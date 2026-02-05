Gefälschte Geschichte: Der letzte aus Tartaria

Fünf Jahre lang suchte ich nach persönlichen Zeugnissen von Menschen, die in Tartaria gelebt hatten. Ich war überzeugt, dass jegliche Spuren dieser Zivilisation, falls sie überhaupt noch existierten, eher in Briefen, Tagebüchern oder überlieferten Erinnerungen zu finden wären als in offiziellen Dokumenten. Schließlich akzeptierte ich, dass nichts dergleichen erhalten geblieben war und dass alles, was einst existiert hatte, bewusst ausgelöscht worden war. Von Guy Anderson

Doch all das änderte sich, als ich diese Woche auf die Geschichte von Mikael Sakalov stieß.

Sie stammen aus den Überlieferungen eines Mannes, der sich selbst als letzten Tartarier bezeichnete und sie in seinen letzten Lebenstagen seinem Enkel mitteilte. Im Bewusstsein seines nahenden Todes entschied er sich, offen über Tartaria, den Untergang seiner Zivilisation und das Schicksal derjenigen in Russland zu sprechen, die weiterhin darüber berichteten oder Dokumente dazu aufbewahrten.

Er war fest davon überzeugt, dass dieses Wissen jahrzehntelang unterdrückt worden war und dass selbst der Besitz solcher Informationen fatale Folgen haben konnte:

Das Folgende wurde von einem Großvater seinem Enkel wenige Tage vor seinem Tod mitgeteilt und bei meinen Recherchen für meine nächste Publikation über Tartaria entdeckt. Ich hoffe, Sie finden es nützlich und interessant, während wir weiterhin neue Informationen über dieses unglaubliche Reich ans Licht bringen:

Das Folgende stammt aus den Aufzeichnungen eines Mannes, der sich als Tartarier zu erkennen gab, an seinen Enkel in seinen letzten Lebenstagen. Er wusste, dass sein Tod nahe war und wollte ihm die Wahrheit über Tartaria offenbaren. Er berichtete von der gezielten Zerstörung ihrer Zivilisation und dem Schicksal derjenigen in Russland, die weiterhin darüber sprachen oder Dokumente dazu besaßen. Ihm war klar, dass diese Informationen jahrzehntelang unterdrückt worden waren und dass das offene Sprechen darüber für viele Menschen tödliche Folgen hatte.

Der erste Eintrag vom 12. November 1952 besagte, dass das, was er nun enthüllen würde, schwer zu akzeptieren sei, da es fast sein ganzes Leben lang verborgen und tabu gewesen sei. Diese Memoiren wurden Jahrzehnte später bei einer Haushaltsauflösung in Montreal entdeckt. Sie gehörten einer Frau, die 1956 aus Russland emigriert war, in ihren Sechzigern war und noch immer einen deutlichen russischen Akzent hatte.

Die Dokumente befanden sich in einer Kiste zusammen mit Briefen und persönlichen Papieren, in denen häufig Namen erwähnt wurden, die heute nicht mehr gebräuchlich sind. Ein Teil des Materials war in russischer Kyrillischschrift verfasst, andere Abschnitte schienen in einer unbekannten, nicht klassifizierten Sprache geschrieben zu sein. Sie gab an, ihre Großmutter habe ihr verboten, Fragen zu den Dokumenten zu stellen oder über deren Inhalt zu sprechen. Die jetzige Besitzerin des Materials möchte anonym bleiben.

Der Mann, der den Bericht diktierte, war Mikael Sakalov, geboren im April 1869 in Kasan und gestorben zwei Tage nach dem letzten Eintrag. Der Käufer der Dokumente spürte Mikael später mithilfe von Online-Genealogie-Datenbanken auf und konnte seine Sterbeurkunde finden. Zum Zeitpunkt seines Todes war sein 19-jähriger Enkel Viktor sein einziger überlebender Angehöriger.

Viktor berichtete, sein Großvater sei bis zuletzt geistig rege gewesen, habe längere Passagen von Puschkin auswendig rezitieren und komplexe mathematische Berechnungen ohne Zögern durchführen können. Mikael hatte 40 Jahre lang als Postbeamter gearbeitet, eine Position, die ihm Zugang zu vertraulicher Korrespondenz und Verwaltungsunterlagen verschaffte, ohne Verdacht zu erregen. Dadurch konnte er Muster und Informationen erkennen, die den meisten Menschen verborgen blieben.

Zu Beginn seines Berichts betonte Mikael vor allem eines: Er sei Tatar, kein Russe und kein Tatar. Er sagte Viktor, er glaube, der letzte Mensch zu sein, der in einem, wie er es nannte, echten tatarischen Gebäude gelebt, dessen Funktion verstanden und die systematische Veränderung dieser Bauwerke miterlebt habe. Nach seinem Tod, so sagte er, werde niemand mehr da sein, der sich an die Wahrheit erinnere, sondern nur noch an offizielle Versionen, die mit der Realität nichts zu tun hätten.

Mikael beschrieb ein Kasan, das nicht mehr existiert und in keiner offiziellen Geschichtsschreibung Erwähnung findet. Er sprach von einer Stadt aus roten Ziegeln und weißem Stein, deren Architektur nicht nur Schutz und Autorität, sondern auch Klang erzeugte. Jedes bedeutende Gebäude war mit einer Kupferkuppel gekrönt, die bei Wind und Luftdruck hörbare Töne hervorbrachte. Immer wieder verwendete er das Wort „sang“ und erklärte, dass die Kuppeln Töne erzeugten, die sich mit dem Wetter veränderten. Laut Mikael hatten diese Klänge eine spürbare Wirkung auf die Bewohner: Sie beruhigten Ängste, lösten Wut auf und schufen ein Gefühl der Ausgeglichenheit, das sich natürlich und nicht aufgesetzt anfühlte. Die Gebäude, sagte er, seien nicht bloß Bauwerke, sondern Instrumente gewesen.

Er beschrieb den Kasaner Kreml nicht in seinem heutigen Zustand, sondern in dem vor 1897, als die Kupferkuppeln durch Schieferdeckung ersetzt wurden. Offiziellen Aufzeichnungen zufolge war das Kupfer verrottet, doch Mikael wies diese Erklärung zurück und betonte, dass Kupfer nicht auf diese Weise zerfällt, sondern oxidiert und tatsächlich Jahrhunderte überdauert. Er erklärte, die Kuppeln seien aus Gründen entfernt worden, die in keinem Zusammenhang mit strukturellen Mängeln stünden.

Mikaels Großvater war Kupferschmied und hatte direkt mit diesen Kuppeln gearbeitet. Er besaß technische Zeichnungen, die die genauen Abmessungen jedes Turms, die Dicke der Kupferbleche und die mathematischen Gleichungen zur Berechnung der von jeder Kuppel erzeugten Frequenzen detailliert darstellten. 1889 brachte Mikaels Vater diese Zeichnungen mit nach Hause – auf Pergament gezeichnet, waren sie unglaublich alt und stammten aus einer Zeit vor dem modernen russischen Staat, als man noch verstand, wozu diese Bauwerke dienten.

1918, während des Roten Terrors, wurde Mikaels Vater verhaftet. Seine Werkstatt wurde durchsucht, die Zeichnungen und technischen Pläne beschlagnahmt. Er wurde nach Swijaschsk ins Gefängnis gebracht und ward nie wieder gesehen. Mikael wusste, dass er sich in unmittelbare Gefahr begeben würde, wenn er über die Arbeit seines Vaters sprach. Deshalb schwieg er jahrzehntelang und bewahrte das Wissen bis zu seinem Tod für sich.

Der Käufer der Dokumente beschloss, der Sache nachzugehen und stieß dabei auf mehrere Berichte, die demselben Muster folgten. Der älteste stammte aus dem Jahr 1934 und wurde in Sankt Petersburg verfasst. Eine Frau namens Anastasia Volkov schrieb ihrer Schwester in Paris und beschrieb darin die Veränderungen in der Stadt. Der Brief ist nur deshalb erhalten geblieben, weil ihre Schwester Anastasias gesamte Korrespondenz aufbewahrt hatte, die später in eine Privatsammlung in Lyon gelangte. Anastasia schrieb, dass Arbeiter alte Steinkreise, sogenannte Grenzsteine, entfernten, da sie diese für wertlose Fundamente hielten, obwohl sie tatsächlich Schwingungen und Frequenzen regulierten.

Sie erklärte, dass die Stadt nach deren Entfernung nicht mehr lebendig wirkte und nicht mehr richtig zu funktionieren schien. Kurz nach dem Schreiben des Briefes verschwand sie spurlos. Es wurde nie eine Sterbeurkunde ausgestellt, und die darauf folgenden Antworten ihrer Schwester kamen ungeöffnet mit dem Vermerk „Empfänger unbekannt“ zurück.

1929 wurde in Tobolsk der Lehrer Dmitri Petrow wegen antisowjetischer Propaganda und mystischer Ideen verhaftet. Laut NKWD-Akten bestand sein Vergehen darin, Schülern erklärt zu haben, dass alte Gebäude für bestimmte Funktionen entworfen worden seien und dieses Wissen bewusst unterdrückt worden sei. Drei seiner Schüler denunzierten ihn, woraufhin er am nächsten Tag verhaftet, zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt und später im selben Jahr für tot erklärt wurde. In einem Verhörprotokoll wurde er als architekturverwirrt beschrieben und sein Tod während des Transports vermerkt.

1945 reichte der Bauingenieur Iwan Krosow in Samara einen Bericht zum Wiederaufbau nach dem Krieg ein. Darin beschrieb er zum Abriss vorgesehene Gebäude, deren Fundamente weit tiefer reichten als statisch notwendig, kreisförmig statt linear angeordnet waren und metallische Einschlüsse, möglicherweise aus Kupfer oder Bronze, enthielten. Er empfahl, die Gebäude für weitere Untersuchungen zu erhalten, was jedoch abgelehnt wurde, und sie wurden abgerissen. Ein späterer Bericht desselben Ingenieurs erwähnte diese Anomalien nicht mehr und nahm einen rein technischen Ton an, ohne jegliche Analyse.

Im Jahr 1923 hielt der orthodoxe Priester Pater Grigori in Jekaterinburg in seinem Tagebuch fest, wie auf bolschewistischen Befehl alle Kirchenglocken der Stadt entfernt wurden. Obwohl sie offiziell eingeschmolzen werden sollten, wurden die Glocken sorgfältig vermessen und ihre Töne aufgezeichnet. Eine ältere Frau namens Martha erzählte ihm später, ihr Großvater sei Glockengießer gewesen und die Glocken seien auf bestimmte heilende Frequenzen gestimmt gewesen. Kurz darauf wurde sie abgeführt, und auch Pater Grigori verschwand im folgenden Jahr spurlos.

Mikael erzählte Viktor außerdem, dass in seiner Kindheit einige ältere Gemeindemitglieder noch eine Sprache sprachen, die weder Russisch noch Tatarisch noch ein bekannter Wolga-Dialekt war, aber oberflächlich russisch klang, obwohl sie sich in Grammatik, Vokalstruktur und Wortschatz unterschied. Viktor notierte mehrere Wörter phonetisch, die sich damals nicht kurz und bündig auf Russisch ausdrücken ließen:

„Crosnota“ bezeichnet nicht nur die Farbe Rot, sondern auch die Häufigkeit, mit der bestimmte Ziegelarten beschrieben werden. Mikael erzählte, seine Großmutter habe einen Ziegel berührt und „Ito crosnota“ gesagt, woraufhin sein Vater genau wusste, welche Ziegel er für ein Bauprojekt auswählen musste.

Stoania – nicht nur Stehen oder Aufrechtbleiben, sondern die korrekte Positionierung, die zur Beschreibung der Lage von Gebäuden im Verhältnis zueinander verwendet wird. Mikael erzählte, dass die Älteren ein neues Gebäude betrachteten und „Ono staonia“ sagten, was bedeutete, dass es nicht korrekt stand und seine Position im Verhältnis zu anderen Gebäuden nicht stimmte, wodurch das bestehende Muster durchbrochen und etwas gestört wurde.

Zovonkost – damit ist nicht einfach nur Resonanz oder Klangqualität gemeint, sondern speziell die Qualität der heilenden Resonanz selbst, wie sie bei Glocken, Kuppeln und bestimmten architektonischen Elementen verwendet wird. Seine Großmutter pflegte in einer Kirche zu stehen, den Glocken zuzuhören und „Zonost Sabaya“ zu sagen, was so viel bedeutete wie: Die heilende Resonanz ist schwach, und irgendetwas stimmt mit der Stimmung nicht.

Duchakanyan bedeutet wörtlich „Seele des Steins“ und bezeichnet die in ihm gespeicherte Erinnerung. Der Begriff wird für alte Gebäude verwendet, da man glaubt, dass die Steine ​​sich an ihren ursprünglichen Zweck erinnern, selbst wenn die Menschen ihn vergessen.

Remyadu – er verkörperte die Zeit davor, nicht nur die Vergangenheit, sondern die Zeit, bevor sich etwas veränderte, bevor etwas verloren ging. Seine Großmutter benutzte diesen Ausdruck ständig und sagte, dass wir die Menschen dann anders kennengelernt hätten.

Mikaels Großmutter, geboren 1809 und gestorben 1891, sprach diese Sprache fließend. Vor ihrem Tod sagte sie ihm, dass nach ihrem Tod niemand mehr richtig sprechen würde, und ließ ihn Anweisungen – keine Gebete – für die Gebäude auswendig lernen, falls sich jemals wieder jemand an deren Benutzung erinnern sollte. Diese Sätze wurden später von einem Linguisten der McGill University in Montreal untersucht. Er kam zu dem Schluss, dass sie keiner dokumentierten Sprache entsprachen und umgekehrte harmonische Strukturen aufwiesen, die nicht mit bekannten Sprachfamilien vereinbar waren.

Mikael beschrieb, wie Städte wie Kasan, Samara, Tobolsk, Jekaterinburg, Omsk, Tomsk, Perm und Ufa nach einem präzisen geometrischen Raster angelegt worden waren. Anhand von Landkarten hatte sein Vater gezeigt, wie die Hauptgebäude gleichseitige Dreiecke mit 60-Grad-Winkeln bildeten, deren Abstände dem Goldenen und dem Silbernen Schnitt entsprachen. Ab den 1920er Jahren wurden diese Strukturen verändert oder zerstört, wodurch das Raster aufgebrochen und das, was Mikael als „das Ordnungssystem der Städte“ bezeichnete, gestört wurde.

Er behauptete, vor diesen Veränderungen seien die Temperaturen milder gewesen, Krankheiten seltener aufgetreten und Epidemien hätten diese Städte oft verschont. Seine Mutter führte über drei Jahrzehnte hinweg detaillierte Aufzeichnungen und vermerkte darin die steigende Kindersterblichkeit, den sich verschlechternden Gesundheitszustand und die gesunkene Lebenserwartung nach den Veränderungen.

Die Dokumente verweisen auch auf eine 1896 von Wilhelm Schäfer von der Universität Dresden veröffentlichte Arbeit mit dem Titel „Akustische Anomalien tatarischer Architektur“. Schäfer verbrachte sechs Monate in Kasan, um die akustischen Eigenschaften von Gebäuden zu messen. Er kam zu dem Schluss, dass die Bauwerke als Resonatoren fungierten, deren Resonanzverhältnisse auf harmonische Verhältnisse abgestimmt waren und die atmosphärischen Bedingungen beeinflussen konnten. Die Arbeit wurde nie wieder zitiert, und Schäfer veröffentlichte vor seinem Verschwinden nichts mehr.

Der letzte Tagebucheintrag vom 16. November 1952 berichtet, dass zwei Männer Viktors Wohnung aufsuchten, die Bücher, Werkzeuge und Dokumente seines Großvaters beschlagnahmten und ihn anschließend warnten, nie wieder über Tartaria zu sprechen.

Viktor wanderte 1956 nach Kanada aus, ohne jemals zu erwähnen, was sein Großvater ihm erzählt hatte, das Tagebuch oder dessen Übersetzung. Seine Enkelin entdeckte es nach seinem Tod im Jahr 2007 und legte es in eine Nachlasskiste, wo es bis zu seinem Kauf in Montreal im Jahr 2019, 27 Jahre nach Mikaels Tod, verblieb.

