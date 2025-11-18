UFO-Alarm in Sachsen! Unbekanntes Objekt abgestürzt und spurlos verschwunden

Mehrere Augenzeugen meldeten sich bei der Polizei, weil sie am Sonntag kurz nach 16 Uhr am Himmel einen Flugkörper mit einem rauchenden Schweif entdeckt hatten, der offenbar abstürzte. Auch von einem Knall wurde berichtet.

Mehrere Feuerwehren und Einsatzkräfte der Polizei rückten aus, um nach einer Absturzstelle zwischen Schöneck und Oelsnitz/V. zu suchen.

„Darüber hinaus wurde die Flugsicherung Leipzig, die Bundeswehr, das Weltraum-Lagezentrum sowie Polizeidienststellen in Bayern und Tschechien informiert“, so Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau.

„Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera überflog das Gebiet. Auch eine Drohne der Feuerwehr war im Einsatz.“

Das mehrere Quadratkilometer große Areal wurde von rund 100 Einsatzkräften bis in die späten Abendstunden nach Trümmern oder Spuren abgesucht. Gefunden wurde nichts. Auch das Zusammenspiel mit anderen Behörden brachte keine Erkenntnisse.

„Das Weltraum-Lagezentrum schloss Schrott oder Asteroiden als Ursache aus, der Flugsicherung sind keine vermissten Maschinen bekannt“, so der Polizeisprecher. Auch der anfängliche Verdacht eines abgestürzten Heißluftballons bestätigte sich nicht.

Trotz fehlender greifbarer Spuren verfolgt die Polizei die mysteriöse Erscheinung, die auch auf Fotos und Video dokumentiert wurde, weiter: „Mit KI ist zwar einiges möglich, aber da mehrere Anrufer unabhängig voneinander von der Erscheinung berichteten, nehmen wir die Hinweise ernst“, so Schmidt.

„Allerdings muss geprüft werden, wie verhältnismäßig eine groß angelegte Suchaktion ist, wenn nichts und niemand vermisst wird.“

