefakten entdeckt, und ihre Arbeit hatte gerade erst begonnen. Zu den Funden zählten unter anderem Jaguar-Statuen, funkelnde Jade-Statuen, Kisten mit Käferflügeln, Gummibälle eines antiken Ballspiels, Bernsteinkugeln, Halsketten, zwei geschnitzte schwarze Steinstatuen, Knochen von Bären, Vögeln und Jaguaren sowie antike Maiskörner.

Außerdem beschrieb Discovery eine „sechsstöckige Pyramide, die mit schlangenartigen Wesen verziert war“.

Flüssiges Quecksilber, gelbe Kugeln und Glimmer

Dann entdeckten sie etwas Seltsames: Quecksilber und das Mineral Pyrit, die von Hand in den Tunnel eingearbeitet worden waren. Außerdem fanden sie Hunderte mysteriöser gelber Kugeln mit einem Durchmesser von vier bis zwölf Zentimetern. Wissenschaftler rätseln noch immer über deren Zweck.

Der leitende Archäologe Sergio Gómez äußerte sich in dem Artikel des Smithsonian .

„Nach etwa 15 Metern hielten wir an einer kleinen, in die Wand gehauenen Nische. Kurz zuvor hatten Gómez und seine Kollegen Spuren von Quecksilber im Tunnel entdeckt, die, wie Gómez vermutete, symbolisch für Wasser standen, sowie das Mineral Pyrit, das von Hand in das Gestein eingearbeitet worden war. Im Halbdunkel, erklärte Gómez, leuchten die Pyritsplitter pulsierend und metallisch. Um dies zu demonstrieren, schraubte er die nächste Glühbirne heraus.

Der Pyrit erwachte zum Leben, wie eine ferne Galaxie. In diesem Moment konnte man sich vorstellen, was die Erbauer des Tunnels vor über tausend Jahren empfunden haben mochten: 12 Meter unter der Erde hatten sie das Gefühl nachempfunden, inmitten der Sterne zu stehen.“

Ein Fluss aus Quecksilber

Während die etablierten Archäologen darauf hinweisen, dass Quecksilber und Pyrit „bei den alten Mesoamerikanern bekanntermaßen mit dem Übernatürlichen in Verbindung gebracht werden“, fragt man sich doch: Quecksilber ist der erste bekannte Supraleiter, aber wäre das diesen alten Völkern bekannt gewesen?

Pyrit, auch bekannt als „Katzengold“, hätte den Tunneln ein funkelndes Aussehen verliehen. Das Mineral wird auch zum Entzünden von Feuer verwendet, da es Funken erzeugt.

Obwohl das Smithsonian den Quecksilberfund zunächst herunterspielte, berichtete der Guardian 2017, dass große Mengen flüssigen Quecksilbers gefunden worden waren. Es handelte sich um den ersten Fund dieser giftigen Substanz an einer antiken Stätte in Mexiko, und sie wurde möglicherweise zur Schaffung eines silbrig schimmernden unterirdischen Flusses verwendet.

Archäologen der Universität von Kalifornien, Berkeley, berichten, dass die gefährliche Substanz auch an drei weiteren Fundorten in Mittelamerika entdeckt wurde. Sie vermuten, dass allein ihr Schimmern der Grund für ihre Verwendung war, da sie „etwas Magisches an sich hatte … und dort für rituelle oder symbolische Zwecke eingesetzt wurde“.

„Im Jahr 2014 entdeckten Archäologen drei große Kammern am Ende des Tunnels , fast 20 Meter unter dem Tempel. Die Begeisterung wuchs mit der Entdeckung im darauffolgenden Jahr, dass die Erde offenbar zu eleganten Miniaturlandschaften geformt worden war, die Berge und Täler darstellten, wobei Quecksilbertropfen als Symbol für heilige Flüsse oder Seen abgelagert worden waren.“

Annabeth Headreck, Professorin an der Universität von Denver, zog einen Vergleich zur griechischen Mythologie aus aller Welt:

„Die schimmernden, reflektierenden Eigenschaften von flüssigem Quecksilber könnten an einen Unterweltfluss erinnert haben, der dem Fluss Styx nicht unähnlich ist“, sagte Headrick, „schon allein in der Vorstellung, dass er der Eingang zur übernatürlichen Welt und der Eingang zur Unterwelt ist.“

Wärmeisolatoren und Supraleiter

Die Archäologen vermuten, dass sie Zinnober erhitzten, der als blutrotes Pigment verwendet wurde. Bei diesem Prozess entsteht Quecksilbererz, dessen Handhabung bekanntlich lebensgefährlich sein kann.

Neben Quecksilber und Pyrit fanden die Archäologen auch Glimmer , der in der heutigen Elektronik häufig als hervorragender Wärmeisolator verwendet wird.

Laut Curiosmos:

„Der größte Teil des Glimmers in Teotihuacan wurde in den 1900er Jahren in der Sonnenpyramide gefunden und abtransportiert. Aufgrund seines Wertes wurde er anschließend verkauft.“

Laut Sacred Sites gab es früher ziemlich viel Glimmer, der die Sonnenpyramide bedeckte:

„Um die prächtige Stadt und ihre Pyramiden ranken sich einige faszinierende Geheimnisse. Eines der interessantesten betrifft die massive, etwa 30 Zentimeter dicke Schicht aus Glimmergranulat, die bis vor Kurzem die gesamte Spitze der Sonnenpyramide bedeckte. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Glimmer von einem skrupellosen Restaurator entfernt und gewinnbringend verkauft.

Er stammte aus einer Tausende Kilometer entfernten Mine in Südamerika. Wie konnte diese enorme Menge Glimmer über so weite Strecken transportiert werden, und ebenso wichtig: Welchem ​​Zweck diente die Verkleidung der Pyramide mit diesem seltenen Gestein? Ein Wissenschaftler vermutet, dass Glimmer als hocheffizienter Energieleiter als Teil einer Empfangsvorrichtung für langwellige Himmelsstrahlung gedient haben könnte. Die einfallende Himmelsenergie wäre von der massiven Pyramide und ihrer heiligen geometrischen Konstruktion aufgefangen und in die schlangenartige Höhle unter der Pyramide gebündelt worden.

Diese Energie, die den Menschen zu jeder Jahreszeit zur Verfügung stand, wäre zu bestimmten Zeiten innerhalb der Sonnen-, Mond- und Sternenzyklen besonders konzentriert gewesen. Diese spezifischen Zeiträume waren…“ „Dies wurde mithilfe astronomischer Beobachtungsgeräte festgestellt, die sich an verschiedenen Orten rund um die geomantisch ausgerichtete Stadt Teotihuacan befinden.“

Katzengold

Nach dieser Sendung drängen sich unweigerlich weitere Fragen auf. War Quecksilber lediglich Teil eines Rituals, gewählt aufgrund seines schimmernden Glanzes und seiner Schönheit, ähnlich wie Katzengold? Oder war es Teil einer uralten Technologie? Falls es nur Teil eines Rituals war, warum wurde so viel davon verwendet? Warum wurden Tunnel mit Mineralien ausgekleidet, ähnlich wie die Tunnel in den ägyptischen Pyramiden mit Granit ausgekleidet sind?

Ist es töricht zu glauben, dass diese gigantische Stadt mit Hilfe von Außerirdischen erbaut wurde, die mit hochentwickelter Technologie kamen? Oder ist es töricht zu glauben, dass diese massiven, komplexen Strukturen von gewöhnlichen Menschen geschaffen wurden, die Rituale mit glänzenden Mineralien und giftigen Elementen vollzogen?