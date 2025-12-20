Ein Regierungsbeamter des Geheimdienstes, der mit einer geheimen UFO-Untersuchung beauftragt war, berichtete, dass ein wolfsähnliches, zweibeiniges Wesen anschließend in seinem Haus an der Ostküste erschienen sei

Ein Raketenwissenschaftler, der eine streng geheime Untersuchung zu UFOs leitete , hat über die bizarren Dinge gesprochen, die seine Kollegen angeblich beobachtet haben.

Dr. James Lacatski, ein Geheimdienstanalyst, der zuvor für die Defense Intelligence Agency tätig war, gab bekannt, dass während seiner Zeit als UFO-Ermittler viele Zeugen von paranormalen Erlebnissen nach der Sichtung der Objekte berichteten.

„Wir haben festgestellt, dass Menschen, die offen sagen: ‚Ich habe ein UFO aus der Nähe beobachtet‘, vielleicht sogar am Boden, immer in gewisser Weise eine paranormale Verbindung zu haben scheinen, wenn man sie sanft dazu drängt“, sagte Lacatski dem Investigativjournalisten George Knapp in einem kürzlich geführten Interview mit dem lokalen CBS-Sender KLAS .

Lacatski leitete das Advanced Aerospace Weapon System Applications Program, eine streng geheime Initiative der DIA in den 2000er Jahren.

Er erinnerte sich daran, dass viele Beamte des AAWSAP einen „Anhalter-Effekt“ erlebten, bei dem sie scheinbar noch lange nach Verlassen des Hauptsitzes des Programms in Nevada mit paranormalen Phänomenen in Kontakt kamen .

Lacatski sagte, dass mindestens fünf sehr erfahrene Geheimdienstmitarbeiter Lichtkugeln , schattenhafte Gestalten und sogar gruselige Kreaturen gesehen hätten.

Ein Ermittler wurde nach seiner Rückkehr in sein Haus an der Ostküste von mysteriösen Lichtkugeln heimgesucht und sah laut Lacatski sogar ein Wesen, das er als wolfsähnlich beschrieb und das auf zwei Beinen ging.

‚Ich meine, was, ist es mit dem Zug oder dem Flugzeug nach Washington gekommen?‘, fragte Lacatski.

„Es hinterließ tiefe Kratzspuren an dem Baum, an dem es anlehnte; es gab physische Beweise.“

Das AAWSAP wurde 2008 ins Leben gerufen, nachdem Beamte des Flughafens DIA von Berichten über paranormale Erlebnisse und UFO-Sichtungen im Uinta-Becken im Nordosten Utahs fasziniert waren.

Sie stellten fest, dass die Bigelow Ranch, die dem Luft- und Raumfahrtmagnaten Robert Bigelow aus Las Vegas gehörte, ein Ort bizarrer Aktivitäten war.

„Ich konnte in meiner Organisation das Bedrohungspotenzial erkennen, und wir deckten viele der Dinge auf, die Sie beobachtet haben, Sie wissen schon, seltsame Kreaturen“, sagte Lacatski gegenüber KLAS.

„Ich meine, man stelle sich vor, man induziert bei einer feindlichen Streitmacht etwas, das manche als Wahnvorstellungen bezeichnen würden. Wir wollten herausfinden, was sich hier als Waffe einsetzen lässt“, fuhr er fort.

Lacatski stellte zusammen mit seinem Kollegen Jay Stratton ein von der DIA genehmigtes Team zusammen. Der verstorbene Senator von Nevada, Harry Reid, trug maßgeblich zur Sicherung der Projektfinanzierung bei.

Auch Bigelow wurde ein integraler Bestandteil der Initiative, sein Unternehmen wurde zum Auftragnehmer des Programms.

Die Mission begann als Untersuchung der UFO-Technologie, doch die Verantwortlichen prüften auch mögliche gesundheitliche Auswirkungen auf Zeugen, die UFO-Sichtungen gemeldet hatten .

Zu den gesundheitlichen Auswirkungen zählten auch psychologische Effekte, und die AAWSAP begann, eine Vielzahl schockierender, scheinbar paranormaler Ereignisse zu beobachten, die Zeugen von UFO-Sichtungen erlebten.

Lacatski sagte, mehrere Zeugen hätten von sogenannten „Anhalter-Ereignissen“ berichtet, bei denen die Personen die Erlebnisse nach der UFO-Sichtung scheinbar mit sich trugen.

Er fügte hinzu, dass zu denjenigen, die diese bizarren Ereignisse meldeten, der Las Vegas Manager von AAWSAP, Dr. Colm Kelleher, der Physiker Dr. Eric Davis, Stratton, mehrere Sicherheitsmitarbeiter und Robert Bigelow selbst gehörten.

Das AAWSAP-Projekt bestand nur etwa zwei Jahre, bevor die Finanzierung eingestellt wurde. Lacatski erklärte im November gegenüber KLAS , Reid habe sich Sorgen um seine Wiederwahl im Jahr 2010 gemacht und befürchtet, seine Beteiligung an dem Projekt würde seine Wahlchancen beeinträchtigen.

Laut Lacatskis Aussage gegenüber KLAS vertraute Reid Lacatski außerdem an, dass sich in seinem Washingtoner Büro ein „Spion“ befinde, der Informationen weitergebe, um seinem Gegner zum Sieg zu verhelfen.

Reid errang zwar letztendlich einen Sieg, verlor aber seinen Posten als Mehrheitsführer im Senat, und das Programm verlief schließlich im Sande.

KLAS-Reporter Knapp hatte AAWSAP während ihrer gesamten Existenz begleitet und Lacatski 2018 bei einem von Reid arrangierten Treffen kennengelernt.

Die Regierung hat offiziell keine Dokumente im Zusammenhang mit dem Programm freigegeben, aber Lacatski hat mehrere Bücher zu diesem Thema verfasst, darunter „Skinwalkers at the Pentagon“, das er zusammen mit Knapp geschrieben hat.

Lacatski veröffentlichte im September ein weiteres Buch in Eigenregie mit dem Titel: Inside the US Government Covert UFO Program: New Insights, in dem er mehrere paranormale Phänomene enthüllte, die das AAWSAP-Team erlebt hatte.

Die Daily Mail hat die DIA um eine Stellungnahme zu den Ergebnissen der AAWSAP gebeten.