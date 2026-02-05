Neue Berichte enthüllen: Amerikas Atomanlagen heimlich von Tausenden UFOs heimgesucht

Einem schockierenden neuen Bericht zufolge wurden Amerikas sensibelste Nuklearanlagen heimlich von Tausenden unidentifizierter Flugobjekte angegriffen.

Die Crowdsourcing-Plattform Enigma enthüllte gegenüber der Daily Mail, dass es in den letzten acht Jahrzehnten mehr als 2.800 „unidentifizierte Flugobjekte“ über 90 US-amerikanischen Atomkraftwerken oder Atomwaffenanlagen gegeben habe .

Der neue Bericht beschreibt detailliert Sichtungen von Objekten, die oft als leuchtende Kugeln, Scheiben, Sphären, Zylinder oder Dreiecke beschrieben werden und in einem Umkreis von 25 Meilen um diese Atomanlagen in präzisen Mustern schweben oder fliegen.

Einer der jüngsten Berichte vom April 2025 enthielt ein Video von einer leuchtend orangefarbenen Kugel, die ihre Form veränderte, während sie über Bear, Delaware , flog . Bear liegt in der Nähe des Kernkraftwerks Salem und des Kernkraftwerks Hope Creek in New Jersey .

„Es wurde immer größer, dann wieder kleiner, größer, dann wieder kleiner. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Stern oder ein Flugzeug aus der Ferne. Dann merkte ich, dass es viel, viel näher kam und immer größer und näher wurde. Dann fing es an zu blinken“, beschrieb der Zeuge.

„Es war keine Drohne. Es war nicht mechanisch. Es konnte tatsächlich verschiedene Formen annehmen.“

Ein Augenzeuge in Kalifornien berichtete im April 2023: „Nachdem es eine Weile geschwebt hatte, bog es sich zur Seite und verschwand im Nu. Ich hatte den Eindruck, es beobachtete das Kernkraftwerk Diablo Canyon.“

In mehr als 70 dieser Berichte wurde ausdrücklich auf UFOs mit metallischen oder reflektierenden Oberflächen Bezug genommen, die am helllichten Tag in den frühen Morgenstunden über Stützpunkte flogen.

Enigma fügte hinzu, dass die größten Häufungen von Sichtungen in den Atomanlagen und Raketenbasen in Pennsylvania, North Carolina und Florida zu verzeichnen waren.

Darüber hinaus häuften sich diese Vorfälle während des mysteriösen Drohnenanstiegs über der Ostküste zwischen November 2024 und Februar 2025.

Enigma erklärte: „Viele dieser Sichtungen beschrieben strukturierte, leuchtende Objekte, die pulsierten oder ihre Farbe änderten, bevor sie verschwanden – Eigenschaften, die denen der damals in der gesamten Region gemeldeten unidentifizierten Drohnen sehr ähnlich sind.“

Ein Augenzeuge in der Nähe des Kernkraftwerks Salem behauptete, dass im Februar 2024 mehrere kleine Objekte, die über der Anlage schwebten, sich scheinbar zu einem großen UFO vereinten.

„Ich kam auf das Krankenhaus in Salem zu und sah diese vier Lichter in einem Quadrat über dem Gebäude schweben, so schien es, aber je näher ich kam, desto mehr schienen sie zu verschwinden“, verriet der Zeuge.

„Also begann ich mit der Aufnahme, und man sieht all diese kleinen Lichter, die in das große helle Licht hineingehen und nicht wieder herauskommen.“

Obwohl das All-domain Anomaly Resolution Office des Pentagons mit der Untersuchung von UFO-Sichtungen beauftragt ist, hat das Militär stets betont, dass es noch nie physische Beweise für die Existenz von Außerirdischen oder UFOs gegeben habe.

Der neue Bericht enthielt auch detaillierte Angaben darüber, wie viele der Tausenden von Objekten problemlos in den gesperrten Luftraum eindrangen, was Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Sicherheit der nationalen Sicherheitsanlagen Amerikas aufkommen lässt.

„Sollten diese Objekte ausländischen Geheimdiensten oder fortgeschrittenen Programmen angehören, legen sie Schwachstellen in der nationalen Verteidigung offen“, schrieben die Enigma-Forscher in einer Erklärung .

„Sollten sie der Wissenschaft unbekannt sein, könnten sie neue physikalische Gesetze oder Technologien repräsentieren. Beide Möglichkeiten erfordern verbesserte Erkennungsmethoden, Datenaustausch und Schutzmaßnahmen.“

Enigma, eine App, mit der man Sichtungen melden und Bilder oder Videos von UFOs teilen kann, wies darauf hin, dass zu diesen Vorfällen auch das seltsame Flugobjekt gehört, das 1967 über der Malmstrom Air Force Base in Montana gesichtet wurde , kurz nachdem mehrere Minuteman-Raketen abgeschaltet worden waren.

Die Sichtungen von seltsamen Flugobjekten und nicht identifizierbaren Objekten über Atomkraftwerken beschränkten sich nicht nur auf die USA.

Forscher schilderten detailliert, wie Zeugen behaupteten, UFOs über zwei großen Nuklearkatastrophen gesehen zu haben – der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine im Jahr 1986 und dem Unfall von Fukushima in Japan im Jahr 2011.

In Tschernobyl wurde angeblich ein helles, zylinderförmiges Objekt in der Nähe der brennenden Überreste des Reaktors 4 des Kernkraftwerks gesichtet. Es gibt jedoch keine Bestätigung dafür, dass die Strahlung nach der Sichtung abgenommen hat, wie einige behauptet haben.

Während der japanischen Kernschmelze sollen ähnliche leuchtende Objekte über dem beschädigten Reaktor geflogen sein; später stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei diesen Sichtungen um ausländische Drohnen handelte, die den Unfall überwachten.

In den USA reichen die Sichtungen bis in die Anfänge des US-Atomprogramms in den späten 1940er Jahren zurück. Enigma beschreibt detailliert, wie „hellgrüne Feuerbälle“ in der Nähe der Luftwaffenstützpunkte Kirtland und Sandia in New Mexico gemeldet wurden.

Insgesamt hat Enigma Labs über 1.800 Berichte über UFOs gesammelt, die in der Nähe von 53 Kernkraftwerken in den USA fliegen und schweben.

Weitere 1000 Berichte erwähnten konkret Vorfälle, die sich angeblich auf 37 US-Militärstützpunkten ereignet hatten, die mit der Forschung an Atomwaffen oder Raketenstartplätzen in Verbindung stehen.

Bei der Hälfte dieser Sichtungen wurde behauptet, die Objekte seien in der Lage zu schweben oder durch die Luft zu gleiten, und bei einem Drittel wurde von einem plötzlichen Verschwinden oder einem spurlosen Auflösen berichtet.

