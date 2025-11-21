Jesus erschien nicht auf einem französischen Hügel, so die Entscheidung von Vatikanbeamten

Papst Leo hat kürzlich die oberste Glaubenslehre des Vatikans angewiesen, zu einem seit langem andauernden Fall göttlicher Intervention Stellung zu nehmen.

Die Geschichte besagt, dass eine Frau in Dozule, Frankreich, jahrzehntelang behauptete, Jesus sei ihr auf einem Hügel in der Nähe erschienen und habe ihr Botschaften übermittelt.

Sie gab an, er sei ihr seit 1970 insgesamt 49 Mal erschienen und habe ihr aufgetragen, ein großes Kreuz mit einem Durchmesser von 7,38 Metern auf dem Hügel oberhalb der Stadt zu errichten.

Der Vatikan ist dafür bekannt, solche Fälle in einem formellen Prüfverfahren zu untersuchen, um (seiner Ansicht nach) festzustellen, ob tatsächlich göttliches Eingreifen stattgefunden hat.

In diesem speziellen Fall scheinen die Verantwortlichen nicht überzeugt gewesen zu sein.

„Das Phänomen der angeblichen Erscheinungen … ist endgültig als nicht übernatürlichen Ursprungs anzusehen, mit allen Konsequenzen, die sich aus dieser Feststellung ergeben“, schrieb das Glaubensamt.

Die Anweisung zur Veröffentlichung dieser Erklärung wurde Berichten zufolge von Papst Leo selbst gebilligt.

Wie genau diese Schlussfolgerung zustande kam, bleibt jedoch unklar.