Uralte Magmastrukturen könnten moderne Erdbeben beeinflussen

Tief unter der japanischen Noto-Halbinsel haben Wissenschaftler die Überreste einer uralten Magmakammer gefunden, die die Erdkruste noch immer prägt. Sie ist nicht geschmolzen, nicht aktiv und von der Oberfläche aus nicht sichtbar, dennoch war sie für eines der heftigsten Binnenbeben verantwortlich, die Japan seit Jahrzehnten erlebt hat.

Die Entdeckung ist eine Warnung, dass die vulkanischen Spuren der Vergangenheit des Planeten noch immer einige seiner zerstörerischsten modernen Katastrophen beeinflussen könnten

Das Erdbeben ereignete sich am 1. Januar 2024 um 16:10 Uhr. Es hatte eine Stärke von 7,6, und innerhalb weniger Minuten stürzten Straßen, Gebäude und Hänge ein. Ganze Stadtviertel in Wajima wurden zu brennenden Trümmern. Die Küstenlinie der nördlichen Noto-Halbinsel hob sich um mehr als einen Meter, wodurch neue Terrassen und kilometerweit aufgerissene Felder entstanden.

Zunächst sahen Wissenschaftler nichts Ungewöhnliches an der Verwerfungszone selbst. Japan ist eines der seismisch aktivsten Länder der Erde, und entlang seiner Subduktionszonen werden große Erdbeben erwartet. Noto ist jedoch nicht Teil dieses Systems. Es ist eine isolierte Halbinsel, weit entfernt von aktiven Vulkanen oder großen Verwerfungslinien. Jahrelang galt die Region als stabil.

Diese Ansicht änderte sich, als Forscher der Universität Tohoku seismische Daten analysierten, die vor und nach dem Ereignis gesammelt wurden. Ihre Arbeit, die im Oktober 2025 in Science Advances veröffentlicht wurde , enthüllte etwas Verborgenes.

Mithilfe dichter Anordnungen von Bodensensoren und fortschrittlicher dreidimensionaler seismischer Tomographie entdeckten sie eine Zone mit ungewöhnlich hoher Wellengeschwindigkeit unterhalb des Bruchgebiets. Diese Zone war etwa fünfzehn Kilometer breit und erstreckte sich von fünf bis fünfzehn Kilometern Tiefe. Sie war härter und dichter als die umgebende Kruste.

Das Team verglich sie mit bekannten magmatischen Formationen in der Gegend und kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Körper aus erstarrtem Magma handelte, der aus einer Periode intensiver vulkanischer Aktivität vor etwa fünfzehn Millionen Jahren stammte, als sich das Japanische Meer erstmals zu öffnen begann

Das Material war kein gewöhnliches Gestein. Es war kristallin, kompakt und nahezu undurchlässig für Flüssigkeiten. Die umgebende Erdkruste war zerklüftet und porös, sodass Wasser und Gase durch das Gestein nach oben strömen konnten. Im Inneren des uralten Magmakörpers war eine solche Bewegung jedoch unmöglich.

Das erstarrte Material hatte die untere Erdkruste wirksam von den oberen Schichten abgetrennt. Jahrhundertelang wirkte diese verborgene Wand wie eine Spannungsfalle. Sie ermöglichte es, dass sich die Spannung langsam aufbaute, bis die Ränder schließlich nachgaben.

Zwischen 2019 und 2023 erlebte die Noto-Region einen zunehmenden Schwarm kleiner Erdbeben. Tausende von leichten Erschütterungen traten in Gruppen auf, die von 15 Kilometern Tiefe bis auf etwa 5 Kilometer aufstiegen. Das Muster ähnelte einer Flüssigkeitsbewegung, bei der der Druck durch die Erdkruste anstieg.

Doch der Schwarm kam immer wieder in derselben Tiefe zum Stillstand, wo sich der erstarrte Magmakörper befand. Wissenschaftler erkannten später, dass der Magmablock das Entweichen der Flüssigkeiten verhinderte. Mit der Zeit konzentrierte sich der eingeschlossene Druck an den starren Rändern des Intrusionskörpers. Ende 2023 hatte die Spannung einen kritischen Schwellenwert erreicht.

Am Neujahrstag 2024 gab die Barriere nach. Als der Rand des alten Magmakörpers aufbrach, entlud sich die aufgebaute Spannung in einem einzigen katastrophalen Ereignis. Die Verwerfung brach über mehr als hundert Kilometer Erdkruste, und der Bruch breitete sich schnell durch das umgebende Gestein aus.

Das starre Magma wirkte sowohl als Hindernis als auch als Verstärker. Es konzentrierte die Spannung an seinen Rändern und zwang die Energie, nach außen auszubrechen. Das Beben hob die Küste stellenweise um mehrere Meter an und hinterließ sichtbare Versätze in der Landschaft.

Diese Erkenntnis stellt jahrzehntelange Annahmen über die Entstehung von Erdbeben in Frage. Sie zeigt, dass die Struktur der Erdkruste selbst, geformt durch alte vulkanische Aktivität, steuern kann, wann und wie große Erdbeben auftreten. Die harten, undurchlässigen Überreste alter Magmakammern sind nicht tot. Sie beeinflussen weiterhin die Art und Weise, wie sich Spannung in Regionen aufbaut und freisetzt, die inaktiv erscheinen.

Das Noto-Ereignis wirft auch eine globale Frage auf. Wenn ein fünfzehn Millionen Jahre alter Magmakörper ein modernes Erdbeben in Japan auslösen kann, wo könnte der gleiche Prozess sonst noch stattfinden?

Im Westen Nordamerikas wurde ein Großteil der Erdkruste unter Kalifornien und Nevada vor zig Millionen Jahren durch die gleiche Art magmatischer Aktivität gebildet.

Der Sierra-Nevada-Batholith, eine riesige Fläche aus abgekühltem Magma, die sich entlang des Bundesstaates erstreckt, liegt unter aktiven Verwerfungssystemen. Er ist starr, trocken und dicht, dieselben Eigenschaften, die in der Noto-Studie beschrieben werden.

Erdbebenschwärme um Mammoth Lakes und Long Valley haben gezeigt, wie durch die Erdkruste wandernde Fluide durch alte magmatische Körper umgelenkt werden. In diesen Gebieten treten kleine Beben auf, die in der Tiefe zu stoppen scheinen, was darauf hindeutet, dass undurchlässige Schichten bereits die Spannungsakkumulation beeinflussen könnten

Weiter nördlich enthalten die Wurzeln der Kaskadenkette ähnliche fossile Magmasysteme. Obwohl die meisten Vulkane ruhen, bleiben die darunter liegenden, verborgenen Intrusionen mechanisch fest.

Untersuchungen der seismischen Geschwindigkeit in Oregon und Washington zeigen harte Zonen, die als die gleichen Spannungsbarrieren wie in Japan wirken könnten. Diese Formationen brechen nicht aus, formen aber dennoch die umliegenden Verwerfungen

In Südeuropa verbergen die Apenninen Italiens magmatische Intrusionen aus dem Miozän und Pliozän. Unter Städten wie L’Aquila liegen tiefe, starre Gesteinskörper unter der Kompressionskruste eingeschlossen. Das verheerende Erdbeben von 2009 in dieser Region ereignete sich in der Nähe einer dieser alten Intrusionen. In Griechenland und der Westtürkei ist dasselbe Muster zu beobachten.

Die Kruste der Ägäis und Anatoliens enthält Überreste eines alten Backarc-Vulkanismus, der zwar heute begraben, aber mechanisch noch immer erkennbar ist. Seine Ränder markieren Zonen konzentrierter Spannungen entlang moderner Verwerfungen.

In Asien liegen Taiwan und Nordchina über alten Vulkansystemen, die vor Millionen von Jahren abgekühlt sind. Tomographische Studien haben Hochgeschwindigkeitszonen unter beiden Regionen aufgedeckt. Erdbebenschwärme und moderate Beben konzentrieren sich oft um diese Strukturen, wo Spannungen durch den Kontrast zwischen weichen Sedimentschichten und den harten magmatischen Kernen darunter eingeschlossen werden.

Auf der koreanischen Halbinsel liegen fossile Granitkörper unter Gebieten, die auch ohne großräumige tektonische Bewegungen anhaltende Mikroseismizität aufweisen.

Das tibetische Plateau passt ebenfalls in dieses Muster. Unter seiner Oberfläche befindet sich ein Netz miozäner Intrusionen, die während der Kollision Indiens und Asiens entstanden sind. Diese erstarrten Magmakörper sind dafür bekannt, Spannungen zu verteilen und Verwerfungsbewegungen umzuleiten.

Wenn einer von ihnen versagt, kann die freigesetzte Energie Hunderte von Kilometern entlang verbundener Verwerfungen wandern. Das Ergebnis ist eine Abfolge von gehäuften Erdbeben anstelle eines gleichmäßigen Bruchs, ein Verhalten, das dem in Noto aufgezeichneten ähnelt

Die Anden Südamerikas zeigen denselben Kontrast zwischen weicher Kruste und starren Intrusionen. Nordchile, Bolivien und Argentinien enthalten alle vergrabene Magmakörper, die von früherer vulkanischer Aktivität zurückgelassen wurden. Schwärme bilden sich oft an ihren Rändern, und mehrere gingen großen Erdbeben voraus.

In Patagonien, wo die Kruste älter und kälter ist, interagieren fossile Intrusionen immer noch mit tektonischen Spannungen. Sie könnten der Grund dafür sein, dass gelegentlich tiefe Erdbeben im Landesinneren auftreten, obwohl es sich eigentlich um stabiles Gelände handeln sollte.

Afrika erzählt dieselbe Geschichte im kontinentalen Maßstab. Der Ostafrikanische Graben ist von erloschenen Vulkanen gesäumt, die jeweils einen verhärteten Kern aus magmatischem Gestein enthalten.

Seismische Aufnahmen zeigen, dass diese starren Zonen die Migration von Fluiden blockieren und Schwärme entlang ihrer Grenzen lenken. In Äthiopien und Kenia bilden sich bei Erschütterungen oft kreisförmige Cluster um solche Körper, was darauf hindeutet, dass sich dort Druck aufbaut, wo einst Magma an die Oberfläche aufstieg

Selbst die ältesten Kontinentalschilde sind nicht immun. Die Musgrave-Provinz in Westaustralien und die Scherzonen Zentralafrikas bergen Milliarden Jahre alte Magmaintrusionen, die noch immer die Spannungsverteilung in der Erdkruste prägen.

Es handelt sich dabei um uralte Spuren von Riftprozessen, die frühe Kontinentalblöcke zersplitterten. An der Oberfläche sind sie inaktiv, weisen aber im Untergrund weiterhin mechanische Festigkeit auf. Unter den richtigen Bedingungen könnten sie nach wie vor Spannungen bündeln und intraplatten Erdbeben auslösen.

Zusammengenommen offenbaren diese Regionen ein globales Muster. Alte Magmakörper sind überall und nicht inert. Sie brechen nicht aus, können aber dennoch die Bewegung von Spannungen, Flüssigkeiten und Energie formen. Sie speichern Spannungen still und setzen sie heftig frei. Das Noto-Erdbeben bewies, dass ein erloschenes Vulkansystem in anderer Form aktiv bleiben und das seismische Verhalten Millionen von Jahren später beeinflussen kann.

Dieses Verständnis verändert auch, wie Wissenschaftler das Erdbebenrisiko bewerten sollten. Traditionelle Modelle konzentrieren sich auf Verwerfungslinien, Spannungsakkumulation und moderne Plattengrenzen. Sie berücksichtigen selten die verborgene geologische Architektur alter magmatischer Systeme.

Doch diese Strukturen können den Unterschied zwischen langsamer, harmloser Deformation und einem katastrophalen Bruch ausmachen. Das erstarrte Magma unter Noto hatte jahrhundertelang als Barriere gewirkt. Als es nachgab, setzte es die gesamte gespeicherte Energie auf einmal frei

Die Autoren der Studie vermuten, dass solche fossilen Magmakörper wahrscheinlich weltweit unter der kontinentalen Kruste weit verbreitet sind. Sie könnten einer der am meisten unterschätzten Faktoren bei der Analyse seismischer Gefahren sein.

Die Gefahr liegt in ihrer Unsichtbarkeit. Sie hinterlassen keine Oberflächenspur, keine aktive vulkanische Signatur und keine klare Warnung. Sie zeigen sich erst, wenn die Kruste um sie herum bricht.

Die Noto-Halbinsel galt als sicher. Sie war bekannt für ihre ruhigen Hügel, heißen Quellen und ländlichen Küsten. Doch unter dieser ruhigen Landschaft befand sich ein vergrabenes Relikt des Feuers, das im mechanischen Sinne nicht abgekühlt war. Seine Steifheit, nicht seine Hitze, bestimmte seine Kraft. Als es schließlich brach, war das Ergebnis Verwüstung

Unter Geophysikern wächst die Erkenntnis, dass die Erdkruste eine Erinnerung an ihre vulkanische Vergangenheit trägt. Jeder erstarrte Magmakörper, jede versteinerte Intrusion bleibt ein potenzieller Auslöser. Sie sind nicht selten. Sie sind Teil der Architektur des Planeten.

In Regionen wie Kalifornien, der Ägäis oder den Anden liegen sie direkt unter besiedelten Gebieten. Und im Gegensatz zu Vulkanen können sie nicht auf Magmabewegungen oder Gasaustritt überwacht werden. Ihre Gefahr liegt in der Stille und der Zeit.

Das Noto-Erdbeben war nicht nur ein geologisches Ereignis. Es war ein Beweis dafür, dass die ältesten Strukturen des Planeten immer noch auf unerwartete Weise aktiv sind. Es zeigte, dass eine längst erloschene Magmakammer Millionen von Jahren ruhen kann, nur um zum Dreh- und Angelpunkt einer modernen Katastrophe zu werden

Wissenschaftler stehen nun vor einer neuen Herausforderung: diese alten Körper weltweit zu kartieren und ihre Beziehung zu Verwerfungen, Fluiden und Spannungen zu verstehen.

Bis dahin könnten viele als stabil geltende Binnenregionen in Wirklichkeit auf verborgenen Zerstörungsmaschinen sitzen. Das Magma, das einst Berge und Ozeane formte, hat immer noch die Kraft, den Boden auseinanderzureißen.