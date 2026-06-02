Insider: Sie haben biologische Wesen aus abgestürzten UFOs geborgen – Graue, Nordische, Insektoide und Reptiloide (Video)

Laut Alberino werden die sensibelsten Informationen, darunter geborgene außerirdische Flugobjekte und mutmaßliche außerirdische Körper, von einer abtrünnigen „Splitterzivilisation“ kontrolliert, die außerhalb der Kontrolle von Präsident und Kongress agiert.

Er behauptet, diese verborgene Struktur arbeite mit privaten Raumfahrtunternehmen und unterirdischen Militärbasen zusammen, um geborgene Flugobjekte und biologische Einheiten zu verbergen, selbst Präsidenten würden nur bei Bedarf Zugang zu Informationen erhalten und offizielle Untersuchungen würden blockiert.

Gleichzeitig erklärte Hal Puthoff, ein ehemaliger Berater des Advanced Aerospace Weapon System Applications Program und von der CIA finanzierter Forscher, dass angeblich vier verschiedene außerirdische Spezies aus abgestürzten UFOs geborgen worden seien.

Puthoff sagte: „Leute, die an Genesungsprozessen beteiligt waren, haben gesagt, dass es mindestens vier Typen gibt. Vier verschiedene Typen. Nun, ich hatte keinen direkten Zugang dazu, aber ich glaube den Leuten, mit denen ich gesprochen habe.“

Sein ehemaliger AAWSAP-Kollege Eric Davis behauptete später , dass die biologischen Wesen, die angeblich aus abgestürzten UFOs geborgen wurden, Graue, Nordische, Insektoide und Reptiloide umfassten.

Wir haben außerdem den pensionierten Konteradmiral Tim Gallaudet, der sich öffentlich zu UFOs und der Möglichkeit äußert, dass diese von einer „nicht-menschlichen Intelligenz“ gesteuert werden.

Da immer mehr Whistleblower an die Öffentlichkeit treten, manche sogar unter Eid, bleiben Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Aussagen bestehen.

Skeptiker weisen darauf hin, dass außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise erfordern, während andere argumentieren, dass im Laufe der Jahre mehrere Personen, die mit angeblichen UFO-Geheimoperationen in Verbindung stehen, unter verdächtigen Umständen gestorben oder verschwunden sind, bevor sie sich öffentlich äußerten.

Es scheint zunehmend so, wie Alberino bereits angedeutet hat, dass es zwei konkurrierende Fraktionen geben könnte: eine Gruppe, die die Wahrheit über UFOs und außermenschliche Intelligenz an die Öffentlichkeit bringen will, und eine abtrünnige „abtrünnige Zivilisation“, die entschlossen ist, um jeden Preis die Kontrolle und Geheimhaltung zu wahren.

Gleichzeitig warnen viele Forscher vor der Existenz einer möglichen gesteuerten Opposition, also von Einzelpersonen oder Organisationen, die Wahrheit mit Desinformation vermischen, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen und die Erzählung zu lenken.

Diese Debatte dauert schon seit Jahrzehnten an, doch es ist unwahrscheinlich, dass sich viel ändern wird. Die Vertuschung von UFO-Sichtungen wird so lange andauern, bis eine offizielle Stellungnahme mit unbestreitbaren visuellen und physischen Beweisen erfolgt, die die Existenz außerirdischen Lebens und den Besitz von abgestürzten UFOs und mutmaßlichen Leichen durch Regierungen belegen.

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