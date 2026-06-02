Ein weitläufiges System unterirdischer Tunnel, das von Verschwörungstheoretikern seit Langem als Beweis für unheimliche Vorgänge unter dem internationalen Flughafen Denver angeführt wird, wird bald für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Der Flughafen kündigte kürzlich ein 300 bis 700 Millionen Dollar teures Projekt an, das die unterirdische Welt, die derzeit für den Gepäcktransfer zwischen den Terminals genutzt wird, in Fußgängerwege umwandeln soll, um die Verkehrsstaus auf dem Gelände zu verringern.

Der Plan wird scheinbar unbeabsichtigt auch einen Teil des Flughafens entmystifizieren, der über Jahre hinweg Gegenstand allerlei fantastischer Spekulationen war.

Seit seiner Eröffnung 1995 ist der internationale Flughafen Denver Schauplatz zahlreicher Verschwörungstheorien, die ihm eine besondere Bedeutung für die sprichwörtlichen „Mächtigen“ zuschreiben.

Die unterirdischen Tunnel unter dem Flughafen spielen dabei immer wieder eine Rolle in Gerüchten und Legenden, darunter die Idee, sie seien speziell für geheime Militäroperationen im Vorfeld einer Neuen Weltordnung entworfen worden.

Eine noch absonderlichere Theorie, die in den letzten dreißig Jahren immer wieder kursiert, besagt, dass die Unterwelt von außerirdischen „Echsenmenschen“ genutzt wurde, die es verständlicherweise nicht riskieren konnten, von der Öffentlichkeit beim Stöbern in den überteuerten Angeboten von Hudson News beobachtet zu werden.

Vor etwa zehn Jahren, nachdem der internationale Flughafen Denver die Verschwörungstheorien jahrelang ignoriert hatte, nahm er seinen skurrilen Ruf endlich an und präsentierte eine Ausstellung, die die Gerüchte und Legenden aufgriff , sowie eine clevere Werbekampagne . Der Flughafen tauschte sogar eine seiner ikonischen Wasserspeierstatuen gegen eine animatronische Version aus , die mit Reisenden über den seltsamen Ruf des Ortes plauderte.

So spielte Denvers Bürgermeister Mike Johnston bei der Ankündigung des geplanten Fußgängerwegs auf die angeblichen Vorgänge unter dem Flughafen an.

„Wer weiß“, sinnierte er, „vielleicht bekommen Reisende unterwegs endlich einen genaueren Blick auf die unterirdischen Tunnel und entscheiden selbst, was Fakt und was Fiktion ist.“

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