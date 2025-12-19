Die japanische Meteorologische Agentur (JMA) warnt vor erhöhtem Risiko von Megathrust-Erdbeben entlang des Japan-Grabens

Nach dem Seebeben der Stärke 7,6 vor Sanriku am 8. Dezember 2025 warnte die Japanische Meteorologische Agentur (JMA), dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren schweren Erdbebens der Stärke 8 oder höher entlang des Japan-Kurilen-Grabens im Vergleich zum Normalwert gestiegen ist. Obwohl die Wahrscheinlichkeit weiterhin gering ist, rief die JMA die Bewohner von Hokkaido und der Pazifikküste Tohokus dazu auf, ihre Katastrophenschutz- und Evakuierungspläne zu überprüfen.

Rund 90.000 Menschen wurden evakuiert, und zwischen 30 und 35 wurden am 8. Dezember im Nordosten Japans verletzt, nachdem ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 die Küste von Hokkaido erschüttert hatte .

Das Erdbeben, das um 23:15 JST (14:15 UTC) registriert wurde, erzeugte kleine Tsunamiwellen entlang der Sanriku-Küste und verursachte vorübergehende Stromausfälle, kleinere Brände und leichte Gebäudeschäden in Teilen der Präfekturen Aomori, Iwate und Hokkaido.

Am 9. Dezember um 02:00 Uhr JST veröffentlichte die japanische Wetterbehörde eine Erklärung, in der sie die Wahrscheinlichkeit eines neuen schweren Erdbebens in Nordjapan als relativ höher als normal einschätzte.

Nach Angaben der Behörde ereignete sich das Erdbeben vom 8. Dezember in einer seismisch aktiven Zone, die das hypothetische Quellgebiet eines Megathrust-Erdbebens entlang des Japan-Graben- und Kurilengrabensystems beeinflusst, das sich von der Küste Nemuros in Hokkaido bis zur Küste Sanrikus in Tohoku erstreckt.

Das Erdbeben erfüllte die Kriterien des nationalen Basisplans zur Förderung von Katastrophenschutzmaßnahmen bei Grabenbeben rund um den Japan-Graben und den Kurilen-Graben, der die Herausgabe von Informationen über die Wahrscheinlichkeit nachfolgender Erdbeben regelt.

Die Bewertung basierte sowohl auf dem Ausmaß als auch auf der Lage der Bruchzone, die sich mit Regionen überschnitt, die in der Lage sind, ein grabenartiges Megathrust-Ereignis zu erzeugen.

Die JMA zitierte globale statistische Daten, die 1477 Erdbeben mit einer Magnitude von M w 7,0 oder höher zwischen 1904 und 2017 umfassen. Innerhalb dieses Datensatzes ereigneten sich nur 17 Erdbeben mit einer Magnitude von M w 8,0 oder höher innerhalb von sieben Tagen in einem Umkreis von 500 km (310 Meilen) um ein vorheriges Ereignis der Magnitude M w 7, was einer Häufigkeit von etwa einem zu einhundert entspricht.

Dazu gehören die Sequenz im März 2011, als ein Erdbeben der Stärke M w 7,3 vor der Küste von Sanriku dem Tohoku-Erdbeben 2011 der Stärke M w 9,0 um zwei Tage vorausging, und die Etorofu-Sequenz von 1963, bei der ein Erdbeben der Stärke M w 8,5 18 Stunden später auf ein Ereignis der Stärke M w 7,0 folgte.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit absolut gesehen gering bleibt, gibt die JMA an, dass die aktuellen Bedingungen statistisch gesehen einer Periode vorübergehend erhöhten Risikos in der gesamten Region des Japan-Grabens und des Kurilengrabens entsprechen.

Sollte es entlang dieses Grabensystems zu einem schweren Erdbeben der Magnitude M w 8+ kommen, könnte dies einen großen Tsunami auslösen, der die Pazifikküste von Hokkaido bis zur Präfektur Chiba treffen und über weite Gebiete hinweg starke Erschütterungen verursachen würde.

Aus den vom Zentralen Katastrophenschutzrat zusammengetragenen geologischen Aufzeichnungen geht hervor, dass die größten Tsunamis entlang dieses Korridors alle 300 bis 400 Jahre wiederkehren. Die seit dem letzten Ereignis im 17. Jahrhundert verstrichene Zeit lässt vermuten, dass sich die Region in einer unmittelbar bevorstehenden Phase ihres langfristigen seismischen Zyklus befindet.

Die JMA betonte erneut, dass die Warnung kein unmittelbar bevorstehendes schweres Erdbeben vorhersagt, sondern auf einen relativen Anstieg im Vergleich zu den normalen Hintergrundwerten hinweist.

Bewohner der Präfekturen Hokkaido, Aomori, Iwate und Miyagi sowie anderer Küstenregionen des Pazifiks werden dringend gebeten, sich erneut über Evakuierungsrouten und tsunamisichere Gebiete zu informieren, sich auf eine sofortige Evakuierung vorzubereiten, falls starke Erschütterungen spürbar sind oder eine Tsunamiwarnung ausgegeben wird, und den Anweisungen der nationalen und lokalen Katastrophenschutzbehörden Folge zu leisten.

Die Wahrscheinlichkeit eines Folgebebens nimmt im Allgemeinen mit der Zeit nach einem starken Beben und mit zunehmender Entfernung vom ursprünglichen Epizentrum ab. Dennoch bekräftigte die Japanische Meteorologische Agentur (JMA), dass großflächige Tiefseegrabenbeben plötzlich und oft ohne Vorwarnung auftreten können.