Ein altägyptisches Grab im Grand Canyon? Hinweise auf kyklopische Ruinen

Im Jahr 1909 veröffentlichte die Arizona Gazette eine unglaubliche Geschichte , die bis heute zahlreiche Verschwörungstheorien befeuert.

Dem Artikel zufolge war ein Mann namens GE Kincaid aus Lewiston, Idaho, auf dem Colorado River unterwegs, als er auf einen beispiellosen Fund stieß.

In einer Reihe von Geschichten, die im Internet kursieren, und unzähligen Büchern, die zu diesem Thema geschrieben wurden, wird GE Kincaid als „ein Entdecker und Jäger sein ganzes Leben lang“ und als ein Mann beschrieben, der mehr als dreißig Jahre für das Smithsonian Institute gearbeitet hat.

Er reiste allein in einem Holzboot den Colorado River hinunter auf der Suche nach „dem Mineral“ (Übersetzung: Gold). Herr Kincaid behauptete, „Flecken im Sediment“ an der Ostwand der Schlucht gesehen zu haben, durch die er fuhr.

Er landete höchstwahrscheinlich mit seinem Boot und stieg dann die Ostseite des Canyons hinauf, über einen Felsvorsprung und ging anschließend an Stufen vorbei zum Eingang einer Höhle.

Er betrat den Eingang und entdeckte Gänge, Räume, „Mumien“, „Kupfergegenstände“ und verschiedene andere „Artefakte“ sowie etwas, das ihm damals wie „Hieroglyphen“ eines „ägyptischen“ oder „orientalischen“ Typs vorkam.

Nachdem er eine nahezu unzugängliche Höhle erreicht hatte, brachte Herr Kincaid vermutlich einige Artefakte zurück nach Yuma, Arizona, und schickte sie von dort nach Washington (vermutlich an das Smithsonian Institute, obwohl er dies nicht explizit erwähnte). Nach der Übergabe der Artefakte an Wissenschaftler des Smithsonian Institute wurden die Fundstätten unter der Leitung eines Mannes namens S.A. Jordan und einer Gruppe von Archäologen, die schließlich 30 bis 40 Personen umfasste, weiter untersucht .

Verschiedene Geschichten erzählen unterschiedliche Dinge. Einige Geschichten und Bücher stellen Herrn Jordan als Angestellten des Smithsonian dar, während andere Geschichten nahelegen, dass er die mysteriöse Expedition lediglich „beaufsichtigte“.

Das Smithsonian hat diese Geschichte als Schwindel zurückgewiesen. (Siehe aktuelles Video unten.)

Erkundungen im Grand Canyon

„Über hundert Fuß vom Eingang entfernt befindet sich die mehrere hundert Fuß lange Querhalle, in der sich das Götzenbild des Volksgottes befindet, der im Schneidersitz sitzt und in jeder Hand eine Lotusblume oder Lilie hält.“

Der Gesichtsausdruck ist orientalisch, ebenso wie die Schnitzereien in dieser Höhle. Die Statue ähnelt fast Buddha…“

„Um dieses Götzenbild herum befinden sich kleinere Figuren, einige von sehr schöner Form – andere mit krummen Hälsen und verzerrten Gestalten, die vermutlich Gut und Böse symbolisieren… All dies ist aus hartem Gestein, das Marmor ähnelt, herausgearbeitet…“

Viele Autoren, darunter David Hatcher Childress, schrieben über die Entdeckung, die nach Ansicht vieler ein Beweis für eine äußerst fortgeschrittene Zivilisation ist, die einst Teile des Grand Canyon bewohnte.

Ein ausführlicher Artikel auf der Titelseite der Arizona Gazette vom 5. April 1909 berichtete detailliert über die Entdeckung und Ausgrabung eines in den Fels gehauenen Gewölbes, die angeblich von einem Professor SA Jordan vom Smithsonian geleitet wurde.

Die Entdeckung und die Ergebnisse sind beispiellos und könnten unsere Sicht auf die Geschichte verändern, erklären die Autoren.

Das Smithsonian hingegen behauptet, keinerlei Kenntnis von der Entdeckung oder ihren Entdeckern zu haben.

Der Eingang

Die vermeintliche Höhle ist nicht nur mit Artefakten gefüllt, die nicht aus der Region stammen, sondern die zyklopische Architektur ist nahezu unzugänglich.

Laut Berichten der Gazette befindet sich der Eingang 1.486 Fuß die steile Canyonwand hinunter.

Über einem Felsvorsprung, der sie vom Fluss aus vor Blicken schützte, befand sich der Höhleneingang.

Von diesem Eingang führen Stufen etwa dreißig Meter hinunter zu dem Punkt, der damals dem Flusslauf entsprach.

Der Durchgang

Kincaid erklärte, dass „der Haupteingang zur Höhle etwa 12 Fuß breit ist und sich zum anderen Ende hin auf neun Fuß verjüngt.“

„Etwa 57 Fuß vom Eingang entfernt zweigen die ersten Seitengänge nach rechts und links ab, an denen sich auf beiden Seiten eine Reihe von Räumen befinden, die etwa die Größe heutiger Wohnzimmer haben, wobei einige sogar 30 mal 40 Fuß groß sind.“

„Der Zugang erfolgt durch ovale Türen, die Belüftung durch runde Luftspalte in den Wänden. Die Wände sind etwa 1,07 Meter dick.“

Der Buddha des Grand Canyon?

Die Geschichte ist abenteuerlich und regt die Fantasie ungemein an. Kincaid erklärt, dass sich nur etwa 30 Meter vom Eingang entfernt ein Raum befand, den er als Querhalle bezeichnete und der mehrere hundert Meter lang gewesen sein soll. Dort fand er ein Götzenbild oder eine Statue, die, wie er meint, den Gott derer darstellt, die das Gesicht in Stein gemeißelt und geformt haben.

„Es handelt sich um die Darstellung einer Figur im Schneidersitz, die in jeder Hand eine Lotusblume oder Lilie hält. Der Gesichtsausdruck ist orientalisch. Die Figur ähnelt fast Buddha, obwohl die Wissenschaftler sich nicht sicher sind, welche religiöse Verehrung sie repräsentiert. Unter Berücksichtigung aller bisherigen Erkenntnisse ist es möglich, dass diese Verehrung am ehesten der des alten Tibets ähnelt.“

Mysteriöse Hieroglyphen

Doch falls die geheimnisvolle Höhle und die Überreste einer Buddha-Statue noch nicht genug wären, gibt es noch mehr.

Laut Kincaid finden sich auf allen Urnen, über Türrahmen und auf Steintafeln geheimnisvolle Hieroglyphen, deren Entschlüsselung das Smithsonian Institute hofft. Die Gravuren auf den Tafeln stehen vermutlich in Zusammenhang mit der Religion der damaligen Bevölkerung. Ähnliche Hieroglyphen wurden im südlichen Arizona gefunden. Unter den Bilddarstellungen finden sich nur zwei Tiere – eines davon wirkt prähistorisch.

Hochentwickelte antike Zivilisation?

„Zweifellos lebte hier viele Tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung ein Volk, das einen hohen Zivilisationsgrad erreicht hatte. Die Chronologie der Menschheitsgeschichte weist viele Lücken auf…“

Solche Geschichten und Legenden sind in Nord-, Mittel- und Südamerika weit verbreitet.

Geschichten von längst untergegangenen Zivilisationen, die vor Tausenden von Jahren auf dem „Neuen Kontinent“ existierten, erfreuen sich seit jeher großer Beliebtheit.

Dennoch sind es eben nur Geschichten geblieben, und wie auch dieser Artikel der Arizona Gazette lässt uns nur spekulieren, ob eine solche Entdeckung tatsächlich vor über hundert Jahren tief im Inneren einer der beeindruckendsten geologischen Formationen der Erde gemacht wurde: dem Grand Canyon.

Heute ist von dieser Geschichte nur noch eine Verschwörungstheorie übrig, die besagt , wie das Smithsonian Institute das vertuschte, was von den Anhängern als die größte archäologische Vertuschung in der Geschichte der Menschheit bezeichnet wird.

