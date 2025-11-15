Das größte Spinnennetz der Welt wurde in einer Höhle in Europa entdeckt

In ein Spinnennetz zu laufen ist selbst unter den besten Umständen schon schlimm genug, aber denken Sie an jeden, der das Pech hat, diese besondere Höhle zu betreten, ohne zu ahnen, was darin lauert.

Die permanent stockdunkle Höhle liegt an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien und beherbergt ein Spinnennetz, das zufällig 1.140 Quadratfuß bedeckt und über 111.000 Spinnen enthält.

Das Netz besteht aus Tausenden von einzelnen trichterförmigen Netzen.

„Die Natur hält immer noch unzählige Überraschungen für uns bereit“, sagte der Hauptautor der Studie, Istvan Urak von der Sapientia Hungarian University of Transylvania in Rumänien, gegenüber Live Science .

„Wenn ich versuchen sollte, all die Emotionen, die mich [beim Anblick des Netzes] überkamen, in Worte zu fassen, würde ich Bewunderung, Respekt und Dankbarkeit hervorheben.“

„Man muss es selbst erleben, um wirklich zu wissen, wie es sich anfühlt.“

Unerwarteterweise wurde das riesige Netz hauptsächlich von nur zwei Arten gewöhnlicher Spinnen gebaut, die noch nie zuvor irgendwo zusammengelebt und so kooperiert haben.

Tatsächlich würde man unter normalen Bedingungen sogar erwarten, dass diese beiden Arten sich gegenseitig fressen.

„Oft denken wir, wir kennen eine Art vollständig, dass wir alles über sie verstehen, doch unerwartete Entdeckungen können immer noch gemacht werden“, sagte Urak.

„Einige Arten weisen eine bemerkenswerte genetische Plastizität auf, die typischerweise erst unter extremen Bedingungen sichtbar wird.“

„Solche Bedingungen können Verhaltensweisen hervorrufen, die unter ‚normalen‘ Umständen nicht beobachtet werden.“

Video: