Eine antike Schriftrolle könnte die Existenz von „biblischen Riesen“ beweisen, glauben Experten

Experten vermuten, dass die alte Schriftrolle ein Beweis für ein untergegangenes Volk sein könnte, das einst die Erde bevölkerte.

Experten glauben, dass eine altägyptische Schriftrolle die Existenz eines untergegangenen Volkes von „biblischen Riesen“ bestätigen könnte.

Die Nephilim sind geheimnisvolle Gestalten aus alten biblischen und jüdischen Texten und werden oft als Riesen oder mächtige Wesen aus ferner Vergangenheit beschrieben.

Sie werden im Buch Genesis 6:1–4, unmittelbar vor der Geschichte von Noahs Sintflut, sehr kurz erwähnt.

Der Text besagt also, dass sie auf der Erde lebten, als die „Söhne Gottes“ Kinder mit den „Töchtern der Menschen“ zeugten, und merkt an, dass sie „Helden der Vorzeit, Männer von Ruhm“ waren.

Forscher vermuten nun, dass dieses altägyptische Relikt im Britischen Museum einen Bezug zu den Nephilim haben könnte.

Der als „Papyrus Anastasi I“ bezeichnete Text scheint verschiedene Begegnungen mit einem Volk von acht Fuß Größe zu erwähnen.

Der nichtbiblische Text steht offenbar in Zusammenhang mit den alttestamentlichen Berichten über Figuren wie David und Goliath, berichtet die Vereinigung „Associates for Biblical Research“ .

Hori, der Autor, schreibt: „Die enge Schlucht ist von Shosu befallen, die unter den Büschen verborgen sind; einige von ihnen sind vier oder fünf Ellen groß, von Kopf bis Fuß, haben ein grimmiges Gesicht, ihr Herz ist nicht milde, und sie lassen sich nicht beschwichtigen.“

„Du bist allein, kein Helfer ist bei dir, kein Heer steht hinter dir.“

Einige Experten glauben, dass der Text eine Anspielung auf Og enthält, der als letzter Überlebender der in hebräischen Texten erwähnten Riesenrephaiten bekannt ist.

Man vermutet, dass sie dadurch zu einer alten kanaanäischen Tontafel gelangten, die ihre Argumentation zusätzlich untermauert.

Auf der alten Tafel steht: „Möge Rapiu, König der Ewigkeit, Wein trinken … der Gott, der in Ashtarat thront, der Gott, der in Edrei herrscht.“

Bei den Namen handelt es sich höchstwahrscheinlich um Städte, die Og laut hebräischen Texten beherrscht haben soll.

„Die Kombination der Namen Rapia, Ashtaroth und Edrei stellt eine bemerkenswerte Verbindung zur biblischen Geschichte von Og und den Rephaim dar“, erklärte Christopher Eames, ein Forscher des Armstrong Institute of Biblical Archaeology .

„Könnte es sich sogar um eine Anspielung auf diesen König selbst handeln? Es wurde vermutet, dass ‚Og‘ einfach ein Königstitel war, der ‚tapferer Mann‘ bedeutete und anderen ugaritischen und kanaanäischen Titeln entsprach. Die Liste der außerbiblischen Parallelen ließe sich fortsetzen.“

Forscher des Armstrong Institute of Biblical Archaeology haben außerdem die Vermutung geäußert, dass der Text sich auf das Volk der Shosu und dessen Größe beziehen könnte.

„Das würde bedeuten, dass die Körpergröße der angetroffenen Personen zwischen mindestens 2,03 Metern und 2,59 Metern lag“, erklärten sie.

Kritiker hingegen glauben, dass die Schriftrolle eher militärische Konflikte als buchstäbliche übernatürliche Riesen beschreibt.

