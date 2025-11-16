Ein Forscher behauptet, der alte Maya-Kalender enthalte einen „Geheimcode“ zur Öffnung von Zeitportalen

Der altmayanische Kalender ist ein Kalendersystem, das von der alten Maya-Zivilisation im präkolumbianischen Amerika verwendet wurde.

Der Maya -Kalender beschreibt die Existenz verschiedener „Zyklen“, darunter den heiligen Kalender (tzolkin oder bucxok, mit einer Zählung von 260 Tagen) und den Sonnenzyklus (Haab, bestehend aus 365 Tagen).

Der Tzolkin-Kalender wurde mit dem Sonnenzyklus bzw. dem Sonnenjahr kombiniert und bildete so einen synchronisierten Zyklus von 52 Haab‘, den sogenannten Kalenderzyklus. Tatsächlich wird er in einigen Gemeinden des guatemaltekischen Hochlands noch heute verwendet.

Die alten Maya hatten auch einen Kalender entwickelt, mit dem sie längere Zeiträume und Kalenderdaten erfassen konnten. Dieser Kalender, die sogenannte Lange Zählung, zählt die Tage laut Experten von einem mythologischen Ausgangspunkt aus.

Als Ausgangspunkt für die lange Zählung setzen die meisten Maya-Forscher den 11. August 3114 v. Chr. im proleptischen gregorianischen Kalender oder den 6. September im julianischen Kalender an.

Mit anderen Worten: Der Maya-Kalender ist eine wahre Fundgrube an Zeitzyklen, die zwar verschiedene Details mit Kalendern älterer mesoamerikanischer Zivilisationen wie den Zapoteken und Olmeken gemeinsam haben, aber auch Ähnlichkeiten mit zeitgenössischen oder späteren Kalendern wie den Mixteken- und Aztekenkalendern aufweisen.

Als wir dachten, wir hätten alles durchschaut und der Maya-Kalender würde niemals in Verschwörungstheorien – wie dem Weltuntergang am 12. Dezember 2012 – Erwähnung finden, glaubt ein selbsternannter „multidimensionaler“ Archäologe, die Geheimnisse der Zeitreise entschlüsselt zu haben, nachdem er die im rätselhaften Maya-Kalender eingebetteten Codes untersucht hat.

Nach eingehender Untersuchung des Maya-Kalenders Tzolkin glaubt Timothy Alan, alle seine Geheimnisse gelüftet zu haben.

Er präsentierte seine Arbeit auf YouTube, in der Hoffnung, dass die Welt seinen Erkenntnissen Beachtung schenken würde.

Über seinen „verblüffenden Fund“ sagte Alan:

„Hallo, ihr kollektiven Bewusstseins dieses Planeten Erde! Ich wollte euch meine Arbeit der letzten fünf Jahre so schnell wie möglich vorstellen. Ich habe einen verborgenen Code im Maya-Kalender entdeckt, der das hier Sichtbare entschlüsselt – eine Art Quantenübereinkunft für eine spirituelle Technologie. Es ist eine multidimensionale Sprache.“

„Ich habe es im Maya-Kalender versteckt gefunden.“

Laut Alan handelt es sich aber nicht nur um eine weitere Verschwörungstheorie. Seine Arbeit und seine Entdeckungen seien angeblich real und wurden angeblich von einem guatemaltekischen Maya-Ältesten als ein „legitimer Code im Maya-Kalender“ bestätigt.

Berichten zufolge entschlüsselte Alan uralte Codes in Form eines quantenkodierten Lichtfraktals des Bewusstseins, das das multidimensionale Multiversum in sich birgt.

„Der Maya-Kalender wurde erfunden, um die Entwicklung des menschlichen Bewusstseins abzubilden. Er ist der Schlüssel zum Verständnis der Wahrheit des Menschseins – falls davon überhaupt noch etwas übrig ist“, erklärte Herr Alan.

Darüber hinaus hat ihm seine Entdeckung die Erstellung einer „göttlichen“ Zeitreisekarte ermöglicht. Er behauptet, dass zwei Arten von Portalen existieren: Zeitreiseportale und Portale der persönlichen Vision.

Herr Allan behauptet, dass seine Arbeit die Menschheit endgültig von den Zwängen des Materialismus befreien wird.

„Dieser ganze Kalenderkram hört einfach nicht auf. Es ist wie der Da Vinci Code – eine Art kosmischer Da Vinci Code, der sich geöffnet hat.“