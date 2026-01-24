Der Raumfahrt-Schwindel: Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos

Zahlreiche Augenzeugen von UFO-Sichtungen sind in den vergangenen 50 Jahren spurlos verschwunden, ohne dass man je wieder ein Lebenszeichen von ihnen gehört hat. Haben sie etwas gesehen, was sie besser nicht hätten sehen sollen? Der jüngste Vorfall ereignete sich in den 1990er-Jahren nahe der schottischen Ortschaft Calvine.

Zwei Wanderer schossen am 4. August 1990 in der Nahe der schottischen Ortschaft Calvine sensationelle Bilder eines unbekannten Flugobjekts – noch heute gelten diese Aufnahmen als die besten der Welt. Seitdem sind die Männer spurlos verschwunden.Auszug aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Der Vorfall ereignete sich am 4. August 1990 in den schottischen Highlands. Vor den Augen der beiden Wanderer tauchte plötzlich ein mysteriöses, rautenförmiges Flugobjekt am Himmel auf.

Einer der beiden Männer schoss insgesamt sechs Fotos von dem seltsamen Objekt, die kurze Zeit später in britischen Geheimarchiven landeten.

Obwohl die Aufnahmen vom britischen Verteidigungsministerium als echt bewertet wurden, verschwanden die Fotos dreißig Jahre lang – und mit ihnen die beiden Augenzeugen.

Seit 1990 ranken sich Mythen um den sogenannten „Calvine-Vorfall“. Geplant war, Fotos und Berichte bis 2076 unter Verschluss zu halten, versiegelt in britischen Geheimarchiven – so, als hätte es den Zwischenfall nie gegeben.

Abb. 34: Eines der Calvine-UFO-Fotos, aufgenommen im August 1990.

Was war an diesem Tag passiert? Zwei Köche planten einen Ausflug in das schottische Hochland. Sie waren noch nicht weit gekommen, als sie auf dem Weg nahe der Ortschaft Calvine ein seltsames Funkeln und Blitzen am Himmel bemerkten. Als sie nach oben schauten, sahen sie ein riesiges, mehr als dreißig Meter langes Objekt, das lautlos über ihren Köpfen schwebte. Es hatte keine Lichter, keine Fenster und keine sichtbaren Triebwerke.

Erschrocken versteckten sich die beiden Wanderer in einem nahegelegenen Gebüsch. Wenige Minuten später hörten sie das Triebwerk eines Kampfjets, der das merkwürdige Objekt umkreiste. Schließlich wagte sich einer der beiden Männer aus ihrem Versteck und schoss sechs Fotos.

Dann entfernte sich das unbekannte Objekt mit atemberaubender Geschwindigkeit senkrecht in den Himmel.

Wenig später landeten die Aufnahmen in der Redaktion der lokalen Zeitung „Daily Records“ – doch weder die Geschichte noch die Fotos sind je erschienen. Die Chefredaktion des Blatts übergab die Negative an das britische Verteidigungsministerium.

Offenbar war ihnen die Geschichte zu heiß. Im Verteidigungsministerium verschwanden die Fotos in den Geheimakten der Nationalarchive. Wie die „Daily Mail“ berichtet, sollten sie aus Datenschutzgründen bis 2076 geheim bleiben. Erst vor wenigen Jahren ist eine Kopie eines der Fotos aufgetaucht.

Ein gewisser Craig Lindsay, ein inzwischen pensionierter Offizier der britischen Luftwaffe, hatte eine Kopie angefertigt und mehr als dreißig Jahre lang heimlich in seinem Schreibtisch aufbewahrt.

2022 veröffentlichte der britische Investigativ-Journalist David Clarke die Aufnahme mitsamt den Ergebnissen seiner jahrelangen Recherche in der „Daily Mail“. Internationale Medien bezeichnen das Foto als das „beste UFO-Bild der Welt“.

Die Echtheit der Aufnahme wurde sogar von Experten bestätigt, unter anderem von Andrew Robinson, einem Dozent für Fotografie an der Sheffield Hallam University. Robinson analysierte das Foto und fand keine Hinweise auf Manipulation. Er sagte:

„Das Objekt befindet sich definitiv vor der Kamera. Es ist keine Fälschung, die in der Nachbearbeitung hergestellt wurde. Seine Position innerhalb der Szene scheint ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Zaun im Vordergrund und dem Flugzeug im Hintergrund zu liegen.“

Das heißt: Sollten die Aufnahmen tatsächlich gefälscht sein, müssten sie mit einer ausgeklügelten, teuren und hochentwickelten Ausrüstung samt Flugmodell angefertigt worden sein, die zwei jungen Köchen nicht zur Verfügung gestanden haben wird. Als Pressesprecher hatte auch Luftwaffen-Offizier Craig Lindsay mit vielen UFO-Berichten zu tun gehabt. Er sagt, die meisten der Aufnahmen seien verschwommen, körnig und unscharf gewesen.

Da hätte man annehmen können, dass es Frisbees, Straßenlaternen oder sogar Möwen hätten sein können. Lindsay war all die Jahre überzeugt, dass es sich diesmal um ein echtes UFO handelt. Er sagt:

„Als ich fragte, was für ein Geräusch es gemacht hatte, sagte der junge Koch: ’Es hat überhaupt kein Geräusch gemacht.’ Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Sache nicht sehr ernst genommen. Aber als er sagte, es sei still gewesen, wurde mir plötzlich klar, dass es kein mir bekanntes Flugzeug gibt, das still ist.“

Bis heute ist die Geschichte nicht abgeschlossen. Von den zwei Wanderern fehlt noch immer jede Spur. Laut „Daily Mail“ arbeiteten die beiden Männer bis 1990 in einem nahegelegenen Hotel. Reporter des Blatts machten einen ehemaligen Arbeitskollegen ausfindig, der sagte, dass seine Kollegen entsetzt gewesen seien von dem, was sie sahen.

Dann seien Leute in schwarzen Anzügen in einem schwarzen Auto gekommen; danach seien sie immer seltener zur Arbeit erschienen und schließlich ganz „von der Bildfläche verschwunden“. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“ dieses ist auch auf Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 7

Seit Jahrtausenden gesichtet – Fliegende Wagen, Vimanas und Zigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 9

Luftschiffe über Amerika versetzen Menschen in Panik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

UFOs über Kapitol und Weißem Haus in Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Die Schlacht um Los Angeles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

UFO-Kreuz über dem Vatikan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

UFOs über Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22

UFO-Zwischenfall in der Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Irdisch oder außerirdisch?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

UFOs – Tarnung geheimer Antigravitations-Technologie? . . . . . . . . . . S. 31

Erste Studien zum Elektrogravitationsantrieb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Geheime Antigravitations-Raumfahrt und der Eintritt in die Nullpunktenergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

Erste Testflüge über den Vereinigten Staaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 44

Elektrogravitations-Technologie wird zur Geheimsache erklärt . . . . . . . . . . . . . S. 49

Hybride Flugzeuge mit konventionellem und Elektrogravitationsantrieb. . . . . . S. 53

TR-3B: Das fliegende Dreieck und der Aufbruch in ein neues Zeitalter. . . . . . . S. 55

Das Aurora-Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 62

Mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 66

Geheime UFO-Projekte der Nationalsozialisten im Dritten Reich . . . . S. 68

Kontakte zu deutschen Raumschiffbesatzungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 71

Offizielle deutsche Flugscheiben-Projekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 73

Karl Hans Janke: Der größte Erfinder der Raumfahrt des Dritten Reiches?. . . . S. 76

Entführt von Außerirdischen? Geheime Antischwerkraft-Technologie, Genforschung, MK-ULTRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 79

Die Unterdrückung der Wahrheit und Verhöhnung als

psychologische Waffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 83

Augenzeugen verschwanden nach UFO-Sichtung spurlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 85

Geheimnisvolles Leben in den Tiefen der Ozeane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90

Ist Raumfahrt möglich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 96

Elon Musk erobert den Weltraum mit Starman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 99

Studiotechniker bringt ISS-Crew eine Tasse Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 101

Ein Ball fällt im Weltraum nach unten: Wie ist das möglich? . . . . . . . . . . . . . . . S. 102

Neue Raumanzüge von einem Hollywood-Kostümbildner für künftige

SpaceX-Missionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 104

Selbst den Weltraum besuchen: Wie viel kostet ein Ticket ins All? . . . . . . . . . . S. 107

Eine Maus im Weltall?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 108

Sechs Frauen im All sorgen für Verschwörungstheorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 110

Wie können wir beweisen, dass es keine Satelliten, sondern ein Netzwerk aus Ballons gibt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 115

Überlebte die Besatzung der Challenger das Unglück der Raumfähre im Januar 1986? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

Alien-Basen auf dem Mond?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 122

Die dunkle Seite des Mondes: Geheimnisse, über die die NASA nicht gerne spricht! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 129

Gibt es Pläne für eine Alien-Invasion unter falscher Flagge? . . . . . . . . . . . . . . . S. 133

Artemis und die Rückkehr zum Mond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135

Whistleblower: Warum wir nach 1972 nie mehr zum Mond zurück- gekehrt sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142

Geheime Weltraumprogramme und die Rolle der US Space Force . . . S. 146

US Space Force will Aggressor-Satelliten im Orbit platzieren. . . . . . . . . . . . . . . S. 151

Auch andere Länder sind im Weltraum aktiv: Deutschland, Russland und China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 152

Großbritannien und Europa verlieren den Weltraumkrieg mit Russland und China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 155

Epilog: Was ist die Botschaft?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 157

Über den Autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 170

Unsere Lektorin die seit über 10 Jahren auch Bücher (u.A. unsere Bücher „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ oder „Antarktis: Hinter der Eiswand“ oder „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ oder „Die vergessene Welt der Riesenbäume: Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist„) von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert schreibt:

Dies ist ein wundervolles Buch. Es deckt viele geheim gehaltene Aspekte der Raumfahrt auf und zahlreiche Lügen, mit deren Hilfe versucht wird, das geheime Raumfahrtprogramm zu verheimlichen.

Die Besatzung vieler UFOs scheint eher irdisch als außerirdisch zu sein, und dennoch wird die Existenz außerirdischer Lebewesen und Technologien hier nicht geleugnet.

Es ist dem Autor gelungen, dieses umstrittene Thema umfangreich von allen möglichen Seiten zu beleuchten, ohne dem Leser dabei in irgendeiner Weise seine Meinung aufzudrängen.

Er zählt zahlreiche Fakten auf und überlässt es letzten Endes dem Leser selbst, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ein ganz besonderes Buch, das mir sehr gut gefallen hat!

Ein faszinierendes Buch und eine spannende Lektüre für jeden, der sich in irgendeiner Weise für Raumfahrt interessiert.

Mehr dazu in dem neuen Buch:

„Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

So unterstützen Sie unsere Arbeit:

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!