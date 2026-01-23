Ein mysteriöses UFO wird angeblich seit Jahrzehnten auf einem wenig bekannten Stützpunkt der US-Marine an der Ostküste aufbewahrt, während das Militär weiterhin versucht, seine Geheimnisse durch Reverse Engineering zu entschlüsseln.

Einem neuen Bericht zufolge soll auf der Marinefliegerstation Patuxent River in Maryland , besser bekannt als Pax River, ein „exotisches Fahrzeug unbekannter Herkunft“ heimlich aufbewahrt werden, möglicherweise seit den 1950er Jahren.

Nach anonymen Quellen aus dem Naval Air Systems Command (NAVAIR), dessen Hauptsitz sich in Pax River befindet, beschäftigen sich bestimmte Militärprogramme auf dem Stützpunkt seit Jahren mit der Analyse und Nutzung von Technologien, die von nicht-menschlichen Fluggeräten geborgen wurden .

NAVAIR ist ein wichtiger Teil der US-Marine und zuständig für alles rund um Marineflugzeuge, Waffensysteme und Luftfahrtsysteme. Die Organisation entwickelt, baut, testet, beschafft und repariert Flugzeuge der Marine und des Marinekorps und hält sie einsatzbereit.

Gegenüber der Liberation Times behaupteten ungenannte Quellen, dass zwei Arten von Fluggeräten versucht hätten, die US-amerikanischen Anlagen am Pax River auszuspionieren. Bei einem handele es sich angeblich um Drohnen aus China , beim anderen um außerirdische UFOs.

In letzter Zeit haben diese Spionageaktivitäten angeblich zugenommen und sich näher ans Festland verlagert, unter anderem direkt um den Marinestützpunkt an der Chesapeake Bay.

Obwohl die Behauptungen von der Daily Mail nicht bestätigt werden konnten, erklärte der UFO-Whistleblower Luis Elizondo in einer schriftlichen Aussage vor dem Kongress, dass in Pax River ein speziell gebauter Hangar eigens für den Transfer außerirdischer Technologie errichtet worden sei.

Unter Eid beschrieb Elizondo einen Plan, wonach dieser Hangar dem großen Rüstungskonzern Lockheed Martin dabei helfen sollte, nicht-menschliche Technologie zur weiteren Untersuchung und Analyse an ein anderes Unternehmen namens Bigelow Aerospace zu übergeben.

Die Daily Mail hat Lockheed Martin um eine Stellungnahme gebeten. Bigelow Aerospace stellte 2020 den Geschäftsbetrieb ein und entließ im Zuge der Covid-Pandemie alle Mitarbeiter.

Laut Quellen, die mit der Liberation Times sprachen , verfügt die US-Regierung angeblich über einen geheimen Notfallplan für die Verlegung des nicht identifizierten Fahrzeugs, falls dessen genauer Standort am Pax-Fluss öffentlich bekannt wird oder durch weitere Spionage bedroht wird.

In dem Bericht wurde außerdem hinzugefügt, dass einige der in der Nähe des Stützpunkts beobachteten Aktivitäten vermutlich mit hochentwickelten Drohnen oder Flugzeugen zusammenhängen, die Technologien nutzen, die von den angeblich exotischen Materialien kopiert und weiterentwickelt wurden.

Obwohl Elizondo behauptete, dass in Pax River eigens für diese UFO-Transfers eine neue Anlage errichtet worden sei, sagten die anonymen Quellen, dass keiner dieser Transfers stattgefunden habe, nachdem der ehemalige Wissenschafts- und Technologiedirektor der CIA den Zugang für Unternehmen blockiert hatte.

Elizondo ist ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der im Pentagon arbeitete und dort ein geheimes Regierungsprogramm namens Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) leitete.

AATIP untersuchte unidentifizierte anomale Phänomene (UAP), die neue Bezeichnung für UFOs, und ermittelte, ob diese eine mögliche Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten.

Elizondo, der seit 2017 als Whistleblower tätig ist, sagte 2024 unter Eid vor der Kongressabgeordneten Nancy Mace aus, dass die Regierung geheime Programme zur Bergung abgestürzter Raumschiffe unterhält.

Elizondo stellte in seiner Aussage außerdem fest, dass diese Programme einen Teil dieser Technologie erfolgreich nachgebaut haben und dass die USA nun im Besitz fortschrittlicher, nicht-menschlicher Ausrüstung seien, unter anderem auf Stützpunkten wie Pax River.

„Zu diesen Einrichtungen gehörten Standorte im Raum Las Vegas und ein neu gebauter Hangar auf der Marinefliegerstation Patuxent River („PAX“)“, sagte Elizondo in seiner Aussage.

„Der PAX River Hangar wurde speziell für den Transport zukünftiger Materialien auf dem Luft- und Wasserweg konzipiert.“

Auf dem Stützpunkt in Maryland ist seit 1992 die Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) ansässig, eine Gruppe, die Forschung, Entwicklung, Tests und Evaluierungen neuer Flugzeuge und Waffensysteme durchführt, einschließlich fortschrittlicher und experimenteller Projekte.

Obwohl das US-Militär erklärt hat, dass es nie physische Beweise für die Bergung von UFOs gegeben habe, haben sich mehrere ehemalige Regierungsangestellte und Wissenschaftler gemeldet, die behaupten, dass seit den 1940er Jahren mehrere Fahrzeuge geborgen worden seien.

Im vergangenen Jahr enthüllte Dr. Hal Puthoff, ein Physiker und Elektroingenieur, der an den staatlichen Forschungsprogrammen für paranormale Spionage und UFOs mitgearbeitet hat, im Podcast „Joe Rogan Experience“ , dass das US-Militär seit dem berüchtigten Roswell-Vorfall mehr als zehn Raumschiffe geborgen hat.

Obwohl es dafür keine Beweise gab, behauptete Puthoff, dass einige dieser Flugobjekte tatsächlich vollständig intakte Flugobjekte seien, die den Menschen von Außerirdischen „geschenkt“ worden seien.

Die unbestätigten Behauptungen über Pax River und mögliche Spionageaktivitäten aus der Luft kommen nur ein Jahr, nachdem Hunderte von unidentifizierten Drohnen und UFOs über der Ostküste sowohl vom Militär als auch von der amerikanischen Öffentlichkeit gesichtet wurden.

Die bizarren Drohnenschwärme schienen sich auf US-Militäreinrichtungen sowie andere wichtige Orte zu konzentrieren, darunter auch das Anwesen von Präsident Trump in New Jersey.

Viele Amerikaner beschrieben sie als „autogroße Drohnen“, die von November 2024 bis Anfang 2025 geräuschlos in geringer Höhe über Wohngebieten flogen.

Bis heute sind der Ursprung der Drohnen, ihre Ziele über New Jersey und dem Rest der Ostküste sowie ihre Forschung ein Rätsel.

Allerdings übernahm schließlich ein nicht namentlich genanntes privates Unternehmen, das vom US-Militär beauftragt worden war, die Verantwortung für die Drohnenschwärme und behauptete, Tests mit seinen fortschrittlichen Fluggeräten durchzuführen, wie aus inoffiziellen Äußerungen auf einem Armeegipfel im August 2025 hervorgeht.

