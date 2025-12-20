Alaska: Nach dem Erdbeben der Stärke 7,0 am Hubbard-Gletscher im Jahr 2025 wurden über 700 Erdrutsche und Lawinen kartiert

Ein starkes Schrägverschiebungsbeben der Magnitude 7,0 ereignete sich am 6. Dezember 2025 um 11:40 Uhr AKST (20:40 Uhr UTC) unterhalb des Hubbard-Gletschers im St.-Elias-Gebirge, etwa 89 km nördlich von Yakutat, Alaska.

Das Beben löste großflächige Bodenrutschungen aus; in Alaska und Kanada wurden über 700 Erdrutsche und Lawinen registriert. Die größten und konzentriertesten Hangrutschungen ereigneten sich in einem 16 km breiten Streifen entlang der vermuteten Bruchzone.

Das Erdbeben der Stärke 7,0 ereignete sich etwa 10 km unterhalb des Hubbard-Gletschers im St.-Elias-Gebirge. Laut dem United States Geological Survey (USGS) bestand in einem breiten Gebiet nördlich von Yakutat ein hohes Risiko für Bodenverwerfungen.

Eine anschließende vorläufige Fernerkundungsanalyse bestätigte, dass das Ereignis auf beiden Seiten der Grenze zwischen Alaska und Kanada ausgedehnte Erdrutsche und Lawinen ausgelöst hatte.

Aufgrund anhaltender Wolkendecke und begrenzter Tageslichtverhältnisse waren optische Satellitenbilder zunächst unbrauchbar. Der USGS nutzte daher die Veränderungserkennung mittels Synthetic Aperture Radar (SAR), um Oberflächenveränderungen zu kartieren.

Abbildung 1. Übersichtskarten im gleichen Maßstab zeigen das Epizentrum des Hubbard-Gletscher-Erdbebens der Stärke 7,0 und modellierte Konturen der maximalen Bodenbeschleunigung. A) zeigt die Wahrscheinlichkeit von durch das Erdbeben ausgelösten Erdrutschen und kartierte Verwerfungen, B) zeigt die mithilfe von SAR (Synthetic Aperture Radar) kartierten Standorte von Erdrutschen. Quelle: USGS

SAR ist eine aktive Fernerkundungstechnik, die Mikrowellenimpulse aussendet und deren Reflexionen von der Oberfläche aufzeichnet.

Dadurch ist die Datenerfassung auch bei Bewölkung und nachts möglich. Durch den Vergleich von SAR-Rückstreudaten vor und nach einem Ereignis identifizierte der USGS Gebiete, in denen Veränderungen der Oberflächenrauigkeit auf potenzielle Massenbewegungen wie Erdrutsche oder Lawinen hindeuteten.

In schneereichen und gebirgigen Gebieten können verschiedene Prozesse wie Schneefall, Veränderungen der Oberflächenfeuchtigkeit, Gletscherbewegungen oder Lawinen die Oberflächenrauigkeit verändern. Um erdbebenbedingte Bodenbewegungen zu unterscheiden, kombinierten Wissenschaftler des USGS SAR-Daten mit topografischen und regionalen Informationen.

Die Analyse ergab über 700 wahrscheinliche Hangrutschungen, wobei die höchste Dichte in einer 16 km breiten Zone konzentriert war, die sich etwa 48 km nordwestlich des Epizentrums erstreckte.

Einundzwanzig große Erdrutsche wiesen deutlich ausgeprägte, lappenförmige Ablagerungen mit einer Länge von über 2 km auf. Obwohl es sich teilweise um Schneelawinen handeln könnte, deuten Oberflächenrauheit und Morphologie eher auf Erdrutsche auf Gletscheroberflächen hin. Rund 500 kleinere Erdrutsche mit einer Länge zwischen 90 m und 2 km wurden in der weiteren Region kartiert.

Weitere 200 Zonen wiesen Rauheitsveränderungen auf, die mit einer Hangabwärtsbewegung vereinbar waren, jedoch keine eindeutige Ablagerungsmorphologie zeigten, was zu Interpretationsunsicherheiten führte. Mehrere dieser Merkmale wurden auf Gletschereis beobachtet und könnten auf Gletscheroberflächenverformungen oder Schneelawinen zurückzuführen sein.

Einige der größten Erdrutsche ereigneten sich an den Flanken des Mount Logan, Kanadas höchstem Berg. Vorläufige Auslaufmessungen deuten darauf hin, dass zahlreiche große Erdrutsche Strecken von mehr als 6 km zurückgelegt haben könnten.

Nachfolgende Landsat-9-Aufnahmen bestätigten die Ablagerungen des Erdrutsches, die unterschiedliche Mischungen aus Gestein, Schnee und Eis enthielten. An einigen Stellen waren die in den SAR-Daten identifizierten Ablagerungen auf den optischen Aufnahmen vollständig mit Schnee bedeckt, was darauf hindeutet, dass sie anschließend von Neuschnee verschüttet wurden.