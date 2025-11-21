Antarktische Kälte erreicht Oktober den niedrigsten Stand seit 44 Jahren

Während in der Antarktis der Frühling dem Sommer weicht, wurde am Südpol die kälteste Oktobertemperatur seit über vier Jahrzehnten gemessen.

Am Donnerstagmorgen registrierte die Amundsen-Scott-Südpolstation minus 61,3 Grad Celsius (minus 81,4 Grad Fahrenheit). Dies ist der niedrigste Oktoberwert seit 1981, als das Quecksilber auf minus 72 Grad Celsius sank. Der bisherige Kälterekord der Station liegt bei minus 82,8 Grad Celsius.

Die Amundsen-Scott-Station liegt am geographischen Südpol auf dem Hochplateau der Antarktis in 2.835 Metern Höhe. Sie wird vom US-amerikanischen Antarktisprogramm der National Science Foundation betrieben und dient als Drehscheibe für wissenschaftliche Forschung an einem der entlegensten und unwirtlichsten Orte der Erde.

Benannt ist die Station nach Roald Amundsen und Robert F. Scott, den norwegischen und britischen Polarforschern, die im Sommer 1911 und 1912 konkurrierende Expeditionen zum Südpol leiteten.

Während am Südpol Rekordkälte herrscht, zeichnet das umliegende Meereis ein anderes Bild. Daten des US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center zeigen, dass die Ausdehnung des antarktischen Meereises am 17. September mit 17,81 Millionen Quadratkilometern ihren winterlichen Höchstwert erreichte.

Dies ist die drittkleinste jemals gemessene Ausdehnung seit Beginn der Satellitenbeobachtungen vor 47 Jahren und liegt 900.000 Quadratkilometer unter dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010.

Am anderen Ende der Erde erreichte das arktische Meereis am 10. September mit 1,6 Millionen Quadratkilometern seinen jährlichen Tiefststand. Dies entspricht zusammen mit den Jahren 2008 und 2010 dem zehntniedrigsten Wert seit Beginn der Satellitenmessungen.

Auf X wird die Meldung teilweise wiederlegt:

Das ist nicht der Fall. Der niedrigste jemals im Oktober gemessene Wert lag bei -72,0 °C und wurde am 4. Tag des Jahres 2007 registriert. Der Wert von 1981 stellt die späteste jemals im Oktober gemessene Temperatur von -60 °C dar (Tag 25).